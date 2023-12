Roma - E’ dei Campioni d’Italia della Femi-CZ Rovigo il Derby d’Italia numero 177: i Bersaglieri rossoblù di Alessandro Lodi ribaltano il risultato allo scadere con la propria maul ed espugnano il “Memo Geremia” per 10-12, superando sul filo di lana i rivali di sempre del Petrarca Rugby. Partita combattuta e tesa, con il, risultato smosso solo al 25’ del primo tempo da un piazzato di Tebaldi, e che aveva visto il Petrarca allungare sul 10-0 in avvio di ripresa prima che Rovigo prendesse il controllo del campo nella seconda parte della ripresa, approfittando della superiorità numerica per l’indisciplina dei tuttineri, realizzando due mete fotocopia prima con Giulian al 25’ e, allo scadere appunto, con Cadorini.



Con la vittoria nel Derby della Vigilia, ultimo appuntamento del 2023 con il rugby domestico, il Rugby Viadana chiude l’anno in testa alla Serie A Elite Maschile davanti proprio alla Femi-CZ Rovigo che supera il Petrarca, scivolato al testo posto.



Si torna in campo nel weekend della Befana. Serie A Elite Maschile - IX giornata - 22.12.23

Valorugby Emilia v Sitav Lyons 36-28 (5-1)

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 29-18 (4-0)

23.12.23

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza 30-20 (5-0)

24.12.23

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo 10-12 (1-4) Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 28; Femi-CZ Rovigo 27; Petrarca Rugby 26; HBS Colorno 24; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 21; Mogliano Veneto Rugby 17; Sitav Lyons 15; Rangers Vicenza 2 Prossimo turno - X giornata

06.01.24 - ore 14-00

Sitavi Lyons Piacenza v Femi-CZ Rovigo

ore 15.00

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

07.01.24 - ore 14.00

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

ore 14.30

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby Padova, Centro Sportivo Memo Geremia, Petrarca Rugby - Domenica 24 dicembre 2023

Serie A Élite, IX giornata

Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 10-12 (p.t.: 3-0)

Marcatori: p.t. 25’ cp. Tebaldi (3-0); s.t. 4’ m. Fernandez tr. Tebaldi (10-0); 25’ m Giulian tr. Atkins (10-7); 39’ m. Cadorini (10-12)

Petrarca Rugby: Esposito; Bellini, De Masi (49’ Fou), Broggin, Scagnolari; Fernandez (61’ Citton), Tebaldi; Vunisa (63’ Casolari), Nostran, Trotta; Ghigo (56’ Quaranta), Galetto; Hughes (49’ D’Amico), Cugini (53’ Luus), Borean (51’ Brugnara).

all. Marcato, Jimez, Griffen

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta: Sperandio; Vaccari, Moscardi (75’ Dogliani), Ferrario, Elettri; Atkins, Bazan Velez (20’ Chillon); Sandri, Sironi, Cosi (62’ Meggiato); Ferro (57’ Steolo), Ortis (65’ Lubian); Walsh (53’ Swanepoel), Giulian (69’ Cadorini), Leccioli (57’ Quaglio).

all. Lodi

Arb.: Gianluca Gnecchi

Assistenti: Alex Frasson, Alberto Favaro

Quarto Uomo: Beatrice Smussi

Tmo: Giuseppe Vivarini

Cartellini: 48’ Galetto (Petrarca), 73’ D’Amico (Petrarca)

Calciatori: Atkins (1,3) Tebaldi (2,2), Ferrario (0,1)

Player of the match: Atkins

Note: Giornata soleggiata, campo in ottime condizioni. Spettatori presenti 1.100.

Punti conquistati: Petrarca 1; FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 4.