[Bruno in azione nel derby d'andata a Parma - Amarcord Fotovideo] 5 CAMBI NEL XV DELLE ZEBRE SCELTO PER IL DERBY DI RITORNO A TREVISO Parma, 29 dicembre 2023 – Archiviato il derby d’andata di sabato scorso, Zebre e Benetton Rugby sono pronte a sfidarsi nella gara di ritorno. L’incontro, in programma sabato 30 dicembre allo Stadio comunale di Monigo a Treviso, segnerà il 30° confronto ufficiale tra le due formazioni italiane che militano nel torneo internazionale BKT United Rugby Championship. La sfida, valevole per il 9° turno del torneo, sarà trasmessa in diretta alle ore 14:30 su Sky Sport Arena e in streaming sulla piattaforma NOW. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #BENvZEB. I gialloblù, tredicesimi in classifica con 12 punti, inseguono la terza vittoria stagionale, l’ottava di sempre sui Leoni che occupano invece il terzo posto della lega con 27 punti. In vista della sfida, coach Roselli opta per cinque cambi nel XV titolare, complice l’infortunio di Enrico Lucchin ai flessori della coscia e l’indisponibilità di Fetuli Paea per un trauma alla mano subito in allenamento in settimana. Damiano Mazza e Luca Morisi subentrano dal primo minuto come centri, Giovanni Montemauri all’apertura, Iacopo Bianchi – in meta la settimana scorsa – come flanker, Luca Bigi con la maglia n° 2. Sei avanti e due trequarti compongono la panchina dove si rivedono Giampietro Ribaldi, Scott Gregory e Luca Andreani, reduce dalla positiva esperienza con la Nazionale U23 nei due incontri di dicembre vinti contro la selezione delle accademie irlandesi. Geronimo Prisciantelli scivola a estremo e guida ancora una volta il XV titolare; Bianchi e Bruno inseguono la loro 50° presenza ufficiale con la maglia della franchigia ducale. Le dichiarazioni del capo allenatore Fabio Roselli: “Sarà un’altra partita molto dura; dovremo essere più solidi e consistenti in difesa, senza concedere mete facili e soprattutto concretizzando tutte le opportunità che riusciremo a creare. Siamo consapevoli che il nostro drive può funzionare bene ma abbiamo comunque bisogno di più equilibrio in fase strategica in attacco”. Dirigerà l’incontro il bresciano Gianluca Gnecchi, alla sua 28° presenza nel torneo, la settimana con in campo gli atleti del XV del Nord Ovest. Gli assistenti di gara saranno Federico Vedovelli e Alex Frasson, mentre il TMO designato Stefano Roscini. I convocati per la sfida tra Zebre Parma e Benetton Rugby in programma sabato 30 dicembre alle ore 14:30 allo Stadio comunale di Monigo a Treviso e valevole per il 9° turno di BKT United Rugby Championship 2023/24: 15. Geronimo Prisciantelli (Cap) (26) 14. Pierre Bruno (49) 13. Luca Morisi (6) 12. Damiano Mazza (5) 11. Simone Gesi (29) 10. Giovanni Montemauri (5) 9. Gonzalo Garcia (11) 8. Davide Ruggeri (15) 7. Iacopo Bianchi (49) 6. Guido Volpi (18) 5. Andrea Zambonin (42) 4. David Sisi (95) 3. Juan Pitinari (23) 2. Luca Bigi (51) 1. Danilo Fischetti (48) A disposizione: 16. Giampietro Ribaldi (24) 17. Luca Rizzoli (21) 18. Matteo Nocera (42) 19. Leonard Krumov (95) 20. Luca Andreani (31) 21. Alessandro Fusco (36) 22. Scott Gregory (7) 23. Giacomo Ferrari (14) All. Fabio Roselli Non disponibili per infortunio: Paolo Buonfiglio, Ben Cambriani, Taina Fox-Matamua, Giovanni Licata, Enrico Lucchin, Ion Neculai, Fetuli Paea, Nicola Piantella, Jake Polledri, Nicolò Teneggi, Jacopo Trulla Arbitro: Gianluca Gnecchi (Federazione Italiana Rugby) Assistenti: Federico Vedovelli (Federazione Italiana Rugby) e Alex Frasson (Federazione Italiana Rugby) TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby) La gara sarà prodotta da Sky Italia e sarà disponibile in diretta su Sky Sport Arena e in streaming sulla piattaforma NOW Cronaca testuale della sfida sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #BENvZEB