Azzurrini all’ultimo appuntamento prima del Sei Nazioni, il match con i Campioni del Mondo in diretta streaming su federugby.it

Parma – Dopo cinque giorni di raduno presso la Cittadella del Rugby di Parma, la Nazionale Under 20 di coach Massimo Brunello è pronta a sfidare la Francia Campione del Mondo nell’ultimo test che precede l’esordio nel Sei Nazioni 2024, a calendario venerdì 2 febbraio allo Stadio Monigo di Treviso contro l’Inghilterra.

Il tecnico rodigino ha disegnato il XV di partenza che domani, sabato 6 gennaio, con calcio d’inizio alle 14:30, scenderà in campo allo “Zaffanella” di Viadana cercando le ultime conferme nella definizione del gruppo chiamato ad affrontare le prime due giornate del Torneo. Il warm-up test, come da tradizionale accordo tra FIR e FFR, sarà disputato su due tempi da 40’ ma con regolamento adattato: l’Italia schiererà infatti 14 riserve, la Francia 10, con cambi liberi e ripetibili nel corso della gara.

“Andiamo ad affrontare l’avversario più duro possibile, quindi per noi in questa fase il migliore possibile”, commenta Brunello a margine del Captain’s Run svolto nella tarda mattinata. “La Francia punta a vincere il Sei Nazioni dopo aver dominato il Mondiale, noi a cercare di confermare quanto fatto nel 2023, non tanto nel terzo posto finale, quanto nel livello di competitività dimostrato contro tutti i nostri avversari. Abbiamo lavorato per mesi con un gruppo allargato di più di 40 giocatori, dopo la Francia avremo il quadro completo per decidere su chi puntare per i primi due match contro Inghilterra e Irlanda”.

“Il meteo prevede pioggia fin dal mattino, il campo sarà sicuramente appesantito e questo determinerà l’indirizzo del match, anche dal punto di vista delle strategie adottate da entrambe le squadre. Per noi sarà fondamentale tenere una disciplina assoluta, mettendo pressione su ogni fase di gioco, attraverso un’attitudine alla lotta che d’ora in avanti dovrà essere il nostro principale tratto identitario”.

Lato Francia, il tecnico transalpino Sébastien Calvet inquadra così i temi della gara: “A causa della Coppa del Mondo questo autunno non abbiamo potuto fare raduni. Utilizzeremo più di 40 giocatori durante il Torneo Sei Nazioni, e questo stage contro una squadra solida come l’Italia U20 ci consentirà di testare alcuni profili lasciando ai Club quelli su cui abbiamo già tutte le certezze del caso. Sicuramente c'è tanto lavoro da fare, ma questo gruppo ha già acquisito gli aspetti essenziali del nostro progetto grazie all’esperienza maturata nei percorsi di formazione che passano attraverso le selezioni Under 18 e di sviluppo Under 20”.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul sito federugby.it e sul canale Youtube di FIR, con collegamento qualche minuto prima del kick-off fissato alle 14:30. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso la segreteria del Rugby Viadana 1970 o presso la biglietteria dello Stadio Zaffanella il giorno della partita: i costi sono di Euro 20,00 per la Tribuna Ovest (nessuna gratuità), di Euro 10,00 per la Tribuna Nord e per la Tribuna Est (gratuito l’ingresso per gli Under 12 e gli Over 75).

Arbitra l'incontro il veneziano Roberto Favaro, assistito da Francesco Meschini e Cristian Covati, Quarto Uomo Beatrice Smussi.

Di seguito le formazioni annunciate:

ITALIA U20: 15. Imberti; 14. Scalabrin, 13. Fusari, 12. Bozzo, Belloni M.; 10. Pucciariello, 9. Jimenez; 8. Botturi (C), 7. Paganin, 6. Gritti; 5. Redondi, 4. Zingone; 3. Gallorini, 2. Gasperini, 1. Pisani.

A disposizione: Siciliano, Padoan, Pellicioli, Ascari, Lombardo, Midena, Bellucci, Milano, Bettini, Casilio, De Villiers, Belloni L., Bini, Sodo.

FRANCIA U20: 15. Cortes; 14. Rocher, 13. Biasotto, 12. Cowie, 11. Wasserman; 10. Desperes, 9. Zamora; 8. Zinzen (C), 7. Quere Karaba, 6. Tlili; 5. Huchet, 4. Chinarro; 3. Aouad, 2. Chauvin, 1. Julien.

A disposizione: Couly, Bouare, Ametlla, Gambini, Delemarle, Mezou, Nguimbous, Souverbie, Cotarmanac’h, Belaubre

Parma, raduno Nazionale U20 1-7 gennaio 2024 | giocatori selezionati:

ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)

BELLONI Luca (2004, Verona Rugby)

BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic)

BETTINI Pietro (2005, Rugby Paabiago)

BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta)

BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby)

BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan)

CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC)

FUSARI Ferdinando (2004, Rugby Roma Olimpic 1930)

GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby)

GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne)

IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

LOMBARDO Alberto (2004, CUS Torino)

MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese)

MILANO Giacomo (2005, UR Capitolina)

PADOAN Vittorio (2004, Casale Rugby)

PAGANIN Riccardo (2004, Rugby Parabiago)

PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

PUCCIARELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby)

REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby)

SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

SICILIANO Valerio (2004, CA Briviste Corrèze)

SODO MIGLIORI Leonardo (2004, Polisp. SS Lazio)

ZINGONE Fabio (2004, RC Toulonnais)

Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024:

Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO

Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO

Team Manager: Andrea SACCÀ

Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI

Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI

Area Medica: Giorgio DI GIACOMO – Leonardo ROLDAN – Stefano JACOTTI

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI

Video Analyst: Dario VALENTE