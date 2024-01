SFIDA D'ALTA QUOTA TRA LOMBARDI E VENETI: NELL'ALTRO INCONTRO DOMENICALE COLORNO OSPITA MOGLIANO

Il 2024 della Serie A Elite Maschile offre subito spunti importanti: i posticipi della decima giornata mettono di fronte la prima e la terza forza del campionato, rispettivamente Viadana e Petrarca, ma anche Colorno e Mogliano.

Nel primo incontro del 7 gennaio, con calcio d'inizio alle 14 e diretta su DAZN, Colorno proverà a metttere alle proprie spalle la sconfitta contro Viadana nell'ultima gara del 2023. Davanti a sé però avrà Mogliano, che deve fare punti per rimanere attaccato al treno della corsa ai playoff. Mezz'ora più tardi, alle 14.30, sempre in diretta su DAZN, verrà dato il via all'incontro di cartello di questo fine settimana di Serie A Elite Maschile, quello tra Viadana e Petrarca. Le due squadre sono distanti solo due punti e vogliono iniziare l'anno nuovo con un risultato importante, che può dare serenità e morale.

Gli anticipi odierni vedranno invece le sfide Lyons v Rovigo (ore 14.00 - diretta DAZN) e Valorugby v Fiamme Oro (ore 15.00 - diretta DAZN e RaiSport).

Serie A Elite Maschile - programma X giornata



Sabato 6 gennaio

Piacenza, Stadio Walter Beltrametti, ore 14.00 - Diretta DAZN

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ R. Rovigo

Reggio Emilia, Stadio Mirabello, ore 15.00 - Diretta DAZN e RaiSport

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Domenica 7 gennaio

Colorno, HBS Stadium, ore 14.00 - Diretta DAZN

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

Viadana, Stadio Zaffanella, ore 14.30 - Diretta DAZN

Rugby Viadana 1970 v Rugby Petrarca

Riposa: Rangers Vicenza

Classifica: Rugby Viadana 1970 28; Femi-CZ R.Rovigo 27; Rugvby Petrarca 26; HBS Colorno 24; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 21; Mogliano Veneto Rugby 17; Sitav Rugby Lyons 15; Rangers Vicenza 2.

LE ULTIME DALLE SEDI



HBS COLORNO

“Non dobbiamo perdere la fiducia che avevamo acquistato prima della sfida con Viadana, un passo falso nell’arco di una stagione capita a tutti”, commenta l’Head Coach dell’HBS Colorno Umberto Casellato. “Domenica ci aspetta una sfida importantissima, contro una squadra forte che sta risalendo rapidamente la classifica. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra in settimana, abbiamo lavorato a testa bassa e senza lasciare nulla al caso. Per incamerare punti importanti davanti ai nostri tifosi, dovremo essere bravi a portare in partita la stessa attitudine".

La formazione: Van Tonder (Cap), Batista, Antl, Pescetto; Leaupepe; Hugo, Palazzani; Mbanda, Koffi, Manni; Butturini, Van Vuren; Arbelo, Rosario, Lovotti. A disposizione: Ferrara, Franceschetto, Tangredi; Broglia, Roldan; Artusio, Ceballos; Abanga. All. Casellato.

MOGLIANO VENETO RUGBY

Queste le parole del capo allenatore Marco Caputo alla vigilia della gara: “La nostra formazione per Colorno offre ad alcuni giocatori una buona opportunità per esprimersi. Sapevamo che ad un certo punto del campionato avremmo dovuto usare la profondità della nostra squadra. Ci aspettiamo comunque prestazioni di buon livello, contro qualsiasi formazione e con qualsiasi giocatore venga chiamato ad indossare la maglia di Mogliano. Rispettiamo la qualità della squadra di Colorno e sappiamo di avere una grande sfida che ci attende domenica, ma saremo pronti, e continueremo a proporci con uno stile di gioco ed una mentalità positiva".

La formazione: Peruzzo; Douglas, Passarella, Va'Eno, Dowd; Avaca G., Russi; Grant, Finotto, Brevigliero; Baldino (Cap.), Kingi; Ceccato, Sangiorgi, Losper. A disposizione: Efkarpidis, Aminu, Spironello, Carraro, Grassi, Fabi, Zanatta, Garbisi. All. Caputo.

RUGBY VIADANA 1970

Secondo Juan Franco Morosini, il segreto di queste vittorie sta sugli spalti: "Innanzitutto vorrei sottolineare come il calore che ci fanno sentire i tifosi della Città di Viadana ci abbia aiutato fino ad ora, vorrei ringraziarli per il costate incoraggiamento che ci hanno dato in questa prima parte di campionato. Anche domenica la loro presenza sarà fondamentale perché andremo ad affrontare una squadra forte e ricca di storia, allo stesso tempo abbiamo fiducia nel nostro gioco e scenderemo in campo come sempre per vincere e per onorare i colori che indossiamo indipendentemente dalla squadra che ci troviamo di fronte. Abbiamo lavorato duramente per preparare questa partita focalizzandoci sui nostri punti forti. - prosegue Juan Franco - Vogliamo batterci con tutti, mostrare il cuore che ha questa squadra, la voglia di giocare un rugby vero per poter portare gente allo stadio, farla appassionare e vederlo nuovamente pieno come contro Colorno."

La formazione: Sauze, Ciardullo, Morosini, Jannelli (C), Bronzini, Roger, Baronio, Ruiz, Locatelli, Boschetti, Lavorenti, Schinchirimini, Oubiña, Luccardi, Mistretta. A disposizione: Denti, Fiorentini, Mignucci, Loretoni, Catalano, Gregorio, Madero, Crea. All. Pavan.

RUGBY PETRARCA

“Inizia un anno nuovo con il girone di ritorno, e noi siamo focalizzati sul fare meglio possibile”, sottolinea il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Il 2023 non è finito come volevamo, però fortunatamente c’è questa partita per dimostrare a noi tutti e all’ambiente che vogliamo far bene. Ci teniamo, giochiamo con la prima in classifica, all’andata abbiamo pareggiato, perciò ci aspettiamo una partita durissima. Il Viadana sta dimostrando di essere una squadra solida e matura, che ha molto entusiasmo. Noi dobbiamo giocare con grande umiltà, con ordine e mettendo molta pressione su di loro, proprio per spegnere questo entusiasmo nel gioco. Dovremo essere molto disciplinati in difesa, ma anche in attacco, e nel gioco al piede non dobbiamo concedere palloni facili per il contrattacco, una delle loro armi. E poi mettere ulteriore pressione nelle fasi di conquista, mischie e rimesse laterali”.

La formazione: Esposito; Capraro, Broggin, Caputo, Fou; Fernandez, Tebaldi; Vunisa, Nostran, Casolari; Trotta, Galetto; D’Amico, Cugini, Brugnara. A disp.: Borean, Luus, Hughes, Marchetti, Michieletto, Ghigo, Citton, De Masi. All. Marcato.