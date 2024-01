Rovigo si prende momentaneamente la testa della classifica della Serie A Elite Maschile, in attesa del risultato della sfida di domani tra Viadana e Petrarca. I bersaglieri di coach Lodi escono da Piacenza con 5 punti e una prova molto convincente contro i padroni di casa dei Lyons. A spiccare nelle fila dei Campioni d'Italia è stato Francesco Pio Vaccari, premiato come player of the match e autore di due mete. Con questo risultato, Rovigo sale a 32 punti in classifica. Piacenza rimane invece fermo a 15, a +13 sui neopromossi di Vicenza e -2 da Mogliano, che però ha una partita in meno, perchè sarà impegnata domani a Colorno.

Nel'altro match della Befana è Valorugby a spuntarla sulle Fiamme Oro, dopo una gara tenuta in mano dagli uomini di Violi, che vincono per 17-3 e portano a casa 4 punti importanti per rimanere in scia e per sorpassare proprio i romani.

Non rimane che attendere le sfide di domani, con Colorno che come detto ospiterà Mogliano (calcio d'inizio alle 14, diretta su DAZN) e con il big match tra Viadana e Petrarca (calcio d'inizio alle 14.30, diretta su DAZN).

Serie A Elite Maschile - X giornata - 06.01.24

Sitav Lyons v Femi-CZ R.Rovigo 18-33 (0-5)

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 17-3 (4-0)

07.01.24

Ore 14.00 (in diretta su DAZN)

HBS Colorno Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Ore 14.30 (in diretta su DAZN)

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby

Riposa: Rangers Vicenza

Classifica: Femi-CZ R.Rovigo 32; Rugby Viadana* 27; Petrarca Rugby* 26; HBS Colorno* 24; Valorugby Emilia 25; Fiamme Oro Rugby 22; Mogliano Veneto Rugby* 17; Sitav Lyons 15; Rangers Vicenza* 2.

*una partita in meno

Prossimo turno - XI Giornata

27.01.24 ore 14.30

Fiamme Oro Rugby v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970

28.01.24 ore 14.00

Femi-CZ R.Rovigo v HBS Colorno Rugby

Ore 14.30

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

Piacenza – 06 gennaio 2024 ore 14.00

Serie A Elite Maschile - X giornata

Sitav Rugby Lyons v Rugby Rovigo Delta 18 - 33 (6-18)

Marcatori: p.t. 2’ cp Atkins (0-3), 8’ cp Chico (3-3), 10’ m Atkins tr Atkins (3-10), 16’ cp Atkins (3-13), 26’ m Vaccari (3-18), 35’ cp Chico (6-18).

s.t. 43’ cp Atkins (6-21), 46’ m Vaccari (6-26), 54’ m Tripodo (11-26), 66’ m Cadorini tr Atkins (11-33), 70’ m Tripodo tr Del Bono (18-33).

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuoghi, Paz, Conti, Bruno (CAP); Chico (48’ Del Bono), Fontana (48’ Via A.); Portillo (22’ Moretto), Mannelli (60’ Bance); Cisse, Pisicchio, Cemicetti (63’ Filoni); Morosi (52’ Tripodo), Minervino (67’ De Rossi), Acosta (67’ Aloè);

All. Urdaneta

Rugby Rovigo Delta: Diederich, Vaccari, Moscardi (75’ Lertora), Dogliani, Elettri; Atkins (75’ Chillon), Chillon (71’ Boscolo); Casado; Sironi (74’ Cosi), Meggiato (65’ Lubian), Steolo (65’ Ortis), Ferro (CAP); Walsh (28’ Swanepoel), Giulian (65’ Cadorini), Leccioli (52’ Quaglio, 71’ Leccioli);

All. Lodi

Arb. Russo Filippo (Treviso)

AA1: Rosella Franco (Roma) AA2: Meschini Francesco (Milano)

Quarto Uomo: Sergi Mirco (Bologna)

TMO: Pennè Stefano (Milano)

Cartellini: /

Calciatori: Chico 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Del Bono 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Atkins 5/8 (Rugby Rovigo Delta)

Note: Giornata fredda e piovosa, terreno in perfette condizioni. Spettatori 650 circa. Osservato un minuto di silenzio per Stefano Boiocchi

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Rugby Rovigo Delta 5

Player of the Match: Flavio Pio Vaccari (Rugby Rovigo Delta)

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – sabato 6 gennaio 2024, ore 15.00

Serie A Elite Maschile - X Giornata

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 17 - 3 (8 - 3)

Marcatori: p.t. 2’ c.p. Canna (0-3), 15’ c.p. Ledesma (3-3), 29’ m. Schiabel (8-3) s.t. 10’ c.p. Ledesma (11-3), 13’ c.p. Ledesma (14-3), 22’ c.p. Ledesma (17-3)

Valorugby Emilia: Farolini (75’ Silva Soria); Resino, Majstorovic (63’ Tavuyara), Schiabel (73’ Pagnani), Colombo; Ledesma, Renton(c); Amenta (66’ Ruaro), Nasove, Paolucci; Du Preez (63’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (70’ Mattioli), Silva (70’ Garziera), Mazzanti (41’ Diaz).

All. Violi/Fonzi/Randisi

Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; D’Onofrio G. (61’ Pensieri), Gabbianelli, Vaccari, Forcucci (47’ Di Marco); Canna (cap.), Piva (47’ Tomaselli); De Marchi, Angelone (61’ D’Onofrio U.), Drudi; Chiappini, Fragnito (41’ Stojan); Romano (54’ Mancini Parri), Taddia (54’ Moriconi), Barducci (63’ Iovenitti).

All. Guidi

Arb.: Gnecchi

AA1: Munarini, AA2: Palombi

Quarto Uomo: Iavarone

TMO: Liperini

Calciatori: Ledesma (Valorugby Emilia) 4/5 ; Canna (Fiamme Oro Rugby) 1/1

Cartellini: al 35’ giallo a Canna (Fiamme Oro)

Note: giornata piovigginosa, circa 3°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 ; Fiamme Oro Rugby 0

Player of the Match: Joshua Renton (Valorugby Emilia)