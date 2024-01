Lo staff tecnico della Nazionale Femmimnile Under 20 ha comunicato la lista dele atlete convocare per il raduno che si svolgerà a Cesena dal 19 al 21 gennaio.

Il lavoro della Nazionale Femminile Under 20 prosegue e si apre nel 2024 anche alle atlete nate nel 2005. La selezione giovanile è infatti un asset strategico all'interno del percorso tecnico federale, lavorando a stretto contatto con la Nazionale Maggiore. Proprio dalla Nazionale U20 viene Rubina Grassi, ala in forza a Tolone che è stata convocata per la prima volta da coach Nanni Raineri per il raduno con le più grandi.Non solo: Alessandra Frangipani, Nicole Mastrangelo, Sofia Catellani, atlete con caps in Nazionale Maggiore, hanno tutte giocato con la Nazionale Under 20, mentre Luna Sacchi, ancora senza caps e proveniente dalla U20, è stata chiamata da Raineri per il prossimo raduno.

Nell'ultimo mese diverse atlete hanno inoltre avuto modo di essere convocate dalle franchigie, Zebre e Benetton, per le gare in spagna contro Iberians Valencia e Iberians Sitges, trovando l'opportunità di confrontarsi con il contesto internazionale, in gare in cui le formazioni italiane hanno vinto, rispettivamente per 13-19 e 12-19. Qui di seguito la lista delle atlete convocate dalla Nazionale Femminile U20 Ilaria ALONZI (US Roma Rugby)

Francesca ANDREOLI (Rugby Colorno)

Martina BUSANA (Villorba Rugby)

Erika CAMPIGOTTO (Benetton Rugby Treviso)

Anna CARNEVALI (Rugby Colorno)

Elisa CECATI (Volvera Rugby)

Chiara CHELI (Rugby Colorno)

Angelica CITTADINI (Unione Rugby Capitolina)

Giada CORRADINI (Rugby Colorno)

Sveva CORSINI (CUS Milano Rugby)

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova)

Sara D'ANDREA (Lupi Frascati Rugby)

Alessia DELLA SALA (Rebels Rugby)

Gaia DOSI (Rugby Colorno)

Elena Errichiello (Unione rugby Capitolina)

Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso)

Carola FOGARIN (Valsugana Rugby Padova)

Alice FORTUNA (Rebels Rugby)

Sofia GIACOMINI (Benetton Rugby Treviso)

Mascia JELIC (Rugby Colorno)

Asia LICCARDO (CUS Milano Rugby)

Antonella MAIONE (Neapolis Campania Felix)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)

Marina MAZZOLENI (I Centurioni Rugby)

Lucie Jeannie MOIOLI (I Centurioni Rugby)

Aregash PELLIZZON (Benetton Rugby Treviso)

Mihaela PIRPILIU (Rugby Rovato)

Matilde ROMERSA (Rugby Calvisano)

Desiree SPINELLI (I Puma Bisenzio)

Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova)

Lavinia TONNA (Lupi Frascati Rugby)

Alice VISMAN (Valsugana Rugby Padova)