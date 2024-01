[Gonzalo Garcia in azione contro i Dragons - Amarcord Fotovideo] LE ZEBRE BATTONO I DRAGONS E ALIMENTANO LA PROPRIA CORSA AI PLAYOFF DI COPPA Parma (Italia) – 13 gennaio 2024

EPCR Challenge Cup 2023/24, Round 3 Zebre Parma v Dragons 20-17 (p.t. 8-12) Marcatori: 6’ cp Evans (0-3), 13’ cp Evans (0-6), 18’ cp Evans (0-9), 22’ cp Evans (0-12), 26’ m. Gesi (5-12), 35’ cp Montemauri (8-12); s.t. 44’ m. Bianchi tr Montemauri (15-12), 52’ m. Gesi (20-12), 58’ m. Rosser (20-17) Zebre Parma: Pani (69’ Prisciantelli), Bruno, Morisi (Cap), Lucchin, Gesi (77’ Gregory), Montemauri, Garcia (79’ Dominguez), Ruggeri (62’ Ferrari), Bianchi, Volpi, Zambonin, Krumov (62’ Canali), Nocera (62’ Pitinari), Manfredi (65’ Ribaldi), Fischetti (65’ Rizzoli); All. Roselli Dragons: Evans, Dyer, Owen, Ackerman (57’ Hughes), Rosser J., Reed, Williams R. (Cap) (52’ Blacker), Wainwright, Keddie, Lydiate (52’ Griffiths), Nott (47’ Screech), Lonsdale, Yendle (52’ Coleman), Benjamin (52’ Roberts), Jones (61’ Martinez); All. Flanagan (Non entrato: Rosser E.) Arbitro: Benoit Rousselet (Fédération Française de Rugby)

Assistenti: Thomas Chérèque (Fédération Française de Rugby) e Hervé Lasausa (Fédération Française de Rugby)

TMO: Cédric Marchat (Fédération Française de Rugby) Calciatori: Cai Evans (Dragons) 4/6; Giovanni Montemauri (Zebre Parma) 2/4

Cartellini:

Player of the match: Simone Gesi (Zebre Parma)

Punti in classifica: Zebre Parma 4, Dragons 1 Note: Cielo sereno. Temperatura 4°. Terreno in buone condizioni. Spettatori 1.900. 50° presenza ufficiale con le Zebre per Danilo Fischetti Clicca e guarda la conferenza stampa post-gara Cronaca: Avvio di partita in salita per le Zebre, che si mostrano estremamente indisciplinate nei primi 22’: i Dragons sono abrasivi nello stretto e nei punti di incontro, detengono il monopolio di possesso e territorio ed ottengono 5 falli a favore. I Gallesi si portano sullo 0-12 grazie al piede accurato del n° 15 Cai Evans che centra i pali al 6’, al 13’, al 18’ e al 22’. Al 22’ gli Italiani ottengono il loro primo fallo a favore ed entrano per la prima volta nei 22 avversari. L’ovale arriva a largo nelle mani di Simone Gesi che accorcia lo score sul 5-12. Nel finale di primo tempo Morisi e compagni crescono, guadagnano altre quattro penalità a favore e centrano i pali al 35’ con Giovanni Montemauri. Le due squadre vanno a riposo sul 8-12. Nella ripresa le Zebre si portano avanti nel punteggio al 45’. Iacopo Bianchi segna da touche e porta i suoi sul 13-12. I Ducali si ripetono al 52’ con la bella meta di Simone Gesi, innescato dalla carica e dallo splendido offload di Enrico Lucchin. Gli ospiti accorciano le distanze al 57’ con Rosser. Evans, che due minuti prima aveva sbagliato un calcio di punizione, manca la trasformazione. Superato il 60’ Morisi e compagni si affacciano in più di un’occasione all’area di meta, senza però trovare la marcatura del punto di bonus. I Dragons difendono bene e forzano due penalità a favore, un turnover in touche e un in-avanti. Scade il tempo con gli Italiani in attacco: Montemauri calcia l’ovale fuori dal campo e le Zebre festeggiano il terzo successo stagionale. Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì 15 gennaio aprendo la settimana di allenamenti in vista del 4° turno di EPCR Challenge Cup in programma sabato 20 gennaio allo Stade du Hameau contro i Francesi di Pau. Di seguito risultati e calendario delle Zebre nell’EPCR Challenge Cup 2023/24: Turno 1 Sabato 9 dicembre 2023, Stadio Lanfranchi di Parma, ore 14:00 – Zebre Parma v Toyota Cheetahs 15-33 [0-4] Turno 2 Sabato 16 dicembre 2023, Stade Charles-Mathon di Oyonnax, ore 14:00 – Oyonnax Rugby v Zebre Parma 14-21 [1-4] Turno 3 Sabato 13 gennaio 2024, Stadio Lanfranchi di Parma, ore 16:15 – Zebre Parma v Dragons 20-17 [4-1] Turno 4 Sabato 20 gennaio 2024, Stade du Hameau di Pau, ore 14:00 – Section Paloise v Zebre Parma Ottavi di finale 5/6/7 aprile 2024 Quarti di finale 12/13/14 aprile 2024 Semifinali 3/4/5 maggio 2024 Finale Venerdì 24 maggio 2024, Tottenham Hotspur Stadium