Roma – Seconda vittoria consecutiva per il Valsugana Rugby Padova che nella seconda giornata del Girone 1 della Coppa Italia espugna il campo del Mogliano per 21-12 e vola in testa in solitaria a quota 9 punti. Partita che si mette subito in discesa per gli ospiti che chiudono il primo tempo in vantaggio sul 6-0. Nella ripresa a nulla valgono le due mete dei padroni di casa che non riescono a modificare l’esito finale. A San Donà di Piave il Verona non riesce a centrare il bottino pieno impattando sul 17-17. Gara che ha visto gli ospiti sempre in vantaggio che solo nella ripresa sono stati raggiunti dalla meta di Jack trasformata da Owen al 56’. Nel Girone 2 rotonda vittoria del Toscana Aeroporti I Medicei che supera 38-7 la Lazio. Partita che nel primo tempo è stata molto equilibrato con la meta di Guardiano, trasformata da Duca, che ha chiuso la prima frazione sul 10-7. Nella ripresa i padroni di casa prendono il largo ed ottengono una vittoria che li porta momentaneamente. Nella giornata di domani il Valorugby Emilia ospiterà il Rugby Viadana 1970 , match che metterà in palio il primato del girone. Questi i risultati e la classifica dei due gironi: Girone 1 Mogliano Rugby 1927 v Valsugana Rugby Padova 12-21 Lafert San Donà v Verona Rugby 17-17 Classifica: Valsugana Rugby Padova 9; Verona Rugby 7; Lafert San Donà 2; Mogliano Rugby 1927 0 Girone 2 Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 38-7 Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 domani ore 16 Classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 6; Rugby Viadana 1970 4; Valorugby Emilia 4; S.S. Lazio Rugby 1927 Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” - sabato 20 ottobre 2018 Coppa Italia, II giornata MOGLIANO RUGBY 1969 v VALSUGANA RUGBY PADOVA 12-21 (0-6) Marcatori: p.t. 5' CP. Roden (0-3); 40' cp. Roden (0-6); s.t. 45' m. Beraldin tr. (0-11); 58' m. Caila (5-11);70' m.Ferraresi tr. Roden (5-18); 75' m.Gubana, tr.Gubana (12-18); 79' cp. Roden (12-21) Mogliano Rugby 1969: Adam; Pavan (65' Fabi), Scagnolari (46' Da Re), Zanatta, Gallimberti; Jackman (52' Facchini), Gubana; Toai Key, D'Anna (Cap.), Vizzotto (77' Mengotti); Finotto, Caila; Cincotto (94' Michelini), Ceccato Enrico (41' Ferraro), Di Roberto (49' Buonfiglio) all.: Cavinato Valsugana Rugby Padova: Sartor ; Lisciani (15' Rigutti), Beraldin, Dell’Antonio, Paluello (56' Rossi); Roden, Tomaselli (45' Citton); Girardi (54' Baldelli), Sironi, Maso; Liut (21' Ferraresi), Scapin M.; Varise (41' Swanepoel), Pivetta (Cap.), Barducci all.: Polla Roux Arb. Gnecchi Gianluca (Brescia) AA1 Pastore (Genova); AA2 Giacomini Zaniol (Treviso) Quarto Uomo: Brescacin (Treviso) Calciatori: Jackman (Mogliano Rugby 1969) 0/1, Gubana (Mogliano Rugby 1969) 1/2; Roden (Valsugana Rugby Padova) 4/5 Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura piacevole, terreno di gioco in buone condizioni, circa 400 spettatori. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Lorenzo Benetti. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 0; Valsugana Rugby Padova 4 Man of the match: Roden (Valsugana Rugby Padova) San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 20 ottobre 2018 Coppa Italia II giornata Lafert San Donà v Verona Rugby 17-17 (7-17) Marcatori: p.t. 4’ cp. McKinney (0-3), 26’ m. Di Tota tr. McKinney (0-10), 30’ m. Petrozzi tr Owen (7-10), 38’ m. Bernini tr. McKinney (7-17); s.t. 44’ cp Owen (10-17), 56’ m. Jack tr Owen (17-17) Lafert San Donà: Owen (63’ Gentili); Crisantemo, Iovu, Bertetti (41’ Bacchin E), Pratichetti; Reeves, Petrozzi (67’ Balzi); Jack, Zuliani (50’ Derbyshire), Bacchin G. (cap) (76’ Menconi); Stander, Riedo; Ros (69’ Zanusso), Vian (41’ Nicotera), Zanusso (41’ Ceccato) (67’ Pasqual) All. Green Verona Rugby: Mortali (41’ Pavan); Cruciani, Conor, Quintieri, Beltrame; McKinney, Di Tota (62’ Mariani); Zanini (48’ Mountariuol), Zago, Bernini; Groenewald, Salvetti (55’ Spinelli); D’Agostino (55’ Cittadini), Delfino (76’ Girelli), Furia (63’ Rizzelli). All. Zanichelli arb.: Matteo (Udine) AA1 Boaretto (Rovigo), AA2 Cusano (Padova) Quarto Uomo: Russo (Treviso) Cartellini: 37’ giallo a Riedo (Lafert San Donà) Calciatori: Owen (Lafert San Donà) 3/4; McKinney (Verona Rugby) 3/3 Note: giornata soleggiata, circa 22°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 210. Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 2; Verona Rugby 2 Man of the Match: Di Tota (Verona Rugby) Firenze, Ruffino Stadium Mario Lodigiani – sabato 20 ottobre 2018

Coppa Italia, II giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 38 - 7 (10-7)

Marcatori: p.t. 11’ cp Newton (3-0); 27’ m De Marchi tr Newton (10-0); 37’ m Guardiano tr Duca (10-7); s.t. 46’ m Mattoccia tr Newton (17-7); 64’ m Brancoli tr Newton (24-7); 66’ m Newton tr Newton (31-7); 80’ Broglia tr Basson (38-7).

Toscana Aeroporti I Medicei: Basson; Lubian (43’ Mattoccia), Lupini, Rodwell, Cornelli; Newton (70’ Del Bono), Rorato (66’ Esteki); Greeff, Chianucci (51’ Boccardo), Cosi; Maran (cap.), Grobler (43’ Brancoli); Romano (43’ Battisti), Giovanchelli (43’ Broglia), De Marchi (43’ Schiavon). All. Presutti S.S. Lazio Rugby 1927: Di Giulio; Teresi (48’ Gianni), Guardiano, Lo Sasso (cap) (43’ Ceballos), Santoro; Borzone, Bonavolontà F. ; Giancarlini (51’ Bruno), Pagotto, Corcos (43’ Ocampo); Duca, Blessano; Bolzoni (66’ Forgini), Amendola, Marsella (43’ Cafaro). All. Montella

Arb.: Piardi (Brescia)

AA1 Sergi (Bologna), AA2 Poggipolini (Bologna) Quarto Uomo: Paparo (Bologna)

Cartellini: 31’ giallo a Rorato (Toscana Aeroporti I Medicei); 79’ giallo a Del Bono (Toscana Aeroporti I Medicei).

Calciatori: Newton ( Toscana Aeroporti I Medicei) 5/5; Duca (S.S. Lazio 1927) 1/2; Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/1.

Note: giornata di sole, circa 26°, campo in ottime condizioni. Spettatori 400. Ruffino Man of the Match: Dan Newton (Toscana Aeroporti I Medicei)