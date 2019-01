Roma – Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Valorugby sale al primo posto dopo la rotonda vittoria per 71-7 contro la Lazio. Gara senza storia che già al termine della prima frazione si è conclusa sul 28-0 in favore dei padroni di casa con ben tre mete di Costella. Nella ripresa la squadra di Manghi dilaga e la meta di Di Giulio trasformata da Ceballos vale soltanto ai fini statistici. Perde una grande occasione il Rugby Viadana 1970 che a Firenze impatta 19-19 contro il Toscana Aeroporti I Medicei. Gara in mano alla squadra di Filippo Frati che riesce ad arrivare al 19-0 al minuto 24 con le mete di Tupou, Ormson e Silva. Tra la fine del primo tempo e della seconda frazione di gioco i padroni di casa riaprono il match e nel finale con la meta di Brancoli trasformata da Newton trovano il pareggio. L’ultima giornata metterà di fronte allo Stadio “Zaffanella” Viadana e Valorugby che si giocheranno il posto per la finale. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL GIRONE 2 Nella giornata di domani nel Girone 1 il Valsugana alle 14 difenderà il primato sul campo del Lafert San Donà, a caccia di una vittoria che potrebbe riaprire il discorso qualificazione, mentre alle 15 il Verona a Mogliano proverà ad avvantaggiarsi di un eventuale passo falso del Valsugana. Reggio Emilia, Stadio Canalina – sabato 12 gennaio 2019 Coppa Italia, V Giornata Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927 71-7 (28-0) Marcatori: pt 6’ m.Costella tr Gennari (7-0), 25’ m.Costella tr Gennari (14-0), 35’ m.Amenta tr Gennari (21-0), 39’ m.Costella tr Gennari (28-0); st 41’ m.Vaega (33-0), 52’ m.Vaega tr Gennari (40-0), 60’ m.Fusco tr Gennari (47-0), 63’ m.Vaega (52-0), 64’ m.Gennari tr Gennari (59-0), 66’ m.Gennari tr Gennari (66-0), 72’ m.Gennari (71-0), 78’ m.Di Giulio tr Ceballos (71-07) Valorugby Emilia: Farolini (cap) (63’ Colli); Costella, Paletta, Vaega (79’ Panunzi), Gennari; Rodriguez, Fontana (54’ Fusco); Amenta, Messori, Mordacci (56’ Rimpelli); Dell’Acqua (59’ Wruble), Balsemin (78’ Du Plessis); Bordonaro (50’ Festuccia), Gatica, Muccignat (50’ Quaranta). All. Manghi S.S. Lazio Rugby 1927: Bonavolontà; Di Giulio, Ceballos, Vella, Teresi (60’ Duca); Borzone, Brui (42’ Kemoklidze); Coronel, Filippucci (Cap), Corcos; D’Annunzio, Blessano; Santana (41’ Cafaro), Amendola (60’ Baruffaldi), Campanelli. All.Montella Arb.: Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Cartellini: al 56’ giallo a Di Giulio (S.S. Lazio Rugby 1927) Calciatori: Gennari (Valorugby Emilia) 8/11, Ceballos (S.S.Lazio Rugby 1927) 1/1 Note: Spettatori 200 circa. Giornata fredda e soleggiata. Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5, S.S.Lazio Rugby 1927 0 Man of the Match: Cardiff Vaega (Valorugby Emilia) Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – Sabato 12 gennaio 2019 COPPA ITALIA, V GIORNATA Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970 19-19 (7–19) Marcatori: p.t. 3’ m Tupou tr Ormson (0-7); 14’ m Ormson (0-12); 24’ m Silva tr Ormson (0-19); 27’ m Lupini tr. Newton (7-19) s.t. 41’ m Cornelli (12-19); 75’ m Brancoli tr Newton (19-19); Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Mattoccia, Lupini, Rodwell, Lubian; Newton, Esteki; Cosi (cap.), Chianucci (47’ Boccardo), Brancoli; Cemicetti (47’ Pierini), Grobler; Montivero (56’ Battisti), Broglia (70’ Giovanchelli), Zileri (41’ Schiavon) All. Presutti Rugby Viadana 1970: Apperley; Menon, Pavan (70’ Giovannini), Ormson (cap.), Spinelli; Di Marco, Gregorio (63’ Bacchi); Tupou (70’ Wagenpfeil), Moreschi, Ghigo; Chiappini, Devodier (60’ Gelati); Garfagnoli (53’ Brandolini), Silva (66’ Ribaldi), Denti Ant. (70’ Balboni) All. Frati Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Andrea Laurenti (Bologna) Quarto Uomo: Marco Borraccetti (Forlì) Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/3; Ormson (Rugby Viadana 1970) 2/3 Note: giornata fredda e soleggiata, con circa 8 gradi e vento assente, terreno in buone condizioni. Presenti 300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 2; Rugby Viadana 1970 2 Man of the Match: Gino Lupini (Toscana Aeroporti I Medicei)