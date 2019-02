Lecce- nella seconda giornata del Guinness 6 Nazioni 2019 davanti a 1493 spettatori presenti allo Stadio Via del Mare di LECCE, l'Italia e Galles pareggiano 3a 3.

Si celebrano i 50 caps della italiana Bettoni e Gallese Snowsill che calcano per prime il manto del via del Mare.La fisicitá del Galles mette in difficoltá non poco la formazione italiana che risponde colpo su colpo alle azioni gallesi. Al 19 esimo giallo per il pilone Turani costretta al fallo. esce,allora la Arrighetti per temporanea, per far spazio alla prima linea Giacomoli che ben si comporta tanto da rimanere in campo, anche allo scadere dei 10 minuti. sará la Arrighetti, infatti, a rientrare in campo per la Turani che rimarrá in panca. Nei 10 minuti in inferioritá numerica ottima la difesa italiana che non consente al Galles di sfondare. Solo al 31 esimo con un calcio piazzato in mezzo ai pali di Wilkins il Galles riesce a portarsi in vantaggio.



Nel secondo tempo Italia battagliera in campo, va vicina alla meta al 50°del II tempo ma il TMO svela che il pallone è schiacciato prima della linea di meta.

Le squadre mostrano una sostanziale paritá quando al 60° calcio piazzato di Michela Sillari porta in paritá la partita. Partita ruvida, iniziano le sostituzioni fino a quando la Joyce, rompendo un placcaggio si invola in meta al 71°: neanche il tempo di esultare che grazie alla segnalazione del guardalinee, l'arbitro Barret consulta il TMO scoprendo un passaggio in avanti. Meta non data. Le squadre tornano a combattere sino al fischio finale con un ultimo brivido allo scadere: un piazzato di poco al lato della Sillari non permette all'Italdonne di centrare un importante successo nel torneo.





Lecce, Stadio Via del Mare - Sabato 9 febbraio 2019

Sei Nazioni Femminile - II giornata

italia Galles risultato 3-3

marcatori:p.t. wilkins cp ( 1); s.t. Sillari cp (1)

Italia: Furlan (c) ; Muzzo; Sillari; Rigoni; Stefan; Madia;Barattin; Giordano; Franco; Arrighetti; Duca (Tounesi 73°); Ruzza; Gai; Bettoni ( Turani per inforrunio);Turani (19° Giacomoli).

all. Di Giandomenico

Galles: Smyth, Joyce, jones, mccomish, Neuman ( Kavanagh 73°), Wilkins (Lewis 74°), Bevan, lillicrap, Johnes ( Butchers 68°), Lewis, Crabb ( 34° Callender), John,Evans, All.Phillips, Thomas

arb. Aime Barret - Theron

cartellini: giallo 19esimo Turani

calciatori: wilkins (Galles) 1/3; Sillari (Italia) 1/2

note serata umida temperatura 12 gradi spettatori presenti 1493

GUINNES 6 Nations woman of the match Susan Lillicrap (Galles)

Tabellino e cronaca a cura di Carmine Volpetti, Responsabile della comunicazione del C.R. Puglia