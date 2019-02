Si terrà sabato prossimo, 2 marzo, nella località sciistica del Trentino Alto Adige la quarta edizione dello Snow Rugby, tutto al femminile, organizzato da FIR sotto la supervisione del Manager federale del Beach e Snow 5s Rugby Italiano, Zeno Zanandrea. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 13.00, mentre il campo da gioco a quasi 2.300 metri di altitudine qualifica la manifestazione di Snow 5s Rugby come la più “alta d’Europa”. Tuffi e placcaggi in alta quota sono estenuanti, l'aria pura indubbiamente un toccasana. Quattro le squadre che si sfideranno in questo splendido scenario montano: le "Ricce" del Rugby Villorba, le “Red Phanters" Treviso, formazione storica e vincitrici di ben ventitré scudetti italiani, le "Valsugirls" Padova, tre volte Campionesse d'Italia nelle ultime quattro stagioni, e il Badia, protagoniste indiscusse insieme al Ferrara del Girone Sud del Campionato di Serie A Femminile. Un quadrangolare tutto Veneto con squadre di alto livello nel panorama rugbystico italiano. Il formato del torneo è un rapido succedersi di partite da 10 minuti ciascuna, quanto basta a sfinire le "guerriere delle nevi". In una partita di rugby a cinque si possono vedere anche 20 segnature, una meta ogni 30 secondi, per una sfida velocissima quasi in apnea per l'aria rarefatta, i muscoli spinti a limiti più alti, e per la fatica del combattimento corpo a corpo. Plan de Corones non ė l'unica piazza dello Snow Rugby italiano e nelle ultime settimane circa cinquanta squadre si sono date appuntamento nelle competizioni di Tarvisio (7a edizione per il big-bang dello Snow Rugby mondiale), Bielmonte (3a edizione) e Predazzo - "Rookie" tra tornei italiani ed europei - per dare spettacolo e dimostrazione di sportività. Il movimento italiano dello Snow 5s Rugby cresce e questo ė l'elenco delle competizioni "in lavorazione" o in via di definizione: 2 marzo 2019, Plan De Corones (TAA), Snow Rugby Kronplatz 11-12 gennaio 2020, Tarvisio(FVG), Snow Rugby Tarvisio Febbraio 2020, Bielmonte (Piemonte), Snow Rugby BRC Febbraio 2020, Predazzo (TAA), Trentino Snow Rugby Terminillo (Lazio) - in definizione Cervinia (Valle d’Aosta) - in definizione Campitello Matese (Molise) - in definizione