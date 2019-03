Roma – L’Italia Under 18 è attesa in Francia venerdì 29 marzo per il test match contro i pari età Francesi in programma presso il Centre National du Rugby di Marcoussis.

Mattia Dolcetto, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la lista dei ventiquattro atleti selezionati per il raduno al via lunedì prossimo, 25 marzo, a Preganziol (Treviso). Due giorni dopo la comitiva partirà dall’Aeroporto di Venezia alla volta di Parigi Orly per stabilirsi in hotel situato nei pressi della sede dell’Accademia Nazionale Under 20 e polo di allenamento di tutte le rappresentative francesi.

Per gli Azzurrini sarà il primo test di stagione cui seguiranno i tre match del Six Nations Festival in calendario a Gloucester (Inghilterra) nel mese di aprile (vs. Scozia 13 aprile, vs. Francia 17 aprile, vs. Galles 21 aprile).

Questi gli Azzurrini convocati:

Luca ADORNI (RUGBY PARMA F.C.1931)

Manfredi ALBANESE GINAMMI (S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Luca ANDREANI (RUGBY ROVATO)

Andrea ANGELONE (AVEZZANO RUGBY)

Matteo BALDELLI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

Nicholas BORDIN (FEMI-CZ ROVIGO)

Lorenzo CANNONE (FLORENTIA RUGBY)

Federico CORRADO (U.S. OYONNAIX – FRANCIA)

Tommaso DI BARTOLOMEO (ARGOS PETRARCA RUGBY)

Filippo DRAGO (MOGLIANO RUGBY 1969)

Riccardo FAVRETTO (BENETTON RUGBY TREVISO)

Mattia FERRARIN (AROGS PETRARCA RUGBY)

Simone GESI (LIVORNO RUGBY)

Luca Filippo GRUTTADAURIA (STADE TOULOUSAIN – FRANCIA)

Leonardo MARIN (MOGLIANO RUGBY 1969)

Matteo MEGGIATO (CUS PADOVA)

Tommaso MENONCELLO (BENETTON R. TREVISO)

Ion NECULAI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

Andrea PANCINI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

Nicola PIANTELLA (RUGBY VICENZA)

Matteo SASSI THOMAS (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI)

Fabio SCHIABEL (LAFERT SAN DONA’)

Dorin TICA (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

Stephen VARNEY (GLOUCESTER RUGBY - INGHILTERRA)