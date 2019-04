Roma – Prenderà il via domenica 28 aprile la fase Nazionale del Campionato Italiano Under 18 che attribuirà il prossimo 9 giugno il Titolo di Campione d’Italia di categoria. Esaurita la fase a carattere territoriale e, successivamente, quella dei barrage, le otto squadre rimanenti divise in due gironi da quattro squadre si contenderanno i due posti utili per la finale che metterà in palio lo Scudetto Juniores. Domenica 2 giugno in calendario l’ultima giornata della fase a Gironi. Nel Girone 1 si giocheranno il primo posto il Rugby Milano, l’Argos Petrarca Rugby, Kawasaki Robot Calvisano e Benetton Rugby Treviso. Nel Girone 2 l’Unione Rugby Capitolina, reduce da quattro finali consecutive con esito sfavorevole, tenterà nuovamente la rincorsa al titolo affrontando la Lazio, la Roma Legio Invicta XV e il Toscana Aeroporti I Medicei. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO Girone 1: Rugby Milano, Argos Petrarca Rugby, Kawasaki Robot Calvisano, Benetton Rugby Treviso Girone 2: Unione Rugby Capitolina, S.S. Lazio Rugby 1927, Roma Legio Invicta XV, Toscana Aeroporti I Medicei Questo l’albo d’oro del Campionato Nazionale Italiano Under 18: 2014 Benetton Rugby Treviso 2015 Mogliano Rugby 1969 2016 FEMI-CZ Rovigo 2017 Argos Petrarca Rugby 2018 Valsugana Rugby Padova