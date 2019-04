Gloucester (Inghilterra) – Mattia Dolcetto, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la formazione che domani alle 16 locali (17 ITA) affronterà il Galles nel terzo ed ultimo turno del Six Nations Festival U18 in programma al Kingsholm Stadium di Gloucester in Inghilterra. Dopo la vittoria last minute contro la Scozia all’esordio e al match emozionante contro la Francia dove gli Azzurrini non sono riusciti a completare la rimonta nel finale, il focus per il terzo match sarà improntato sul Galles: “Con la Scozia è stato un match dove siamo partiti un po’ contratti – ha esordito Mattia Dolcetto - ma siamo riusciti a indirizzare il risultato nella nostra direzione, creando tante occasioni ma riuscendo a concretizzare solo nel finale concedendo agli avversari iniziative che sono nate da nostri errori individuali. I ragazzi ci hanno sempre creduto e hanno meritato la vittoria. Contro la Francia siamo partiti bene ma i nostri avversari sono stati bravi a sfruttare tutte le occasioni capitate in loro favore, talune anche in modo fortunoso. A me e a tutto lo staff è piaciuta la prestazione che la squadra ha avuto in campo, riuscendo ad avere anche più del 70% del possesso. Siamo contenti dell’approccio che i giocatori stanno avendo dentro e fuori dal terreno di gioco con molta attenzione durante gli allenamenti e reazioni in campo che ci danno molta fiducia in vista della prossima partita contro il Galles dove il risultato avrà la sua importanza, ma sarà fondamentale la prestazione mostrando di poter competere a questi livelli contro tutte le Nazionali”. Questo il XV che scenderà in campo: 15 Leonardo MARIN (MOGLIANO RUGBY 1969) 14 Andrea PANCINI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO) 13 Filippo DRAGO (MOGLIANO RUGBY 1969) 12 Fabio SCHIABEL (LAFERT SAN DONA’) 11 Nicholas BORDIN (FEMI-CZ ROVIGO) 10 Mattia FERRARIN (AROGS PETRARCA RUGBY) 9 Manfredi ALBANESE GINAMMI (S.S. LAZIO RUGBY 1927) 8 Lorenzo CANNONE (FLORENTIA RUGBY) 7 Luca ANDREANI (RUGBY ROVATO) 6 Matteo MEGGIATO (CUS PADOVA) 5 Riccardo FAVRETTO (BENETTON RUGBY TREVISO) 4 Marco RUFFATO (RUGBY BASSANO) 3 Ion NECULAI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO) 2 Matteo FONTANA (AMATORI PARMA) 1 Dorin TICA (KAWASAKI ROBOT CALVISANO) A disposizione: 16 Tommaso DI BARTOLOMEO (ARGOS PETRARCA RUGBY) 17 Giacomo RAVAGNAN (PESARO RUGBY) 18 Matteo SASSI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI) 19 Luca ADORNI (RUGBY PARMA F.C.1931) 20 Andrea ANGELONE (AVEZZANO RUGBY) 21 Daniele ULISSE (S.S. LAZIO RUGBY 1927) 22 Stephen VARNEY (GLOUCESTER RUGBY - INGHILTERRA) 23 Umberto MAROCCHI (PRIMAVERA RUGBY) 24 Tommaso MENONCELLO (BENETTON R. TREVISO) 25 Simone GESI (LIVORNO RUGBY) 26 Luca Filippo GRUTTADAURIA (STADE TOULOUSAIN – FRANCIA)