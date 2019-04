Roma – Chiude con una vittoria la regular season del Campionato Italiano di Serie A il Sitav Rugby Lyons che espugna con il risultato di 40-24 il campo del Cus Genova consolidando il primato nel Girone 1. Secondo posto per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che nella diciottesima giornata cade sul campo dell’Asr Milano.Sorridono tra le mura amiche il TKGroup Rugby Torino e l’Edinol Biella Rugby che battono rispettivamente Cus Milano e Cus Torino, mentre il Pro Recco espugna il campo del Parabiago. Primo posto per il Rugby Colorno che nell’anticipo del Girone 2 supera 62-7 il Vicenza. Secondo posto per il Noceto che cade in casa dei Ruggers Tarvisium. Successi interni per Petrarca e Valpolicella su Rugby Udine e Borsari Rugby Badia. Pareggio 24-24 tra Brescia e Rugby Paese. Nel Girone 3 la capolista Capitolina cade in casa dell’Unione Rugby L’Aquila. Secondo posto per l’Amatori Catania che batte nettamente 70-13 il Rugby Benevento. Si impongono tra le mura amiche il Perugia, Pesaro e Primavera rispettivamente contro Cavalieri Union Rugby, Amatori Alghero e Toscana Aeroporti I Medicei. Dalle 19 saranno disponibili i tabellini delle partite su federugby.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA DI SERIE A Promozione: due squadre Per assegnare il titolo e individuare le 2 squadre promosse in TOP12 si disputeranno: un triplo turno di Barrage, due Semifinali ed una Finale. Al Barrage accedono tre squadre: le seconde classificate di ognuno dei tre gironi. Si giocheranno gare di sola andata (ogni squadra giocherà una gara in casa ed una in trasferta). L’accoppiamento delle squadre per il primo turno sarà determinato da un sorteggio, nel secondo turno giocherà la perdente del primo turno e nel terzo turno la vincente del primo turno. Questi i piazzamenti nei tre Gironi: Girone 1: Sitav Rugby Lyons (Prima); Accademia Nazionale Ivan Francescato (Seconda) Girone 2: Rugby Colorno (Prima); Noceto Rugby (Seconda) Girone 3: Unione Rugby Capitolina (Prima); Bingo Family Amatori Catania (Seconda) Primo turno 5 maggio 2019 Seconda Girone (1/2/3) v Seconda Girone (1/2/3) Secondo Turno 12 maggio 2019 Seconda Girone (1/2/3) v Perdente Primo turno Terzo Turno 19 maggio 2019 Seconda Girone v Vincente Primo Turno Alle semifinali accedono quattro squadre: le tre prime classificate e la vincente del Girone Barrage in gare di andata e ritorno. Andata in calendario il 26 maggio, ritorno il 2 giugno. Vincente Barrage v Prima Girone 1 (andata in casa della vincente Barrage) Prima Girone 3 v Prima girone 2 (andata in casa della prima del Girone 3) Le due squadre vincenti accederanno alla Finale e sono entrambe promosse al Campionato di TOP12 nella stagione sportiva 2019/20. La finale è in calendario il 9 giugno (gara unica in campo neutro) e determinerà la squadra campione d’Italia di Serie A Maschile 2018/19 Retrocessione: quattro squadre Le tre squadre decime classificate nei Gironi 1, 2 e 3 retrocedono direttamente in Serie B nella stagione sportiva 2019/20. Per identificare la quarta squadra che retrocede in Serie B si procederà con la disputa di un Girone Play-Out con gare di sola andata tra le none classificate dei tre Gironi con il seguente ordine: Gara 1: nona Girone 1 v nona Girone 2 (5 maggio 2019) Gara 2: Vincente Gara 1 v nona Girone 3 (12 maggio 2019) Gara 3: Perdente Gara 1 v nona Giorone 3 (19 maggio 2019) Ogni squadra disputerà una gara in casa ed una in trasferta. La squadra terza classificata retrocede in Serie B nella stagione sportiva 2019/20 Queste le squadre retrocesse in Serie B: Cus Milano (Girone 1); Junior Rugby Brescia (Girone 2); Rugby Benevento (Girone 3) Queste le squadre classificate per il Girone Play-Out: TKGroup Rugby Torino (Girone 1); Rangers Rugby Vicenza (Girone 2); Primavera Rugby (Girone 3) I tabellini sono redatti dagli Addetti Stampa delle società ospitanti GIRONE 1 Genova, Stadio “G. Carlini” – domenica 28 Aprile 2019 CUS GENOVA asd vs RUGBY LYONS PIACENZA 24-40 (17-26) Marcatori: 2' mt Lekic P, 11' mt Salerno tr Efori P, 15' mt Tessiore G, 22' mt Bance tr Efori P, 32' mt imperiale P. tr Migliorini G, 38' mt Papini G, 40' mt greco tr Efori P, 45' mt Bance tr Efori P, 64' mt Lekic tr Via G. P, 74' mt Barry tr Buso G CUS GENOVA: Migliorini (70' Chindamo), Papini (61' Buso), Pressenda, Nicosia, Tessiore (50' Sandri), Ricca, Garaventa (70' Mozzi), Bertirotti, Felici (43' Piccolo) (74' Perini), Taylor, Ponzi, imperiale P., Cavallero (43' Barry), Perini (40' Rettagliata) , Bortoletto (43' Rifi).All. Thrower RUGBY LYONS PIACENZA : Via g., Via A. (53' Montanari), Della Ragione, Malta, Boreri (5' Arrigo), Subacchi (64' Cantu) , Efori (58' Gherardi), Bedini, Tarantini, Bance (59' Benelli), Masselli (14' Basilico), Lekic, Salerno (40' Greco), Rollero (53' Canderle), Potgieter. All. D'Angelo Calciatori: Efori P 4/5 Migliori G ¼, Buso G 1/1 Via G, P 1/1 Note: Circa spettatori presenti 300 Punti conquistati in classifica: CUS GENOVA 1; RUGBY LYONS PIACENZA 5 Man of the match: Lekic Milano (MI), C.S. “G.B. Curioni” – Domenica 28 aprile ASD Rugby Milano v Accademia Nazionale I. Francescato 46-27 (p.t. 28-10) Marcatori: p.t.: 6’ M Batista (0-5); 13’ M Ferrari t Iannone (7-5); 16’ M Ferrari t Iannone 14-5; 30’ M Trulla (14-10); 32’ M Vitrani t Iannone (21-10); 38’ M Delcarro t Iannone (28-10); s.t.: 1’ M Ferrari t Iannone (35-10); 7’ M Mori (35-15); 12’ cp Iannone (38-15); 16’ M Zuliani (38-20); 19’ cp Iannone (41-20); 34’ M Zuliani t Zaridze (41-27); 37’ M Fedeli (46-27). ASD Rugby Milano: Dotti; Fedeli, Rossi, Delcarro (58’ Trentani), Cabrera (67’ Bellati); Iannone, Morisi; Antinori (43’ Bianchini), Ferrari, Sbalchiero; Boccardo (53’ Spangaro, 54’ Conti), Soldi ©; Betti, Beretta (53’ Pallaro), Vitrani (63’ Bigoni). All. Grangetto Accademia Nazionale I. Francescato: Trulla, Batista, Mba (43’ Capone), Mori (69’ Petrozzi), Lai; Zaridze, Fusco (41’ Jelic); Torrente (41’ Zuliani), Ruggeri ©, Zecchini; Zambonin (48’ Lawrence), Stoian; Florio (48’ Michelini), Taddia (41’ Marinello), Drudi (41’ Gemma). All. Moretti Arb: Imbriaco (Bologna) AA1: Chiappa (Milano), AA2: Salafia (Milano) Calciatori: Zaridze (Accademia Nazionale I. Francescato) 1/5; Iannone (ASR Milano) 7/9. Note: pomeriggio soleggiato, temperatura circa 22 gradi. Campo in buone condizioni. Circa 200 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: ASR Milano 5; Accademia Nazionale I. Francescato 1. Man of the match: Ferrari (ASR Milano) Parabiago, stadio Marazzini-Venegoni - Domenica 28 aprile 2019 Serie A, XVIII giornata Rugby Parabiago v Pro Recco Rugby 24-33 (16-12) Marcatori: p.t. 4' m. Becerra tr. Agniel (0-7), 17' cp. Maggioni (3-7), 24' cp. Maggioni (6-7), 32' m. Monfrino Ma. (6-12), 38' m. Albano tr. Maggioni (13-12), 40' cp. Maggioni (16-12); st. 44' m. Tagliavini tr. Agniel (16-19), 68' m. Metaliaj tr. Agniel (16-26), 71' cp. Grillotti (19-26), 76' m. Romano tr. Agniel (19-33), 78' m. Coffaro (24-33) Rugby Parabiago: Albano, Saleri (50' Leorato), Massari, Schlecht, Durante, Grillotti, Castiglioni (40' Castiglioni), Mikale, Dell'acqua (64' Maspero), Vincini (40' Cancro), Maggioni (40' Volta), Orlandi, Franceschini (40' Simioni), Fulciniti (54' Vacirca),Torri (Cap)(40' Polio) All. Mamo M. Pro Recco Rugby: Gaggero, Romano, Panetti (71' Cinquemani), Becerra (50' Torchia) , Monfrino (50' Panetti) Ma., Agniel, Tagliavini (71' Romano), Leung Way, Canoppia, Monfrino Mi., Metaliaj (71' Cavallo), Chtaibi (44' Barisone), Corbetta (74' Avignone), Bedocchi (50' Noto), Acties All. Mclean Arb. Pompa (Chieti) Calciatori: Maggioni 4/4(Rugby Parabiago), Grillotti 1/2 (Rugby Parabiago); Agniel 4/5 (Pro Recco Rugby) Cartellini: 58' giallo Leung Way (Pro Recco Rugby) Note: giornata calda e soleggiata, campo in buone condizioni, circa 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 0, Pro Recco Rugby 5 Man of the Match: Durante Matteo (Rugby Parabiago) Biella, Cittadella del Rugby – domenica 28 aprile Serie A, XVIII giornata Edilnol Biella Rugby v Cus Ad Maiora Torino 23-12 (0-12) Marcatori: p.t. 21’ m. Garzira tr. Reeves (0-7); 33’ m. Racca n.t. (0-12). s.t. 46’ c.p. Evans (3-12); 67’ m. Vaglio tr. Evans (10-12); 71’ c.p. Evans (13-12); 75’ m. Giusti n.t. (18-12); 78’ m. Souare n.t. (23-12). Edilnol Biella Rugby: Evans; Araujo (64’ Galfione), Grosso, Ongarello, Souare; C. Musso (48’ Lancione), Della Ratta (62’ Perissinotto); Cassutti, Pellanda (cap.) (60’ F. Musso), Vezzoli; Loretti, Panaro (53’ Vecchiato); Vaglio Moien (67’ Giusti), Zorzetto (30’ Romeo), Panigoni (75’ Zamolo). All. Aldo Birchall Cus Ad Maiora Torino: Dezzani; Civita (2’ Cisi), Sacco, Bussolino, Monfrino; Reeves, Mantelli; Perrone (75’ Pietrinferni), Pedicini, Spinelli (22’ Merlino); Ursache, Guzman; Racca (67’ Gurlan), Garziera, Novello (cap.) (77’ Filippini). Non entrati: Campagna e Mastrodonato. All. Lucas D’Angelo Arb. Francesco Russo (Milano) AA1 Mauro Bettinelli (Ivrea), AA2 Vincenzo Smiraldi (Torino) Cartellini: 70’ giallo a Novello (Cus Ad Maiora Torino) Calciatori: Evans (Edilnol Biella Rugby) 3/5; Reeves (Cus Ad Maiora Torino) 1/2 Note: giornata parzialmente soleggiata, 16° circa, campo in ottime condizioni. Spettatori 250 circa Punti conquistati in classifica: Edilnol Biella Rugby 4; Cus Ad Maiora Torino 0 Man of the match: Danny Ongarello (Edilnol Biella Rugby) Settimo Torinese, Campo via Cascina Nuova – Domenica 28 aprile 2019 Serie A, XVIII giornata TKGROUP RUGBY TORINO v CUS MILANO 26-24 (pt 11-17) Marcatori: p.t. 2’ meta Givani (Cus) tr (0-7); 10’ calcio Troy (TKGroup) (3-7); 17’ meta Nepote (TKGroup) (8-7); 34’ calcio Troy (TKGroup) (11-7); 36’ meta Mantovani (Cus) tr (11-14); 39’ calcio Jannelli (Cus) (11-17). S.t. 42’ meta Colombo (Cus) tr (11-24); 57’ meta Angotti (TKGroup) tr (18-24); 71’meta Cremonini (TKGroup) (23-24); 78’ calcio Troy (TkGroup) (26-24) TKGROUP RUGBY TORINO: Dho, Thomsen, De Razza, Martinucci (41’ Cremonini), Manga, Nathan Troy, Augello, Nepote, Marchi (cap), Vaschi, Marchisio (62’ Lo Greco S.), Tveraga, Angotti (57’ Capoccia), Barbuscia (68’ De Lise), Montaldo Lo Greco (57’ Bartolini). A disposizione: De Lise, Bartolini, Capoccia, Mascaro, Lo Greco S., Lo Greco C., Cotroneo, Cremonini. All. Mauro Vaghi CUS MILANO: Ghelli (51’ Bolzoni), Dunde, Jannelli, Colombo, Lombardo, Borzone, Dusi, Foschi, Scalvi (cap), Mantovani, Mc Allister, Repetto, Givani (47’ Leibson), Beretta (68’ Fusco), Romano (62’ Parisi). A disposizione: Parisi, Fusco, Leibson, Boggioni, Vincic, Bolzoni, Origgi, Toscano. All. Giorgio Intoppa . Arb. Andrea Spadoni (Padova) Ass. Franchini Fabio, Kamili Jannil Cartellini: Foschi (Cus Milano) Calciatori: Dusi (Cus Milano) 3/3, Jannelli (Cus Milano) 1/1; Troy Nathan (TKGroup) 4/6 Note: giornata leggermente ventosa e soleggiata, spettatori circa 250 Punti conquistati in classifica: TKGROUP RUGBY TORINO 4 CUS MILANO 1 Man of the match: Manga Clayton (TKGroup) GIRONE 2 Colorno, HBS Rugby Stadium - Domenica 27 aprile 2019 Serie A, XVIII giornata HBS Colorno v Rugby Vicenza 62-7 (52-0) Marcatori: p.t. 2’ m. Terzi tr. Cozzi (7-0); 7’ m. Delnevo (12-0); 12’ m. Buondonno tr. Cozzi (19-0); 19’ m. Buondonno tr. Cozzi (26-0); 26’ m. Cozzi tr. Cozzi (33-0); 28’ m. Canni (38-0); 35’ m. Scalvi tr. Cozzi (45-0); 40’ m. Piccioli tr. Cozzi (52-0); 51’ m. Delnevo (57-0); 65’ m. Perrone; 74’ m. Gallinaro tr. Cipriani (62-7) HBS Colorno: Magri; Scalvi, Terzi © (45’ Papa), Piccioli; Canni; Cozzi, Modoni P (59’ Boccarossa); Delnevo; Wallace (21’ Modoni M; 59’ Allodi), Pop (66’ Minari); Perrone, Rossi; Fiume (45’ Careri), Buondonno (45’ Goegan), Datola (41’ Aloè) All. Prestera Rugby Vicenza: Lopresti (69’ Gastaldo); Gallinaro, Robb, Montenegro (41’ Di Gioia), Meneguzzo; Cipriani, Boscolo; Stanica (41’ Piantella); Santinello ©, Tonello (41’ Peron); Folco (41’ Nicoli), Trevisan; Leiva, Franchetti, Morselli (41’ Messina) All. Rampazzo Arb. Munarini (Parma) AA1 Battini (Bologna); AA2 Poggipollini (Bologna) Quarto Uomo: x Cartellini: nessuno Calciatori: Cozzi (HBS Colorno) 6/9; Magri 0/1; Cipriani 1/1 Note: giornata soleggiata, campo in condizioni perfette, circa 400 spettatori. Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, Rugby Vicenza 0. Treviso, Campo Comunale San Paolo 1 - sabato 24 aprile 2019 Serie A, girone 2, XVIII giornata Botter Ruggers Tarvisium vs Rugby Noceto FC 43-12 (p.t.31-0 ) Marcatori: p.t. 8'm. G. Cincotto tr Giabardo (7-0), 13' m Sala tr. Giabardo (14-0), 24' m. Simes (19-0), 29' m. Carraro (24-0) 34' m Giabardo tr stesso (31-0) s.t.: 12' m. Pastrello (36-0), 19 m. Paglia tr Frati (36-7), 22' m Lionieri tr Giabardo (43-7), 37' m Bonfiglio 43-12 Botter Ruggers Tarvisium: Giabardo, Pastrello, Simes , Pirovano, G. Cincotto , Bordini (20' st Garbo)., Francescato, Camata (20 st Zuin) , Marcuz (15' st Lionieri), Carraro, F. Cincotto (1' st Amadio), Sala (1' st della Siega),Fagotto(25' st Ros, 35' st Ceccato) , Naka(15'-23' p.t. Ros), Magnoler (7' st Balistreri)

all. Dalla Nora, Federico Rugby Noceto FC: Garulli (22' st Pagliarini), Paglia, Gabelli, Greco, Passera, Frati, Albertini, Berghenti, Freddo( 15' st Chiesa), Serafini (15' st Pagliari), Mazzoni, Bonfiglio, Negri(1' st Galliano), Bolsi (1' st Ferro), Demaldé (10' st Alberti),

All. Pulli, Gian Marco

Arb Francesco Crepaldi (MI) AA1 Cusano AA2 Giacomini Cartellini: nessuno Calciatori: Giovanni Giabardo (Tarvisium) 4/7, Marco Frati (Noceto) 1/2 Note: Giornata Soleggiata, terreno in buone condizioni Punti conquistati in classifica: Botter Ruggers Tarvisium 5 Rugby Noceto 10

Man of the Match: Nicolas Simes (Ruggers Tarvisium) Padova, Argos Arena – Imp. Sp. Petrarca Rugby “Memo Geremia” – Domenica 28.04.2019 SERIE A girone 2, XVIII GIORNATA Argos Petrarca Rugby v Rugby Udine Union FVG 35 - 10 (7-10) Marcatori: p.t. 4’ m. Gigliodoro (0-5), 24’ m. Trambaiolo tr. Graney (7-5), 40’ m. Pasini (7-10); s.t. 47’ m. Venturini tr. Graney (14-10), 50’ m. Lazzarotto tr. Graney (21-10), 53’ m. Caione tr. Graney (28-10), 77’ m. Matteralia tr. Benvenuti (35-10) Argos Petrarca Rugby: Venturini (52’ Magon); Bonaiti (61’ Matteralia), Belluzzo, Broggin, Caione; Graney (61’ Benvenuti), D’Incà; Trambaiolo (35’ Alagna), Zulian, Simonato; Minazzato, Sattin (cap) (61’ Zuin); Ceolin (61’ Gemelli), Gutierrez (61’ Arena), Lazzarotto (52’ Armenia). All. Rocco Salvan Rugby Udine Union FVG: Tarantola; Pasini (70’ Not), Flynn, Marconato (66’ Ciprian), Gerussi; Groza, Occhialini (41’ Frassanito); Gigliodoro (66’ De Nardi), Properzi Curti, Macor; Bagolin, Agbagnon (52’ Picchietti T.); Morosanu (70’ Biasio), Picchietti R. (52’ De Donà), Wachsmann. All. Andrea Sgorlon Arb. Alex Frasson (Treviso) AA1: Massimo Brescacin (Treviso), AA2: Giuliano Bellinato (Treviso) Cartellini: nessuno Calciatori: Graney (Argos Petrarca Rugby) 4/4; Benvenuti (Argos Petrarca Rugby) 1/1; Tarantola (Rugby Udine Union FVG) 0/2 Note: cielo parzialmente coperto, vento freddo lungitudinale al campo, temperatura circa 8 gradi, terreno in ottime condizioni nonostante le abbondanti piogge in mattinata. Presenti 200 spettatori. Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 5; Rugby Udine Union FVG 0. Man of the Match: Marco Lazzarotto (Argos Petrarca Rugby) San Pietro in Cariano, Stadio Comunale – domenica 28 Aprile 2019 Serie A – 18 giornata Santa Margherita Valpolicella Rugby 1974 asd – Amatori Rugby Badia 29 - 28 (12 - 21) Marcatori: p.t. 10’ m. Michelotto tr. Fratini (0-7); 20’ m. Michelotto tr. Fratini (0-14); 30’ m. Van Tonder (5-14); 35’ m. Boscolo tr. Fratini (5-21); 38’ m. Kenny tr. Van Tonder (12-21) s.t. 50’ m. Ferraro (17-21); 55’ m. Kenny tr. Van Tonder (24-21); 70’ m. mischia tr. Fratini (24-28); 80’ m. Ferraro0 (29-28) Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 asd: Van Tonder (cap), Saccomani , Ambrosi ( 53’ Musso), Minelli, Gasparini ( 70’ Galvagni), Damoli, Cecchini ( 41’ Memo), Kenny, Righetti ( 70’ Boscaini) , Mozzato, Ipuche ( 41’ Nicolis), Zenorini, Bellettato ( 20’ Carraro), Facinelli ( 41’ Ferraro), Momi All. Zanella Amatori Rugby Badia : Ghelli, Arduin ( 50’ Ramirez), Badocchi,Zampolli, Zulato ( 55’ Braghin), Fratini, Boscolo, Michelotto, Chimera, Milan ( 60’ Fornasaro), Cecchetti ( 60’ Zampolli), Aggio, Barbujani ( 50’ Leccioli), Ruzza ( 50’ Baccini), Colombo All. Lodi Arb Acciari (Perugia) AA1 – AA2 Cartellini: 39’ giallo a Zulato (Amatori Badia) Calciatori: Van Tonder ( Valpolicella Rugby 1974 ) 2/5 , Fratini 4/6 ( Amatori Rugby Badia ) Note: pomeriggio con cielo coperto con scrosci pioggia, terreno in ottime condizioni; circa 500 spettatori Punti conquistati in classifica: Santamargherita Valpolicella Rugby1974 asd 5 Amatori Rugby Badia 2 Man of the Match: Daniel Kenny (Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 ) Brescia, Stadio Aldo Invernici - Domenica 28 aprile 2019 Serie A, XVIII giornata Rugby Brescia v Rugby Paese - (pt 17-10) Rugby Brescia: Ciofani, Zaboni , Fasani, Delle Monache (19’ st Rizzotti), Bianchini, Miranda (37’st Comini), Gazzoli, Galvani, Ospitalieri, Isoli (14’ st Baronchelli), Daniel Jacotti, Armantini (24 st Tavoni), Romano (37 pt Stefanini), Kaikatsishvili. All. Pisati As Rugby Paese: Stella, Visentin, Ciottolo, Geromel, Agnoletto, Bosco (8’st Alzetta) , Sartori, Serrotti, Cavallo (4’ st Boffo), Ceban (8’st Di Pietro), Manzan, Xafa, Cenedese, Canov, Lazzaron (12 pt Deoni -22 st Vlad)) All.: Bergamo Arb. GABRIELE MARINAI (LI) Marcatori: Primo tempo 5’ mt Ciottolo tr Bosco (0-7) – 20 mt Fasani tr Ciofani (7-7) – 22’ cp Bosco (7-10) – 27’ mt Kaikatsishivili tr Ciofani (14-10) 32’ Ciofani (17-10) Marcatori: Secondo tempo 8’ mt Fasani tr Ciofani (24-10)- 26’ mnt Sartori (24-15) – 30 mnt Vlad (24-20)- 35’ cp Ciofani (27-20) – 41’ mt Ciotolo tr Sartori (27-27) Note: giornata pioggia, campo allentato, spettatori circa 100 spettatori. Cartellini gialli:37’st Ciofani(BS)-40’ Ospitalieri(BS) Man of the Match: Fasani (BS) PUNTI (BRESCIA 2 – PAESE 3) GIRONE 3 L’Aquila, stadio T. Fattori- Domenica 28 aprile 2019 Seire A, XVIII giornata Unione Rugby L’Aquila v Unione Rugby Capitolina 39-24 (19-10) Marcatori: p.t. 8’ m. Ferrara tr Anderson (7-0); 21’ m. Rosato (7-5); 28’m. Sansone M. (12-5) 32’ m. Bonini (12-10); 45’m. Lofrese tr Anderson (19-10) s.t. 5’ m. Sebastiani tr. Anderson (26–10) 9’ cp Anderson (29-10); 18’ m Corvisieritr Mazzi (29-17); 23’ m. Maesano tr Mazzi (29-24); 34’ cp Anderson (32-24); 42’ m Du Toit tr Pupi L. (39-24) Unione Rugby L’Aquila: Du Toit; Sansone M., Sansone D., Giampietri; Pupi F. ( 27’pt Ciotti ); Anderson (40’st D’Antonio), Petrolati (24’st Pupi L.); Lofrese;Pattuglia, Santavenere (40’ Daniele); Di Febo R. (43’st Cortesi), Fiore; Fiorentini (17’st Di Febo A.), Ferrara (24’st Iezzi), Sebastiani (24’st Alloggia). All. D’Antonio, Milani Unione Rugby Capitolina: Marini (26’st Mastrangelo); Rosato, Allegrini, Bonini; Corvisieri; Mazzi (30’st Ortega Grandella), Vannini (30’st Crivelloni); Cerqua (22’pt Gentile);Maesano, Moriggi; Trapasso (19’st Bergamini), Belcastro; Herrera (19’st Sterlini), Polioni (10’st Casini), Berardi (20’st Orabona). All. Ianni Arb. Matteo Liperini (Livorno) Cartellini: al 27’pt giallo a Maesano (Unione Rugby Capitolina); al 17’st giallo a Sansone M. (Unione rugby L’Aquila) Calciatori:Anderson (Unione Rugby L’Aquila) 4/6; Mazzi (Unione Rugby Capitolina) 2/4; Pupi L. (1/1) Note: giornata nuvolosa, campo in buone condizioni, circa 600 spettatori. Punti conquistati in classifica: Unione Rugby L’Aquila 5, Unione Rugby Capitolina 1. Man of the Match: Pattuglia (Unione Rugby L’Aquila) Catania, Stadio Cittadella di Catania - Domenica 28 aprile 2019 Serie A, XVIII giornata Bingo Family Amatori Catania v Benevento Rugby 70-13 (42-3) Marcatori: Nel pt - 1’ m. Giammario, tr. Madero; 5’ m. Sapuppo S., tr Madero; 10’ cp Nel; 12’ m. Matuk, tr. Madero; 14’ m. Giarlotta, tr. Madero; 20’ m. Bognanni, tr. Madero; 26’ m. Garozzo, tr. Madero. Nel st - 1’ m. Sapuppo S., tr. Madero; 10’ m. Madero, tr. Madero; 16’ drop Caporaso; 21’ m. Giarlotta, tr. Madero; 24’ m. Nel, tr. Nel; 27’ m. Mistretta, tr. Madero Amatori: Florio, Lipera (55' Ardito), Mistretta, Mammana, Giarlotta, Matuk, Sapuppo S. (42' Guglielmino), Garozzo (53' Santocono), Giammario (46' Smiroldo), Madero, Bognanni, Greco, Calamaro, Borina (18' Virzì), Sapuppo G. (46' Mazzoleni). A disp: Hliwa, Cosentino. All: Vittorio - Costantino. Benevento: Asfaldo, Marengelli, Tretola, Palumbo, Ricco, Russo, Notariello, Petrone, Caporaso (58' Tornusciolo), Nel, Pacifico, Ciarla (58' Pisano), Vallone, Tenga, Corvino. A disp: Rossi, Giangregorio, Cannoniero, Izzo, Moncada. All: Esposito. Arbitro: Leonardo Masini (RM). Cartellini: Calciatori: Madero 10/10; Nel 2/2 Note: cielo sereno, 22º, 300 spettatori c.ca Punti conquistati in classifica: 5/0 Man of the Match: Salvatore Garozzo Perugia, campo rugby Pian di Massiano - Domenica 28 Aprile 2019 Serie A, 18^ giornata Barton Rugby Cus Perugia vs Cavalieri Union R. Prato Sesto 15-07 (5-7) Marcatori: p.t. 17' m. Puglia tr. Puglia (0-5), 33' m. Bellezza M. (5-7) .

s.t. 20' cp Masilla (8-7), 32' m. Fortunato tr. Masilla (15-07) Rugby Perugia: Magi, Carboni (20' st. Milizia F.), Crotti, Masilla, Vizioli, Paoletti A. (12' st Battistacci T.), Paoletti F. (20' st Battistacci G.), Zualdi, Fortunato, Bellezza M., Mazzanti, Peter Rios, Pettirossi , Tesorini (1' st Gatti), Macchioni. All. Alessandro Speziali, Fabrizio Fastellini. Cavalieri Union R. Prato Sesto: Lunardi, Fattori (18' st Noviro), Marzucchi, Vincenti, Bartali, Puglia, Renzoni (18' st Torri), Casado Sandri, Caciolli (15' st Mardegan), Fabbri(18' st Belli), Casciello, Gianassi(10' st Reali), Liguori, Cesareo (18' st. Casini), Cusimano. All. Pratichetti Carlo Arb. Tomo' (Roma) AA1 Pulpo (Brescia). AA2 Gatta (Pesaro). Cartellini: Perugia: Giallo Crotti, Battistacci G. Cavalieri Union R. Prato Sesto: Giallo Vincenti Calciatori: Masilla(Rugby Perugia) 2/3; Puglia(Cavalieri Union R. Prato Sesto) 1/2 Note: Leggera pioggia , campo ottime condizioni, circa 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Perugia 4, Cavalieri Union R. Prato Sesto 0. Man of the Match: Gatti Francesco (Rugby Perugia) Pesaro, stadio Toti Patrignani - Domenica 28 Aprile 2019 Serie A Paspa Pesaro vs Amatori Alghero 32- 7 (5-0) Marcatori: pt 2’ m Solari Tr Joubert (7-0), 10’ m De Angelis tr Joubert (14-0), 16’ cp Joubert (17-0), 31’ cp Joubert (20-0), st 5’ m. Antonelli (25-0), 15’ m Mokom Tr Maccan (32-0), 20’ m Peana tr Micheli Paspa Pesaro: De Angelis, Nardini (37’ pt Panzieri), Mokom, Erbolini, Salvi, Joubert (2’ st Coppari), Fulvi Ugolini (19’ st Tarini), Antonelli, Del Bianco, Villarosa (7’ st Agostini), Venturini, Koolofai (7’ st Campagnolo), Maccan (30’ st Galdelli), Sangiorgi (30’ st Leva), Solari (7’ st Tripodo) All. Mazzucato Alghero: Micheli, Madeddu L, Bocaletti, Delrio, Peana, Oneone, Bombagli, Fernandez, Toniolo, Ceglia, Ziani, Prette, Stefani, Spirito, Salares A disp. Troia, Piras, Cattogno, Madeddu R, Armani, Bortolussi, Serra All. Paoletti Arbitro: Salierno (Napoli) AA1: Iavarone (Perugia) AA2 Cennino (Perugia) Cartellini: 20’ st Antonelli, 23’ st Tarini (Pesaro) Calciatori: Joubert tr 2/2 cp 2/2, Salvi tr 0/1, Maccan tr 1/1 (Pesaro); Oneone tr 1/1 (Alghero) Note: campo molto pesante, 400 spettatori Punti conquistati in classifica: Paspa Pesaro 5, Alghero 0 Man of the Match: Panzieri (Pesaro) Roma, "G.Onesti n.1" - Domenica 28 Aprile 2019 U.S. Primavera rugby V Rugby C. Medici 52/7( pt.38/7) Marcatori 3'Condemi, tr Salvemme(7/0),7'Marocchi,nt (12/0),10Salvemme, tr Salvemme(19/0),22 Alegiani, nt(24/0),26'Montemauri, tr Salvemme (31/0),31 Bilotti, tr Salvemme, (38/0),43'Meyer,tr D'alesio (38/7),46'Merendino tr Salvemme(45/7),70'Alegiani, tr Salvemme (52/7) U. S. Primavera:Montemauri(70'Ventola), Merendino(55'Martelletti), Brancadoro, Salvemme, Marocchi, Alegiani, Condemi, Callori(50 Gasperini) , Randazzo(48'Serini), Falcini(50'Lavini), Custureri, Bilotti, Belcastro(60Venuti), Gabbuti(60 Venturoli C.) , Serafino(60'Venturoli E.) All. Leonardi, Alverà Rugby Club i Medicei: Marucelli, Elegi, D'Andrea, Petrangeli, Cervellati(51'Bartolini), Falleri(28D'Aliesio), Gaito, Meyer, Michelagnoli(23'Burattin), Fissi, Ferrami, Biagini(40'Ciampa), Santi(42Panerai), Kapaj(50'Elegi), Manigrasso All: Lo Valdo Note: 300 spettatori circa Man of the match: Condemi Cartellini: gialli 66' Venturoli e., 76'Lavini Calciatori: Punti in classifica: US Primavera 5 , Rugby Club Medicei 0