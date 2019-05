Il Rugby Colorno, con il patrocinio della Didattica FIR, organizza un corso di aggiornamento allenatori valevole il Livello 4 “Elite” e per il Livello 3 “adulti”. Il corso si terrà il sabato 22 giugno 2019 a Colorno nella sala dell’Aranciaia, Piazzale Vittorio veneto 22 – 43052 Colorno; Edificio storico di Colorno oggi sede del Mupac (Museo dei paesaggi di terra e fiume). Relatore del corso sarà il responsabile della formazione allenatori “Elite” della Federazione Inglese, fino al 2017, Kevin Bowring; tema dell’ aggiornamento “La leadership nel mondo del rugby". PROGRAMMA DEL CORSO:

ore 9,00 Registrazione partecipanti

ore 9,30 inizio lavori in aula

ore 11,00 coffe breck

ore 12,30 spostamento Colorno rugby per pranzo

ore 13,30 lavori in campo

ore 14,30 aula per domande e discussione

Ore 15,00 fine lavori e chiusura corso Per la partecipazione al corso è prevista una quota di Euro 70 a persona e comprende, eventuali spostamenti in loco, una T-shirt e il pranzo. Le iscrizioni dovranno essere inviate a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Succ. >