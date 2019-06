Roma – E’ il Rugby Colorno la seconda squadra promossa nel Peroni TOP12 dopo il Sitav Rugby Lyons. Gli Emilani hanno battuto 25-12 (4-0) l’Unione Rugby Capitolina nella semifinale di ritorno del Campionato Italiano di Serie A ribaltando il passivo dell’andata di 20-19 (4-1) in favore dei romani. Domenica 9 giugno sfiderà i Lyons nella finale del campionato a tinte emiliane. NB il tabellino è stato redatto dall'addetto stampa della squadra di casa Colorno, HBS Rugby Stadium - Domenica 2 giugno 2019 Serie A, Semifinale di ritorno HBS Colorno v U.R. Capitolina 25-12 (12-0) Marcatori: p.t. 7’ m. Alvarado (5-0); 16’ m. Alvarado tr. Magri (12-0) s.t. 43’ cp. Magri (15-0); 46’ m. Afamasaga tr. Magri (22-0); 53’ m. Trapasso (22-5); 56’ m. Corvisieri tr. Mazzi (22-12); 64’ cp. Magri (25-12) HBS Colorno: Lucchin (65’ Cozzi); Piccioli, Afamasaga, Silva (52’ Terzi); Canni; Magri, Boccarossa; Delnevo (62’ Modoni M.); Pop (74’ Perrone), Sarto ©; Rossi, Da Lisca; Alvarado (52’ Fiume), Buondonno (46’ Goegan), Singh (52’ Datola) All. Prestera U.R. Capitolina: Romano; Corvisieri, De Conci (21’ Rosato), Colitti, Iacolucci; Mazzi (68’ Bonini), Vannini (47’ Crivellone); Cerqua (7’ Maesano); Zandri, Trapasso; Belcastro (51’ Manozzi), Franco; Herrera (43’ Montagna), Rampa © (47’ Polioni), Berardi (24’ Orabona; 77’ Herrera) All. Ianni Arb. Boraso (Rovigo) AA1 Sgardiolo (Rovigo); AA2 Bonato (Rovigo) Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo) Cartellini: al 78’ giallo a Franco (U.R. Capitolina) Calciatori: Magri (HBS Colorno) 4/5; Mazzi (U.R. Capitolina) 1/2 Note: giornata soleggiata 30° - campo in condizioni perfette - circa 1700 spettatori – HBS Colorno promosso in Top12 Punti conquistati in classifica: HBS Rugby Colorno 4, Rugby Vicenza 0. Man of the Match: Marius Florin Pop – Tommaso Rossi (HBS Colorno) Nel Campionato Italiano Under 18 colpo esterno dei Medicei che superano 7-3 in trasferta l’Unione Rugby Capitolina superando in classifica i romani e conquistando il pass per la finale in calendario domenica 9 giugno. Sorride il Roma Legio Invicta XV che batte 28-17 la Lazio. Nel Girone i il Petrarca, già certo del primato, cade 47-17 a Calvisano. Vittoria esterna per il Benetton Rugby 26-0 contro il Rugby Milano. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO U18 Girone 1 Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Rugby 47-17 (5-0) Rugby Milano v Benetton Rugby 0-26 (0-5) Girone 2 Unione Rugby Capitolina v Toscana Aeroporti I Medicei 3-7 (1-4) Roma Legio Invicta XV v S.S. Lazio Rugby 1927 28-17 (5-0) Finale domenica 9 giugno Argos Petrarca Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei Saranno Benetton Rugby e Rugby Parma 1931 a giocarsi la finale del Trofeo Lodigiani, in calendario domenica 9 giugno. Nelle Semifinali di ritorno del Campionato Under 16 il Benetton Rugby bissa il successo dell’andata (59-0) battendo in trasferta 42-5 il Rugby Franciacorta. Il Rugby Parma espugna il campo dell’Unione Rugby Capitolina 26-7 (5-0) consolidando il risultato positivo della gara di andata (22-19, vittoria con bonus). Rugby Franciacorta v Benetton Rugby 5-42 (0-5) Unione Rugby Capitolina v Rugby Parma 1931 7-26 (0-5) Finale domenica 9 giugno Rugby Parma 1931 v Benetton Rugby Nella finale del Campionato Under 16 Femminile l’Iniziative Rugby Villorba bissa la vittoria ottenuta con la Seniores nel Campionato di Serie A Femminile superando in finale 26-21 l’unione Rugby Capitolina al Pata Stadium di Calvisano. Sempre nello stesso impianto l’Amatori Rugby Badia supera 50-21 l’Iniziative Rugby Villorba nella finale del Campionato Italiano Under 18 Femminile. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DELL’UNDER 16 CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DELL’UNDER 18 CLICCA QUI PER LE FOTO DELLA SERIE A FEMMINILE, UNDER 16 E UNDER 18