Reggio Emilia – Sarà lo il Campo Canalina di Reggio Emilia lo stadio che ospiterà la finale del Campionato Italiano Under 18 2018/19.

A contendersi lo Scudetto Juniores, giunto alla sesta edizione nella versione Under 18, saranno Argos Petrarca Rugby e Toscana Aeroporti I Medicei. Entrambe le compagini hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi, con un cammino più lineare per i padovani che hanno collezionato cinque vittorie in sei incontri nel Girone 1 (qualificandosi per la finale con un turno di anticipo rispetto alla fine della fasi a gironi) e un percorso più complicato per i toscani che hanno strappato il pass per l’ultimo atto del campionato last minute battendo fuori casa l’Unione Rugby Capitolina, prima nel Girone 2 fino alla quinta giornata e reduce da quattro finali consecutive.

Una finale inedita tra le due squadre che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook, sull’app e sul canale youtube FIR. La direzione arbitrale di Federico Vedovelli (Sondrio), assistito da Gianluca Gnecchi (Brescia) e Francesco Russo (Milano). Quarto Uomo Riccardo Salafia (Milano)

Argos Petrarca Rugby – Obiettivo bis per l’Argos Petrarca Rugby che nel 2016/17 ha conquistato lo Scudetto Juniores battendo l’Unione Rugby Capitolina allo Stadio Chersoni di Prato. “E’ stata una settimana molto positiva – ha dichiarato il responsabile tecnico della squadra, Giovanni Maistri – durante la quale siamo riusciti a recuperare anche gli ultimi infortunati. Ci siamo concentrati molto sul nostro gioco in settimana, e sono sicuro che i ragazzi entreranno in campo senza incertezze, e soprattutto senza la paura di dimostrare il loro valore. Adesso non vediamo solo l’ora che arrivi domenica pomeriggio”.

Questa la probabile formazione: Lazzarin; Raccanello, Beltrame, Russo, Sottoriva; Ferrarin, Tognetti; Goldin, Marcellan, Fioriti; Brevigliero, Longhin (cap.); Libero, Di Bartolomeo, Gregori.

A disposizione: Peggion, Baldo, Bellon, Garbo, Eterno, Regazzo, Giuriatti/Maccarini.

All. Maistri/Rizzo

Toscana Aeroporti I Medicei – Prima finale per i toscani che andranno a caccia dello Scudetto Juniores contro il Petrarca. “Abbiamo affrontato questa settimana di preparazione in un clima molto disteso anche se la pressione sui miei ragazzi è tanta. Abbiamo preparato questa finale – continua coach Sorrentino – allenando i nostri punti di forza e cercheremo di affrontare questo incontro sereni. Con i nostri avversari abbiamo disputato un’amichevole a inizio campionato ma non ci siamo mai incontrati in campionato. Sappiamo di affrontare una bella squadra. Noi ci crediamo, vinca il migliore”.

Questa la probabile formazione: Nannini; Pesci, Di Puccio, Chiti, Fialà; Del Bono, Biagini; Frangini, Mannelli, Sestini; Pracchia, Metti (cap.); Sassi, Sorrentino, Krifi.

A disposizione: Migliori, Ciampi, Bonaccorsi, Querci, Ferrazza, Cherici, Campolucci, Cardoso, Soro



All. Sorrentino, Falleri

Albo d'oro Campionato U18

2014 Benetton Treviso

2015 Mogliano Rugby 1969

2016 FEMI-CZ Rovigo

2017 Argos Petrarca Rugby

2018 Valsugana Rugby Padova