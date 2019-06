Rosario (Argentina) – Fabio Roselli, Responsabile Tecnico della Nazionale italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 15.30 locali (20.30 ITA, orario riprogrammato diversamente a quanto inizialmente previsto) affronterà i pari età della Georgia nella finale valida per il nono posto al World Rugby U20 Championship allo stadio Club Old Reslan di Rosario, in Argentina. La partita sarà trasmessa in diretta su worldrugby.org. “Il nostro percorso in questo Mondiale è stato altalenante. Abbiamo offerto buone prestazioni – anche se non per tutti gli ottanta minuti di gioco – contro Australia, Inghilterra e Scozia e partite meno positive come contro l’Irlanda dove il nostro approccio non è stato adeguato al livello di questa competizione. Per quanto concerne i risultati ottenuti, l’esordio è stato abbastanza complicato contro un avversario come l’Australia che ha realizzato 37 punti di media nelle partite e che domani si giocherà il Mondiale. Ci sono state sicuramente note positive in quel match e nell’incontro successivo contro l’Inghilterra la squadra ha tirato fuori una prestazione che ci ha permesso di sfiorare uno storico risultato. Contro la Scozia abbiamo dimostrato il nostro vero valore per lunghi tratti, partita che ci ha permesso di conquistare la permanenza nell’elite giovanile internazionale offrendo una reazione importante. Quella di domani contro la Georgia sarà una partita in cui noi vogliamo dare continuità alla nostra crescita cercando di chiudere con un risultato positivo questa competizione. La squadra si sta preparando al meglio con il focus incentrato sull’offrire la migliore prestazione della stagione” ha dichiarato Fabio Roselli. Questo il calendario delle partite degli Azzurrini: Fase a Gironi Girone B – 04.06.19 – ore 10.30 locali (15.30 ITA) – Santa Fè Australia U20 v Italia U20 36-12 (5-0) Girone B – 08.06.19 – ore 15.30 locali (20.30 ITA) – Santa Fè Inghilterra U20 v Italia U20 24-23 (4-1) Girone B – 12.06.19 – ore 10.30 locali (15.30 ITA) – Santa Fè Italia U20 v Irlanda U20 14-38 (0-5) Semifinale Nono Posto Scozia U20 v Italia U20 19-26 (1-5) Questo il XV che scenderà in campo: 15 Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova) 14 Edoardo MASTANDREA (Valsugana Rugby Padova)** 13 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)** 12 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)* 11 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)** 10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)** 9 Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)** 8 Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)* 7 Davide RUGGERI (Rugby Como)** - capitano 6 Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei) 5 Andrea ZAMBONIN (Rangers Rugby Vicenza)** 4 Nicolare STOIAN (Rugby Anzio)** 3 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)* 2 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)** 1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby 2015)** A disposizione 16 Niccolò TADDIA (FEMI-CZ Rovigo)** 17 Lorenzo MICHELINI (Edinol Biella Rugby)** 18 Luca FRANCESCHETTO (Rangers Vicenza)** 19 Filippo ALONGI (I Titani)** 20 Thomas PAROLO (FEMI-CZ Rovigo) 21 Angelo MAURIZI (Ione Rugby L’Aquila)** 22 Mirko FINOTTO (Mogliano Rugby 1969) 23 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova) 24 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969) 25 Federico MORI (Rugby Etruschi)** 26 Giulio BERTACCINI (Amatori Rugby Parma) 27 Micheal MBA(Rugby Casale)** 28 Ange CAPUOZZO (Grenoble Espoirs) *è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato **è attualmente membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato.