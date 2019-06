Roma – Inizierà nella tarda mattinata di domani il secondo raduno della Nazionale Italiana Rugby in preparazione della Rugby World Cup 2019 in calendario in Giappone a partire dal prossimo Settembre. Gli Azzurri si ritroveranno a Pergine Valsugana – in provincia di Trento dal 23 al 26 giugno – per proseguire il programma di allenamento personalizzato iniziato lo scorso 2 giugno in Trentino e che continua nei propri club di appartenenza nel periodo di intervallo tra le quattro finestre di raduno programmate prima dell’inizio dei test match estivi. Inseriti nella preliminary squad iniziale ma assenti al secondo raduno Sergio Parisse, Leonardo Ghiraldini e Cherif Traorè, quest’ultimo alle prese con il recupero dell’infortunio occorsogli al braccio nel finale di stagione con il Benetton Rugby che proseguirà il programma di recupero presso le strutture del suo club di appartenenza. Saranno invece presenti – per un primo momento di contatto con l’ambiente Azzurro – Braley, Campagnaro e Polledri in attesa di rientrare ufficialmente a disposizione dello staff della Nazionale, insieme a Parisse e Ghiraldini, a partire dal 7 luglio in occasione dell’inizio del terzo raduno a Pergine Valsugana in preparazione della Rugby World Cup 2019. Alle 16 di domani pomeriggio la Nazionale sarà presente allo Shop Center Valsugana di Pergine per una sessione di foto e autografi con i tifosi presenti. Questa la lista dei 38 convocati per il secondo raduno: Piloni Simone FERRARI (Benetton Rugby, 22 caps) Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 34 caps)* Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 18 caps) Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 9 caps)* Marco RICCIONI (Benetton Rugby, esordiente)* Federico ZANI (Benetton Rugby 7 caps) Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)* Tallonatori Luca BIGI (Benetton Rugby, 19 caps) Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 7 caps) Engjel MAKELARA (Benetton Rugby, esordiente)* Seconde Linee Dean BUDD (Benetton Rugby, 20 caps) Marco FUSER (Benetton Rugby, 33 caps)* Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 3 caps)* Federico RUZZA (Benetton Rugby, 12 caps)* David SISI (Zebre Rugby Club, 5 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 111 caps) Flanker/n.8 Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 7 caps)* Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 16 caps)* Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 16 caps) Abraham STEYN (Benetton Rugby, 30 caps) Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 3 caps) Mediani di mischia Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 31 caps) Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 32 caps) Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)* Mediani di Apertura Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 48 caps) Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 32 caps) Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 8 caps) Centri Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 56 caps)* Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 18 caps) Luca MORISI (Benetton Rugby, 25 caps)* Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)* Ali/Estremi Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 17 caps)* Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 11 caps)* Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 20 caps)* Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 17 caps) Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 10 caps)* Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 20 caps)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato Raduni Estivi a Pergine Valsugana (Trento) Dal 2 al 7 giugno, dal 23 al 26 giugno, dal 7 al 14 luglio e dal 22 al 25 luglio Test Match Pre-Mondiali Irlanda v Italia, 10 agosto. Dublino ore 14 locali (15 ITA) Italia v Russia, 17 agosto. TBC Francia v Italia, 30 Agosto. Parigi ore 21.10 Inghilterra v Italia, 6 settembre. Newcastle ore 19.45 locali (20.45 ITA) Match Rugby World Cup, Giappone 2019 Italia v Namibia, 22 settembre. Osaka, 14.15 locali (7.15 ITA) Italia v Canada, 26 settembre. Fukuoka, 16.45 locali (9.45 ITA) Sudafrica v Italia, 4 ottobre. Shizuoka, 18.45 locali (11.45 ITA) Nuova Zelanda v Italia, 12 ottobre. Toyota City, 13.45 locali (6.45 ITA)