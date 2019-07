Roma - La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario della Coppa Italia per la stagione sportiva 2019/20, al via il prossimo 28 settembre. Debutto fra le mura di casa per Im Exchange Viadana 1970 che riceverà allo Zaffanella gli emiliani del Valorugby, per la formazione del Toscana Aeroporti I Medicei che al Mario Lodigiani affronteranno i rosso-blu del Femi-CZ Rugby Rovigo, per il Lafert San Donà che ospiterà al Pacifici i petrarchini dell’Argos Rugby e per la Polispotiva S.S. Lazio che nel primo derby di stagione ospiterà al C.P.O. Giulio Onesti i cremisi delle Fiamme Oro. Riposo al primo turno per le neo promosse al massimo campionato italiano, il Peroni TOP12, Sitav Rugby Lyons e Rugby Colorno 1975, e per il Mogliano Rugby. Si tornerà a giocare il 5 ottobre ed il 16 novembre, ultimo turno della fase a gironi che qualificherà quattro squadre al doppio confronto di semifinale (le formazioni prime classificate di ciascun girone) in programma il 7 e 14 dicembre. Le vincenti si affronteranno per l’assegnazione del Trofeo 2019/20 nella finale in calendario il 18 gennaio 2020. I GIRONI

Girone A: Valorugby Emilia, Im Exchange Viadana 1970, Sitav Rugby Lyons

Girone B: Femi-CZ Rugby Rovigo, Rugby Colorno 1975, Toscana Aeroporti I Medicei

Girone C: Argos Rugby Petrarca, Lafert San Donà, Mogliano Rugby 1969

Girone D: Fiamme Oro Rugby, Pol. SS Lazio R. 1927

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO DI COPPA ITALIA 2019/20