Roma – Mogliano e Lazio saranno le prime formazioni a scendere in campo sabato prossimo, 19 ottobre, per il primo turno del Peroni TOP12 2019/20. A fischiare il calcio d’inizio alle 15.00 al Maurizio Quaggia di Mogliano sarà il trevigiano Marius Mitrea. Mezz’ora più tardi presso la Caserma Gelsomini di Ponte Galeria a Roma, la squadra della Polizia di Stato affronterà il Lafert San Donà in un match diretto dal bresciano Andrea Piardi. Su gli altri campi del Peroni TOP12 avvio regolare sabato alle 16.00: a Calvisano i campioni in carica del Kawasaki Robot riceveranno i neo promossi HBS Colorno (arbitra Andrea Spadoni di Padova); all’Argos Arena di Padova i padroni di casa del Petrarca affronteranno i toscani dei Medicei diretti da Federico Vedovelli (Sondrio) mentre al Mirabello di Reggio Emilia il fischietto romano Emanuele Tomò dirigerà l’incontro tra Valorugby e IM-Exchange Viadana. Chiuderanno il programma di gare i neo promossi del Sitav Rugby Lyons che debutteranno nel TOP12 fra le mura di casa del Beltrametti affrontando i vice campioni incarica del FEMI-CZ Rovigo (arbitrerà Riccardo Angelucci di Livorno). Riflettori accessi nel week end anche sulle gare di Serie A Maschile, Serie B e Serie C Girone 1 al via domenica. Unico anticipo al sabato quello tra Amatori Catania e Cavalieri Union Prato Sesto, match del girone 3 di Serie A. Saranno regolarmente in campo domenica per la terza giornata di gare, le formazioni partecipanti al Campionato di Serie A Femminile. Di seguito le designazioni arbitrali del fine settimana.

Peroni TO12 20189/20 – I turno – 19 ottobre Ore 15.00

Mogliano Rugby 1969 v SS Lazio R. 1927, arb. Marius Mitrea (Treviso)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Massimo Brescacin ( Ore 15.30

Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà, arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Edoardo Meo (Roma)

Quarto uomo: Giulio Cerolini (Roma) ore 16.00 Kawasaki Robot Calvisano v HBS Colorno, arb. Andrea Spadoni (Padova)

AA1 Riccardo Bonato (Alessandria), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Marco Chiappa ( Argos Petrarca Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei, arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Valorugby Emilia v IM Exchange Viadana 1970, arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto uomo: Gianluca Farinelli (Reggio Emilia) Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ R. Rovigo, arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Fabio Arnone (Pisa)

Quarto uomo: Francesco Renzi (Parma) Clicca qui per le DESIGNAZIONI ARBITRALI SERIE A MASCHILE Clicca qui per le DESIGNAZIONI ARBITRALI SERIE A FEMMINILE Clicca qui per le DESIGNAZIONI ARBITRALI SERIE B