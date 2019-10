Nella prima giornata della Serie A maschile 2019/2020 nel Girone 1 successo esterno per il Rugby Parabiago sul campo della neopromossa I Centurioni R. Lumezzane per 33-15. Vincono in trasferta anche il CUS Torino sul campo dell’Amatori Alghero per 30-7 e il Biella Rugby sull’Amatori Milano con il punteggio di 26-14, mentre il TKGroup Torino supera di misura in casa l’Accademia Naz. Ivan Francescato per 17-14. Nel Girone 2 il Valsugana vince con bonus contro i Rangers Vicenza per 31-25, mentre il Rugby Paese trova la prima vittoria della stagione superando il Borsari Rugby Badia in casa per 24-21. Vittorie tra le mura amiche anche per il Valpolicella per 23-16 contro il Dopla Casale e per il Verona Rugby, che al Payanini Center supera l’Argos Petrarca Rugby 24-14. Ad Udine invece il Ruggers Tarvisium centra il bonus in trasferta con il punteggio di 28-14 sul campo del Rugby Udine Unione FVG. Nel Girone 3 il Rugby Noceto inizia la stagione superando in trasferta il Barton Cus Perugia con bonus per 39-27. Successi interni per la Toscana Aeroporti I Medicei e l’Amatori Catania che hanno battuto rispettivamente con bonus offensivo l’Unione Rugby Capitolina per 35-33 e i Cavalieri Union Prato per 28-19. Vittoria da cinque punti anche per il Rugby Napoli Afragola per 41-19 contro il Civitavecchia, mentre il Pesaro inaugura la stagione vincendo in trasferta sul campo del Romagna per 32-17. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA DELLA SERIE A MASCHILE