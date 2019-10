Roma – Sono in programma tra sabato 26 e domenica 27 ottobre le gare del secondo turno del Peroni TOP12. A Firenze e Roma si giocherà regolarmente sabato: primi a scendere in campo alle 15.00 i bianco-celesti della Lazio Rugby 1927 che ospiteranno l’Argos Petrarca Rugby in un incontro diretto da livornese Matteo Liperini; un’ora più tardi il XV del Toscana Aeroporti I Medicei riceverà al Mario Lodigiani i campioni in carica del Kawasaki Robot Calvisano (arbitro il romano Emanuele Tomò). Posticipo domenicale per HBS Colorno – Mogliano Rugby 1969 (arbitro Andrea Piardi di Brescia), Femi-Cz Rugby Rovigo-Fiamme Oro (arbitro il trevigiano Marius Mitrea), Lafert San Donà-Valorugby Emilia (arbitro Vicenzo Schipani di Benevento) e IM Exchange Viadana-Rugby Lyons (arbitro il romano Manuel Bottino). Di seguito nel dettaglio le designazioni per la seconda giornata di gare. Peroni TO12 2019/20 – II turno



26 ottobre ore 15.00

SS Lazio R. 1927 v Argos Petrarca Rugby, arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Giulio Cerolini (Roma)

Quarto uomo: Matteo Culocchi (Roma) 26 ottobre Ore 16.00

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano, arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Massimo Celli (Arezzo) 27 ottobre ore 14.45

HBS Colorno v Mogliano Rugby 1969, arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Elia Rizzo (Cremona)

Quarto uomo: Alfonso Pogipollini (Bologna) 27 ottobre ore 15.00

FEMI-CZ R. Rovigo v Fiamme Oro Rugby, arb. Marius Mitrea (Treviso)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Lafert San Donà v Valorugby Emilia, arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto uomo: Marco Vianello (Treviso) IM Exchange Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons, arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Alessandro Strullato (Padova)