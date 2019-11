Roma – Meno di ventiquattro ore separano gli appassionati di Rugby dal kick-off della terza giornata di Peroni TOP12, campionato che verrà trasmesso interamente sull’account Facebook ufficiale della Federazione Italiana Rugby e, dalla giornata di domani, anche sull’app FIR. CLICCA QUI PER SCARICARE L’APP UFFICIALE DELLA FIR Si parte alle 14.30 di domani con il testa coda tra HBS Colorno e il FEMI-CZ Rovigo. I padroni di casa, ultimi a quota zero, andranno a caccia dei primi punti in campionato tra le mura amiche contro i Bersaglieri reduci da due vittorie consecutive tra cui l’ultima sofferta al Battaglini contro le Fiamme Oro. Proprio gli uomini di coach Guidi – al momento sesti con a referto una vittoria casalinga e una sconfitta – hanno come obiettivo il riscatto immediato in casa nel derby romano alle 15 contro una Lazio ancora all’asciutto di risultati positivi. Sempre alle 15 di domani la capolista Kawasaki Robot Calvisano proverà a calare il tris di vittorie – dopo la vittoria sofferta a Firenze – contro il Lafert San Donà reduce dal successo di misura contro il Valorugby Emilia. La squadra di coach Manghi – dopo che il giudice sportivo ha confermato la vittoria nella prima giornata contro il Viadana – ospiterà nel prossimo turno i Medicei che avranno il mirino puntato sul primo successo stagionale. Altro testa-coda quello che metterà di fronte gli ex Azzurri Marcato e Garcia nel match tra l’Argos Petrarca Rugby e il Sitav Rugby Lyons: stesso obiettivo per la terza giornata, differente posizione in classifica con i petrarchini a quota 10 e gli emiliani al momento a quota zero. Chiuderà la giornata il posticipo di domenica alle 15 tra Mogliano e IM Exchange Viadana con i padroni di casa reduci da due vittorie consecutive e gli ospiti che proveranno l’aggancio alla squadra di Costanzo. Questa la terza giornata di campionato Sabato 2 novembre, ore 14.30 HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo Ore 15 Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Argos Petrarca Rugby v Sitav Rugby Lyons Valorugby Emilia v Toscana Aeroporti I Medicei Domenica 3 novembre, ore 15 Mogliano Rugby 1969 v IM Exchange Viadana La classifica dopo due giornate di campionato: Argos Petrarca Rugby, Kawasaki Robot Calvisano, Mogliano Rugby 1969 10 punti; FEMI-CZ Rovigo 9; Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby 6; Lafert San Donà, IM Exchange Viadana 5; Toscana Aeroporti I Medicei 1; Sitav Rugby Lyons, S.S. Lazio Rugby 1927, HBS Colorno 0. Colorno, HBS Rugby Stadium – sabato 2 novembre ore 14.30 Peroni TOP12, III giornata HBS Colorno: Bronzini; Terzi, Afamasaga, Silva, Pasini; Mantelli, Lucchin; Halvorsen, Delnevo, Tuilagi; Cicchinelli, Sarto (Cap); Alvarado, Baruffaldi, Datola A disposizione: Singh, Goegan, Aloé, Minari, Ciotoli, Modoni, Borsi, Magri All. Prestera FEMI-CZ Rovigo: Odiete, Barion, Antl, Ambrosini, Cioffi, Menniti-Ippolito, Citton, Ferro (cap.), Liut, Vian, Nibert, Canali, Pavesi, Cadorini, Pomaro. A disposizione: Rossi, Momberg, D’Amico, Mantovani, Michelotto, Visentin, Modena, Mastandrea. All. Casellato Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Elia Rizzo (Ferrara), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Calvisano, Patastadium “San Michele” – sabato 2 novembre ore 15 Peroni TOP12, III giornata Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Trulla, Panceyra, Mori, De Santis; Pescetto, Consoli; Koffi, Archetti, Izekor; Venditti, Van Vuren; Leso, Morelli, Michelini. A disposizione: Gavrilita, Brugnara, Wessels, Vunisa,Semenzato, Chiesa, Mazza. All. Brunello Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Schiabel, Dell’Antonio, Bronzini; Kats, Petrozzi; Mozzato, Zuliani, Carraretto, Steolo, Ortega, Chalonec, Meachen, Ceccato. A disposizione: Boscain, Pasqual, Ros, Bacchin G, Derbyshire, Francescato, Bacchin E, Bertetti. All. Green Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo) Padova, Argos Arena – sabato 2 novembre ore 15 Peroni TOP12, III giornata Argos Petrarca Rugby: Fadalti; Capraro, De Masi, Zini, Coppo; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Manni, Nostran; Saccardo, Gerosa; Swanepoel, Carnio, Rizzo. A disposizione: Borean, Marchetto, Franceschetto, Galetto, Conforti, Cortellazzo, Leaupepe, Ragusi. All. Marcato Sitav Rugby Lyons: Via G.; Via A., Paz, Conti, Bruno (cap); Guillomot, Fontana; Parlatore, Bance, Tedeschi; Masselli, Grassotti; Salerno, Rollero, Acosta. A disposizione: Cocchiaro, Cafaro, Greco, Pedrazzani, Petillo, Subacchi, Capone, Efori All. Garcia Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 2 novembre ore 15 Peroni TOP12, III giornata Valorugby Emilia: Farolini; Costella, Paletta, Vaeno, Gennari; Rodriguez, Fusco; Amenta, Favaro, Mordacci (cap); Dell’Acqua, Balsemin; Chistolini, Luus, Quaranta. A disposizione: Ferro, Randisi, Romano, Ruffolo, Rimpelli, Messori, Panunzi, Ngaluafe. All. Manghi Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Menon, Panetti A., Rodwell, Mattoccia; Newton, Esteki; Greeff, Brancoli, Boccardo; Maran (cap.), Chiappini ; Marin, Giovanchelli, De Marchi. A disposizione: Zileri, Schiavon, Battisti, Signore, Venco, Rorato, Panetti M., Bientinesi. All. Presutti, Basson Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Riccardo Bonato (Padova) Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna) Roma, Caserma Gelsomini – sabato 2 novembre ore 15 Peroni TOP12, III giornata Fiamme Oro Rugby: Malo; Guardiano, Vaccari, Forcucci, Mba; Azzolini, Marinaro; Cornelli, Chianucci, Bianchi; Stoian, Fragnito; Di Stefano, Moriconi, Zago (cap) A disposizione: Taddia, Iovenitti, Iacob, D’Onofrio U., De Marchi, Faccenna, Fusco, Gabbianelli All. Guidi S.S. Lazio Rugby 1927: Giovannini; Marocchi, Coronel, Lo Sasso; McCann, Cozzi, Loro; Duca; Filippucci, Lomidze; Cacciagrano, Milan; Garfagnoli; Ferrara; Di Roberto. A disposizione: Quiroga, Giusti, Corcos, Angelone, De Gaspari, Albanese, Bonifazi, Bossola. All. Montella Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Edoardo Meo (Roma) Quarto Uomo: Giulio Cerolini (Roma) Le formazioni di Mogliano e Viadana saranno presenti su federugby.it nella mattinata di domani.