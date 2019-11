Roma – Terzo ed ultimo turno di Coppa Italia con in palio ancora un posto disponibile per le Semifinali negli ultimi 80 minuti della fase a Gironi. Incertezza nel Girone A dove i Lyons – reduci dal primo successo in Peroni TOP12 – alle 14 di domani ospiteranno il Viadana che andrà a caccia del primato e dell’unico posto da assegnare per le semifinali. Nel Girone B – dove il Rovigo ha già conquistato matematicamente il primo posto e l’accesso alle semifinali – il Colorno affronterà i Medicei alle 14,30 in un match che metterà in palio il secondo posto nel gruppo ma che non da speranze nel proseguo della competizione. Stessa situazione anche nel Girone C dove Mogliano e San Donà si sfideranno per la seconda posizione in un gruppo dove l’Argos Petrarca ha strappato il pass per le semifinali con una giornata di anticipo. Chiusi i giochi anche nel Girone D dove le Fiamme Oro, nel doppio incontro con la Lazio, hanno conquistato il passaggio alle semifinali. Questo il programma di giornata: Sitav Rugby Lyon v IM Exchange Viadana 1970 ore 14 HBS Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei ore 14.30 Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà ore 15 Classifica: Girone A IM Exchange Viadana 1970 5; Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons 0 Girone B FEMI-CZ Rovigo 9; Toscana Aeroporti I Medicei 0; HBS Colorno 0 Girone C Argos Petrarca 10; Lafert San Donà 0; Mogliano Rugby 0 Girone D Fiamme Oro Rugby 10; S.S. Lazio Rugby 1927 1 Semifinali: 1a Girone A v FEMI-CZ Rovigo Argos Petrarca v Fiamme Oro Rugby Le probabili formazioni: Piacenza, Stadio Beltrametti – sabato 16 novembre ore 14 Coppa Italia, Girone A, III Giornata Sitav Rugby Lyons: Bruno (cap); Via A, Paz, Subacchi, Capone; Via G, Efori; Bottacci, Bedini, Tedeschi; Pedrazzani, Cemicetti; Salerno, Cocchiaro, Acosta. A disposizione: Canderle, Greco, Pozzoli, Bance, Cissè, Rivetti, Di Lucchio All. Garcia IM Exchange Viadana 1970: Zaridze; Tizzi, Manganiello, Finco, Ciofani; Forte, Gregorio; Wagenpfeil, Denti And. (cap), Anello; Blessano, Grassi; Mazibuko, Ribaldi, Breglia A disposizione: Garziera, Denti Ant., Brandolini, Devodier, Mannucci, Bronzini, Apperley, Souare. All. Jimenez Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Giorgio Sgardiolo (Rovigo), AA2 Marco Panin (Rovigo) Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo) Colorno, HBS Stadium – sabato 16 novembre ore 14.30 Coppa Italia, Girone B, III Giornata HBS Colorno: Magri; Bronzini, Chibalie, Afamasaga; Terzi; Mantelli, Lucchin; Borsi; Modoni, Ciotoli; Da Lisca, Minari (Cap); Fiume, Silva M., Smith A disposizione: Gemma, Goegan, Aloé; Perrone, Oghittu; Pop; Malavasi; Van Tonder All.: Prestera; Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Menon (cap.), Panetti A., Di Puccio, Cornelli; Del Bono, Rorato; Brancoli, Mannelli, Venco; Signore, Chiappini; Battisti, Schiavon, Zileri. A disposizione: De Marchi, Broglia, Panerai, Biagini, Boccardo, Esteki, Panetti M., Rodwell. All. Presutti, Basson Arb. Dante D’Elia (Bari)

AA1 Lorenzo Imbriaco (Bologna), AA2 Mirco Sergi (Bologna)

Quarto Uomo: Carmine Marrazzo (Modena) Mogliano Veneto, Stadio Quaggia – sabato 16 novembre ore 15 Coppa Italia, Girone C, III giornata Mogliano Rugby 1969: Anbanga; D'Anna, Pratichetti, Zanatta, Dal Zilio; Marin, Fabi; Finotto (Cap.), Zago, Mengotti; Baldino, Delorenzi; Alongi, Cincotto, Furia A disposizione: Bonanni, Michielotto, Sponchiado, Caila, Tuilagi, Gubana, Ormson, Cerioni All. Costanzo Lafert San Donà: Reeves; Schiabel, Iovu, Bertetti, Jacono; Bacchin E, Francescato; Catelan, Bacchin G (cap), Carraretto; Steolo, Mozzato; Thwala, Boscain, Pasqual A disposizione:Trigo Castro, Ceccato, Ros, Petrozzi, Bronzini, Katz, Ceglie, Chalonec All Green Arb. Matteo Franco (Pordenone) AA1 Riccardo Bonato (Padova), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)