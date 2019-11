Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del Peroni TOP12, in calendario sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre. Primi a scendere in campo alle 14.00 di sabato i campioni in carica del Kawasaki Robot Calvisano che al Pata Stadium riceveranno i romani della S.S. Lazio Rugby, match affidato al fischietto rodigino, Federico Boraso. Un’ora più tardi faranno il proprio ingresso in campo HBS Colorno-Toscana Aeroporti I Medicei (arbitro il romano Emanuele Tomò), Fiamme Oro Rugby – IM Exchange Viadana (dirigerà Gianluca Gnecchi di Brescia), Valorugby Emilia – Sitav R. Lyons (arbitro il romano Gabriel Chirnoaga) e FEMI-CZ Rovigo – Lafert San Donà, direzione affidata ad Andrea Piardi (Brescia). Chiuderà il programma del quinto turno di gare il posticipo domenicale tra Mogliano Rugby 1969 e Argos Petrarca, in programma sul terreno del Maurizio Quaggia alle 15.00. Queste le designazioni arbitrali per il weekend: Peroni TOP12 – V giornata 30.11.19 - ore 14.00 Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Meschini (L’Aquila)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) 30.11.19 - ore 15.00 HBS Rugby Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Andrea Pretoriani (Milano) Fiamme Oro Rugby v IM Exchange Viadana 1970

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma) Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna) FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Ruggero Rho (Milano) 1.12.19 - ore 15.00 Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Lorenzo Bruno (Udine)