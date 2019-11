Per la quinta partita di Peroni Top12 il Rugby San Donà farà visita alla Femi CZ Rugby Rovigo sabato 30 novembre con kick off alle 15.00 presso lo stadio Battaglini di Rovigo . Andrà in scena un importantissimo derby Veneto sabato a Rovigo dove la Lafert San Donà sfiderà i vicecampioni in carica,imbattuti fino ad ora sia tra le mura di casa che nelle sfide esterne. San Donà arriva alla ripresa del campionato dopo la bella prova di Coppa Italia dove il XV di Coach Green è uscito vittorioso dallo stadio Quaggia di Mogliano. Coach Green cosa dobbiamo aspettarci da questa delicatissima gara? “Sicuramente Rovigo è una delle migliori squadre del Peroni TOP 12, e non a caso arriva quasi sempre alla finale o nei peggiori casi alle semifinali.Dovremmo prestare la massima attenzione soprattutto nei raggruppamenti e nelle fasi statiche dove la mischia Rodigina è forse la migliore del campionato.Rovigo arriva da un’importante vittoria al vertice contro Calvisano nella scorsa giornata,e questo dimostra tutta la forza del Team di Casellato.Non dobbiamo sottovalutare nemmeno i loro 3/4 soprattutto con i calci di spostamento e liberazione. Abbiamo lavorato molto anche in ottica del campo pesante che troveremo dopo le abbondanti piogge arrivate nel Polesine, che potrebbero dare un leggero vantaggio alla squadra di casa. San Donà dovrà essere cinica nel sfruttare tutti gli errori dei Rossoblu Rodigini per portare a casa una delle trasferte più insidiose del Campionato” Questo il probabile XV biancoceleste: Lyle; Bronzini, Iovu, Bacchin E, Reeves; Kats, Petrozzi; Carraretto, Derbyshire(cap), Catelan; Steolo, Ortega; Ros, Meachen, Zanusso A disp.:Boscain, Ceccato, Chalonec, Mozzato, Bacchin G, Francescato, Schiabel, Dell’Antonio Arbitro: Andrea Piardi(Brescia) AA1 Clara Munarini(Parma), AA2 Francesco Russo(Milano), Quarto uomo: Ruggero Rho(Milano)