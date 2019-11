Roma - Esauriti i primi due turni di Challenge Cup e Coppa Italia, per il Kawasaki Robot Calvisano è ora di tornare a concentrarsi sulla difesa del titolo di Peroni TOP12, con la quinta giornata del massimo campionato che domani si aprirà alle 14.00 proprio con sfida tra i giallo-neri ed il XV della SS Lazio Rugby 1927. Mezz’ora più tardi all’HBS Rugby Stadium si affronteranno i padroni di casa del Colorno e la formazione dei Toscana Aeroporti I Medicei, rematch dell’ultimo turno di Coppa Italia che ha visto gli emiliani superare i toscani per un solo punto (17-16). Alle 15.00 si affronteranno alla Caserma Gelsomini di Roma Fiamme Oro ed IM-Exchange Viadana mentre allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia il Valorugby riceverà la formazione del Sitav Rugby Lyons. Nell’ultimo incontro in calendario domani, la Femi-CZ Rugby Rovigo ospiterà allo Stadio Battaglini il Lafert San Donà. Il Peroni TOP12 vivrà ancora il giorno seguente con la sfida al Quaggia di Mogliano tra i padroni di casa ed i primi classificati dell’Argos Petrarca Rugby. Tutti gli incontri della V giornata di Peroni TOP12 saranno trasmessi in simulcast sulla pagina federale e sull’App di FIR. Peroni TOP12 – V giornata – 30.11.19 - diretta Facebook e App FIR

Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927

HBS Rugby Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei

Fiamme Oro Rugby v IM Exchange Viadana 1970

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà Peroni TOP12 – V giornata – 01.12.19 - diretta Facebook e App FIR

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca La classifica

Argos Petrarca 19; FEMI-CZ Rovigo 17; Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby e Kawasaki Robot Calvisano 16; Mogliano Rugby 1969 15; Lafert San Donà 10; IM Exchange Viadana 1970 6; Sitav Rugby Lyons 4; HBS Colorno 2; S.S. Lazio Rugby 1927 e Toscana Aeroporti I Medicei 1 Calvisano (BS), Patastadium, sabato 30 novembre 2019 - ore 14.00

Peroni TOP12, V giornata

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Mori, De Santis, Mazza, Trulla; Chiesa (Cap), Semenzato; Vunisa, Archetti, Koffi; Van Vuren, Zanetti; Leso, Morelli, Michelini.

A disposizione: Antonini, Gavrilita, Barducci, Venditti, Martani, Casilio, Pescetto, Regonaschi.

All. Brunello

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Vella, Coronel, McCann (cap); De Gaspari; Cantarutti, Albanese; Cacciagrano; Giancarlini, Ercolani; Lomidze, Milan; Garfagnoli, Corcos, Giusti.

A disposizione: Di Roberto, Ferrara, Giusti, De Angelis, Loro, Cozzi, Teresi, Sigillò.

All. Montella

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Meschini (L’Aquila)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Colorno, HBS Rugby Stadium, sabato 30 novembre 2019 - ore 14.30

Peroni TOP12, V giornata

HBS Rugby Colorno: Lucchin; Chibalie, Bettin, Afamasaga; Pasini; Mantelli, Raffaele; Halvorsen; Sarto (Cap.), Tuilagi; Da Lisca, Cicchinelli; Alvarado, Silva M., Gemma

A disposizione: Singh, Baruffaldi, Fiume; Ciotoli, Modoni; Borsi; Silva F.; Ceresini

All. Prestera, De Marigny

Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Biffi, Menon, Rodwell, Mattoccia; Newton, Rorato; Greeff, Venco, Boccardo; Maran (cap.), Chiappini ; Marin, Schiavon, De Marchi.

A disposizione: Zileri, Broglia, Battisti, Signore, Brancoli, Esteki, Panetti A., Bientinesi

All. Presutti, Basson

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Andrea Pretoriani (Milano) Roma, Caserma Gelsomini, sabato 30 novembre 2019 - ore 15.00

Peroni TOP12, V giornata

Fiamme Oro Rugby: Malo; Guardiano, Vaccari, Forcucci, D’Onofrio G., Azzolini, Fusco; Cornelli, De Marchi, Bianchi; Stoian, Fragnito; Nocera, Moriconi, Zago (cap.)

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Vannozzi, D’Onofrio U., Faccenna, Marinaro, Di Marco, Gabbianelli

All. Guidi

IM Exchange Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Manganiello, Pavan, Ciofani, Ceballos, Bronzini ©, Casado Sandri, Ghigo, Ferrarini, Mannucci, Bonfiglio, Brandolini, Ribaldi, Garziera

A disposizione: Breglia, Denti Ant., Mazibuko, Grassi, Devodier, Gregorio, Tizzi, Souare.

All. Jimenez

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma) Reggio Emilia, Stadio Mirabello, sabato 30 novembre - ore 15.00

Peroni TOP12, V giornata

Valorugby Emilia: Farolini; Vaeno, Majstorovic, Bertaccini, Costella; Rodriguez, Panunzi; Mordacci (cap), Rimpelli, Messori; Du Preez, Balsemin; Chistolini, Luus, Quaranta.

A disposizione: Ferro, Randisi, Sanavia, Ruffolo, Favaro, Amenta, Paletta, Fusco.

All. Manghi.

Sitav Rugby Lyons: Via G.; Capone, Paz, Conti, Bruno (Cap); Guillomot, Fontana; Parlatore, Petillo, Bance; Cemicetti, Masselli; Acosta, Rollero, Cafaro.

A disposizione: Cocchiaro, Canderle, Greco, Pedrazzani, Tedeschi, Bottacci, Via A, Subacchi

All: Garcia, Baracchi

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna) Rovigo, Stadio M. Battaglini, sabato 30 novembre 2019 – ore 15.00

Peroni TOP12, V giornata

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta: Odiete, Mastandrea, Moscardi, Angelini, Lisciani, Ambrosini, Citton, Michelotto, Vian, Ruggeri, Ferro (cap.), Canali, Pavesi, Cadorini, Pomaro.

A disposizione: Nicotera, D’Amico, Leiger, Mtyanda, Liut, Piva, Modena, Barion.

All. Casellato

Lafert San Donà (probabile formazione): Lyle; Bronzini, Iovu, Bacchin E, Reeves; Kats, Petrozzi; Carraretto, Derbyshire(cap), Catelan; Steolo, Ortega; Ros, Meachen, Zanusso

A disposizione: Boscain, Ceccato, Chalonec, Mozzato, Bacchin G, Francescato, Schiabel, Dell’Antonio

All. Green

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Ruggero Rho (Milano)