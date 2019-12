Mogliano Veneto – Va al Mogliano il derby veneto contro il Petrarca. Gli uomini di Costanzo battono 19-9 la squadra guidata da Marcato nel posticipo della quinta giornata di campionato agguantando proprio gli avversari di giornata a quota 19 punti in classifica, a sole due lunghezze di distanza dal quartetto che guida il Peroni TOP12. L’equilibrio del match viene rotto al 9’ con la meta di Crosato – unica della partita – trasformata da Ormson. Sei minuti più tardi Garbisi accorcia le distanze su calcio piazzato, ma i padroni di casa allungano le distanze con due calci piazzati del proprio numero 10 sfruttando la superiorità numerica causata dal giallo a Trotta. Nella ripresa il duello dalla piazzola tra i due mediani di apertura prosegue con gli ospiti che non riescono a ribaltare il risultato e, nel finale, rimediano un altro giallo con Manni chiudendo in 14 uomini la partita. Questi tutti i risultati della V giornata di campionato: Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927 40-10 (5-0)

HBS Rugby Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei 10-46 (0-5)

Fiamme Oro Rugby v IM Exchange Viadana 1970 31-27 (5-1)

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 40-20 (5-0)

FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà 14-13 (4-1) Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca 19-9 (4-0) Questa la classifica dopo cinque giornate di campionato: Kawasaki Robot Calvisano, Fiamme Oro Rugby, Valorugby Emilia, FEMI-CZ Rovigo 21 punti; Argos Petrarca e Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 11; Rugby Viadana 1970 7; Toscana Aeroporti I Medicei 6; Sitav Rugby Lyons 4; HBS Colorno 2; S.S. Lazio Rugby 1927 1 Questo il prossimo turno, valido per la sesta giornata di campionato, in calendario nel weekend 21/22 dicembre: Sitav Rugby Lyons v Kawasaki Robot Calvisano IM Exchange Viadana 1970 v HBS Colorno Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia Argos Petrarca v Fiamme Oro Rugby S.S. Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà Toscana Aeroporti I Medicei v FEMI-CZ Rovigo Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia” - domenica 1 dicembre 2019 Peroni TOP12, V giornata Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca 19-9 (13-3) Marcatori: p.t. 9' m. Crosato tr. Ormson (7-0); 15' c.p. Garbisi (7-3); 22' c.p. Ormson (10-3); 40' cp. Ormson (13-3); s.t. 52' c.p. Garbisi (13-6); 54' c.p. Ormson (16-6); 71' c.p. Garbisi (16-9); 73' c.p. Ormson (19-9) Mogliano Rugby 1969: Abanga; Pavan (75' D'Anna), Scagnolari (57' Cerioni), Pratichetti, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato (79' Fabi); Tuilagi, Baldino (79' Zago), Finotto (v. Cap.); Delorenzi (68' Favretto), Caila; Michelini (65' Alongi), Ferraro (69' Cincotto), Buonfiglio (40' Michielotto) All. Costanzo Argos Petrarca: Ragusi (49' Fadalti); Beraldin, Zini, Broggin, Leaupepe; Garbisi, Chillon (73' Cortellazzo); Trotta , Conforti (56' Manni), Nostran; Gerosa (49' Michieletto), Galetto (80' Gerosa); Scarsini (42' Mancini Parri), Carnio (42' Cugini), Braggiè (49' Borean) All. Marcato Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Andrea Spadoni (Padova); AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Lorenzo Bruno (Udine) Cartellini: al 25' giallo a Trotta (Argos Petrarca); al 78' giallo a Manni (Argos Petrarca) Calciatori: Ormson 4/4 (Mogliano Rugby 1969); Garbisi 3/4 (Argos Petrarca Rugby) Note: Pomeriggio coperto, terreno di gioco appesantito ma in discrete condizioni, circa 600 spettatori. Osservato un minuto di silenzio a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Argos Petrarca Rugby 0 Player of the match: Filippo Guarducci (Mogliano Rugby 1969)