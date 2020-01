Napoli – Fabio Roselli, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 15 affronterà la Selezione Francese U20 nell’incontro non ufficiale in programma al Villaggio del Rugby di Napoli. Quella nel capoluogo campano sarà l’ultima partita degli Azzurrini verso il Sei Nazioni di categoria il cui esordio è in calendario venerdì 31 gennaio alle 20.30 italiane contro il Galles a Parc Eirias a Colwin Bay. Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano)** 14 Cristian LAI (7 Fradis Rugby Club)* 13 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano)** 12 Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)** 11 Edoardo MASTANDREA (Femi-CZ Rovigo)** 10 Paolo GARBISI (Argos Petrarca Rugby)** - capitano 9 Manfredi ALBANESE GINAMMI (S.S. Lazio Rugby 1927) 8 Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby)* 7 Manuel ZULIANI (Rugby Paese)* 6 Angelo MAURIZI (Pol. L’Aquila Rugby)* 5 Andrea ZAMBONIN (Rangers Rugby Vicenza)* 4 Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969) 3 Muhamed HASA (Rugby Milano)* 2 Matteo BALDELLI (Cavalieri Union)* 1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club 2015)* A disposizione: 16 Riccardo TRIVILINO (Cavalieri Union) 17 Matteo SASSI (Toscana Aeroporti I Medicei) 18 Filippo ALONGI (Mogliano Rugby 1969)** 19 Nathanel PANOZZO (Argos Petrarca Rugby)* 20 Alessandro IZEKOR (Kawasaki Robot Calvisano) 21 Luca ANDREANI (Bassa Bresciana Leno)* 22 Mattia FERRARIN (Rugby Udine Union FVg)* 23 Nicola BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)* 24 Micheal MBA (Fiamme Oro Rugby)** 25 Luca BORIN (Femi-CZ Rovigo)* *Attualmente in forza all’Accademia Nazionale Ivan Francescato **Membro dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato