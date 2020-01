Roma – Andy Vilk, Responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei giocatori che per il raduno di Napoli dove il 16 e il 17 gennaio gli Azzurri saranno impegnati in una due giorni di Stage Internazionale con partite non ufficiali in cui affronteranno Germania e Spagna proseguendo la marcia di avvicinamento verso il Rugby Seven Challenger che coinvolgerà la Nazionale Italiana Seven Maschile in Cile il 15 febbraio. L’Italseven inizierà nel pomeriggio odierno gli allenamenti presso il Villaggio del Rugby di Napoli e lo stadio comunale di Boscotrecase. Questa la lista deli atleti convocati: Francesco BONAVOLONTA’ (Valorugby Emilia) Lorenzo Maria BRUNO (SItav Rugby Lyons)* Facundo COLUMBA (Cus Torino) Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969) Giovanni D’ONOFRIO (Fiamme Oro Rugby)* Rocco DEL BONO (Toscana Aeroporti I Medicei) Daniele DI GIULIO (HBS Colorno) Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby) Federico GUBANA (Mogliano Rugby 1969) Tommaso JANNELLI (Rugby Parabiago) Gabriele LEVERATTO (Biella Rugby)* Jona MOTTA (Rugby Milano) Andrea PRATICHETTI (Mogliano Rugby 1969, 4 caps) * Alessandro RUSSO (Rugby Milano) Edoardo TERESI (S.S. Lazio Rugby 1969) Jaco VAN TONDER (HBS Colorno) Juan Alejandro WAGENPFEIL (IM Exchange Viadana 1970) *Membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato