BERSAGLIERI IMBATTUTI: NONO SUCCESSO CONSECUTIVO

Roma – Sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia la Femi-CZ Rovigo inanella la nona vittoria consecutiva nel Peroni TOP12: il 29-8 del “Battaglini” nel derby veneto contro il Mogliano non solo permette ai Bersaglieri di coach Casellato di conservare l’imbattibilità stagionale ma anche di allungare sensibilmente al comando della classifica del massimo campionato.

A Roma le Fiamme Oro e il Valorrugby Emilia pareggiano 30-30 in fondo a una sfida ricca di emozioni e cambi di fronte, con i poliziotti in cremisi che strappano anche un punto di bonus che permette loro di consolidare la quarta piazza e la zona play-off mentre i Diavoli., secondi, concedono tre punti in graduatoria a Rovigo.

Vincono senza bonus, ma staccano una pericolosa avversaria nella corsa alle semifinali, i Campioni d’Italia del Kawasaki Robot Calvisano che sul campo di casa hanno ragione per 23-15 dell’Argos Petrarca. Bresciani al terzo posto, sette lunghezze dietro Rovigo ed a tre dal Valorguby, mentre il Petrarca rimane quinto ma perde terreno dal quarto, da cui ora è lontano cinque punti.

Classifica ormai spezzata in due mentre ci si avvicina al giro di boa della stagione: l’HBS Colorno vince 29-22 il derby contro i Sitav Lyons, importante nella lotta per la salvezza da cui sembrano allontanarsi forse in via definitiva i Toscana Aeroporti I Medicei: il 32-0 alla Lazio, fanalino di coda, permette ai toscani di ricongiungersi all’IM Exchange – che pareggia 20-20 in casa del Lafert San Donà - a metà classifica.

Domenica prossima alle 15 la decima giornata.

Peroni TOP12 – IX giornata – 25.01.20 – ore 14.30

HBS Rugby Colorno v Sitav Rugby Lyons 29-22 (4-1)

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca 23-15 (4-0)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 29-8 (5-0)

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 32-0 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 30-30 (2-2)

Lafert San Donà v IM Exchange Viadana 1970 20-20 (2-2)

La classifica: FEMI-CZ Rovigo punti 41; Valorugby Emilia 37; Kawasaki Robot Calvisano 34; Fiamme Oro Rugby 33; Argos Petrarca 28; Mogliano Rugby 1969 20; Lafert San Donà 17; IM Exchange Viadana 1970 e Toscana Aeroporti I Medicei 15; HBS Colorno 14; Sitav Rugby Lyons 9; Lazio Rugby 1927 6.

Prossimo turno – X giornata – 02.02.20 – ore 15.00

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Argos Petrarca v Femi-CZ Rovigo

Sitav Rugby yons v Lazio Rugby 1927

IM Exchange Viadana v Toscana Aeroporti I Medicei

TABELLINI

Colorno, HBS Rugby Stadium - Sabato 25 Gennaio 2020

Peroni TOP12 - IX Giornata di andata

HBS Colorno v SITAV Rugby Lyons 29-22 (16-3)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Mantelli (3-0); 7’ cp. Guillomot (3-3); 15’ cp. Mantelli (6-3); 21’ cp. Mantelli (9-3); 28’ m. Cicchinelli tr. Mantelli (16-3) s.t. 53’ m. Conti tr. Guillomot (16-10); 56’ m. Bettin tr. Mantelli (23-10); 59’ m. Bottacci tr. Guillomot (23-17); 67’ cp. Mantelli (26-17); 72’ m. Capone (26-22); 75’ cp. Ceresini (29-22)

HBS Colorno: Van Tonder; Chibalie, Bettin, Afamasaga; Bronzini (45’ Pasini); Mantelli (73’ Ceresini), Lucchin; Halvorsen (60’ Modoni); Borsi, Sarto (Cap.); Ciotoli, Cicchinelli; Alvarado (57’ Fiume), Silva M. (73’ Goegan), Singh (57’ Gemma)

All. Cristian Prestera

SITAV Rugby Lyons: Subacchi (68’ Borzone); Capone, Paz, Conti, Bruno (Cap.); Guillomot, Fontana; Bottacci (67’ Bance); Petillo, Cissé (29’ Grassotti); Masselli, Cemicetti; Stewart, Rollero (41’ Cocchiaro), Cafaro (41’ Acosta)

All. Gonzalo Garcia

Arb. Mitrea Marius (Udine)

AA1 Chironaga Gabriel (Roma); AA2 Bertelli Filippo (Brescia)

Quarto Uomo: Vidackovic Davor (Milano)

Cartellini: al 37’ giallo a Chibalie (HBS Colorno); al 52’ rosso a Chibalie per doppia ammonizione (HBS Colorno); al 74’ giallo ad Acosta (SITAV Rugby Lyons)

Calciatori: Mantelli (HBS Colorno) 6/6; Ceresini (HBS Colorno) 1/2; Guillomot (SITAV Rugby Lyons) 3/6

Note: leggera pioggia 4° - campo in ottime condizioni - circa 400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 4; SITAV Rugby Lyons 1

Peroni Player of the Match: Jaco Van Tonder (HBS Colorno)

Firenze, Stadio “Mario Lodigiani” – sabato 25 gennaio 2020

Peroni TOP12, IX giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 32-0 (13-0)

Marcatori: p.t. c.p. 2’ Newton (3-0); 10’ c.p. Newton (6-0); 14’ m Schiavon tr. Newton (13-0); s.t. m 42’ Menon tr. Newton (20-0); 53’ m Mattoccia tr. Newton (27-0); 57’ m Mattoccia (32-0)

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Mattoccia (62’ Panetti); Menon; Rodwell; Tuculet; Newton; Esteki (62’ Bientinesi); Greeff; Boccardo; Cosi (55’ Venco); Maran (cap.) (41’ Signore); Chiappini; Marin (44’ Zileri); Schiavon (44’ Broglia); De Marchi (44’ Battisti).

all. Presutti, Basson

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi (58’ Bossola); Teresi, Vella (65’ Lo Sasso); McCann; De Gaspari; Cozzi; Albanese (69’ Cristofaro); Cacciagrano (42’ Duca); Filippucci (cap); Giancarlini (58’ Ercolani); Lomidze; Milan; Garfagnoli (42’ Forgini) ; Corcos (42’ Ferrara); Di Roberto (42’ Quiroga).

All. Montella

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Filippo Vinci (Rovigo)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Cartellini: 55’ giallo a Lomidze (Lazio Rugby); 74’ giallo a Signore

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 5/6;

Note: pomeriggio variabile, circa 10°, campo pesante, spettatori circa 700

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 5; Lazio Rugby 1927 0;

Peroni Player of the Match: Daniel Newton (Toscana Aeroporti I Medicei)

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 27 gennaio

Peroni TOP12, IX giornata

Lafert San Donà v Im Exchange Viadana 1970 20–20 (10-10)

Marcatori: p.t. 16’ m. Souare tr Ceballos (0-7), 20’ m. Meachen tr Katz (7-7), 25’ cp Ceballos (7-7), 40’ cp Katz (10-10); s.t. 43’ cp Ceballos (10-13), 52’ m. Souare tr Ceballos (10-20), 59’ cp Katz (13-20), 64’ m. Ceccato tr Katz (20-20).

Lafert San Donà: Reeves; Bronzini, Iovu, Dell’Antonio (54’ Bacchin E.), Schiabel; Kats, Francescato; Catelan (50’ Mozzato), Carraretto (59’ Boscain), Derbyshire (cap.); Sutto (59’ Steolo), Ortega; Ceglie (41’ Ros), Meachen, Zanusso (41’ Ceccato)

all. Green

IM Exchange Viadana 1970: Spinelli; Souare, Ceballos, Pavan (74’ Forte), Finco; Apperley, Bronzini (63’ Gregorio); Ghigo, Ferrarini, Denti And.; Bonfiglio, Devodier (40’ Grassi); Mazibuko (73’ Novindi), Garziera (60’ Ribaldi), Breglia (63’ Denti Ant.)

all. Jimenez

arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Boaretto (Rovigo)

AA2 Favaro (Venezia)

Quarto uomo: Vianello (Treviso)

Calciatori: Katz (Lafert San Donà) 4/4, Ceballos (IM Exchange Viadana 1970) 4/5

Note: Tamperatura circa 6°, campo in condizioni medio buone; spettatori 400 circa

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 2, IM Exchange Viadana 1970 2

Peroni Player of the match: Ceccato (Lafert San Donà)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 25 gennaio 2020, ore 15.00

Peroni TOP12, V giornata

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 30-30 (17-17)

Marcatori: p.t. 8’ cp Farolini (0-3), 10’ m. Quartaroli (7-3), 15’ m. Chistolini tr Farolini (7-10), 19’ cp Azzolini (10-10), 23’ m. Bertaccini tr Farolini (10-17), 32’ m. Bianchi tr Azzolini (17-17) ; s.t. 48’ m. Kudin tr Azzolini (22-17), 54’ m. Azzolini (27-17), 61’ cp Farolini (27-20), 66’ m. Majstorovic tr Farolini (27-27), 70’ cp Azzolini (30-27), 80’+4’ cp Farolini (30-30)

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Gabbianelli, Quartaroli, Forcucci, Guardiano, Azzolini, Marinaro (70’ Fusco); Cornelli (58’ De Marchi), Cristiano (cap.), Bianchi (71’-75’ Chianucci); Stoian, D’Onofrio U.; Nocera (62’ Iacob), Kudin (62’ Moriconi), Zago (75’ Mariottini)

all. Guidi

Valorugby Emilia: Farolini; Vaeno, Majstorovic, Bertaccini (70’ Falsaperla), Ngaluafe (56’ Paletta); Rodriguez, Panunzi (17’ Fusco); Amenta, Favaro (50’ Rimpelli), Mordacci; Ruffolo (47’ Du Preez), Balsemin; Chistolini (cap.) (76’ Romano), Luus (75’ Gatti), Sanavia (50’ Randisi)

all. Manghi

arb. Liperini (Livorno)

AA1 Tomò (Roma)

AA2 Nobile (Ferrara)

Quarto uomo: Paluzzi (Roma)

Cartellini: 27’ giallo a Giovanni D’Onofrio (Fiamme Oro Rugby), 80’+3’ giallo a Roberto Quartaroli (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 6/6, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 4/6

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 600 persone. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Natalino Cadamuro, dirigente trevigiano ed arbitro internazionale.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 3 – Valorugby Emilia 2

Peroni Player of the match: Maicol Azzolini (Fiamme Oro Rugby)