SEI NAZIONI MASCHILE E FEMMINILE, PERONI TOP12 E SUPER RUGBY Roma – Il palinsesto del fine settimana spazia dall’Emisfero Sud, dove prende il via la stagione del Super Rugby, a quello boreale dove il Sei Nazioni celebra la prima giornata dell’edizione 2020. Venerdì sera si parte da Durban in diretta su Sky Sport Arena: turno inaugurale del SuperRugby e subito derby sudafricano tra Sharks e Bulls. Sabato è giorno di Sei Nazioni, ma alle 7.05 su Sky Sport Uno tocca prima a Crusaders v Waratahs. Dopo pranzo, collegamento in diretta in chiaro dalle 15 su DMAX canale 52 per il turno inaugurale del Guinness Sei Nazioni: tocca all’Italia di Franco Smith dare fuoco alle polveri facendo visita a Cardiff ai campioni in carica del Galles. A seguire, alle 17.45 sempre su DMAX, derby celtico tra Irlanda e Scozia per poi chiudere la giornata con l’anticipo del decimo turno di Peroni TOP12 sulla pagina Facebook di FIR tra IM Exchange Viadana e Toscana Aeroporti I Medicei. A mezzanotte torna ancora il SuperRugby su Sky Sport Arena, questa volta dall’Argentina dove i Jaguares sudamericani ricevono i Lions del Sudafrica. Domenica alle 14, in diretta su Eurosport 1, tocca all’Italdonne e le Azzurre, dopo il secondo posto del 2019, debuttano all’Arms Park di Cardiff contro Galles. Alle 15 sulla pagina Facebook della FIR è tempo di Peroni TOP12 con tutti gli incontri della decima giornata in diretta in contemporanea mentre alle 16.00 l’azione torna a spostarsi su DMAX canale 52: allo Stade de France la Francia e l’Inghilterra si trovano subito una contro l’altra in una gara che può impattare da subito pesantemente sulla storia del Guinness Sei Nazioni 2020. Venerdì 31 gennaio

Ore 18.10, diretta Sky Sport Arena – SuperRugby, I giornata

Sharks v Bulls Sabato 1 febbraio

ore 7.05, diretta Sky Sport Arena/Sky Sport Uno – SuperRugby, I giornata

Crusaders v Waratahs ore 15.00, diretta DMAX – Guinness Sei Nazioni, I giornata

Galles v Italia ore 17.45, diretta DMAX – Guinness Sei Nazioni, I giornata

Irlanda v Scozia ore 19.00, diretta Facebook.com/Federugby – Peroni TOP12, X giornata

IM Exchange Viadana v Toscana Aeroporti I Medicei ore 00.00, diretta Sky Sport – SuperRugby, I giornata

Jaguares v Lions Domenica 2 febbraio

ore 14.00, diretta Eurosport 1 – Sei Nazioni Femminile, I giornata

Galles v Italia ore 15.00, diretta Facebook.com/Federugby – Peroni TOP12, X giornata

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Argos Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo

Sitav Lyons v Lazio Rugby 1927 ore 16.00, diretta DMAX – Guinness Sei Nazioni, I giornata

Francia v Inghilterra