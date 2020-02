Viadana - Si conclude 19-14 in favore dei Medicei l’anticipo della decima giornata del Peroni TOP12 andato in scena a Viadana, con i biancorossi che hanno avuto la meglio in extremis sui padroni di casa dell’IM Exchange Viadana 1970. Nel primo tempo era la Toscana Aeroporti I Medicei ad aprire le marcature al 20’ con una meta al largo siglata dal trequarti ala Segundo Tuculet, che portava avanti gli ospiti alla fine del primo quarto sullo 0-5. Tre minuti più tardi erano ancora i biancorossi guidati da Pasquale Presutti a marcare nuovamente, questa volta con il primo centro Sebastian Rodwell con una meta segnata sotto i pali gialloneri. La marcatura veniva questa volta trasformata dal mediano d’apertura Daniel Newton portando I Medicei avanti sul 12-0. A chiusura di primo tempo i padroni di casa del Viadana accorciavano però le distanze con la meta dell’ala Abou Souare che successivamente trasformata da Ignacio Ceballos portava la partita sul momentaneo 7-12, punteggio con cui si chiudeva la prima frazione. Nel secondo tempo era ancora il Viadana a condurre il gioco nella metà campo dei Medicei, trovando la meta che valeva il sorpasso a quattro minuti dal termine con una ripartenza assistita di Andrea Denti. Ignacio Ceballos trasformava ancora la marcatura per il momentaneo 14-12 in favore dei padroni di casa. Due minuti più tardi però allo scadere I Medicei trovavano la meta della vittoria in extremis con Michele Boccardo, che schiacciava il pallone alla bandierina concludendo nel migliore dei modi un’apertura al largo della formazione fiorentina. Daniel Newton centrava ancora i pali da posizione defilata, portando il punteggio sul definitivo 19-14 in favore dei Medicei. Terza vittoria di fila per la formazione fiorentina della Toscana Aeroporti I Medicei che con il successo odierno sale a quota 19 punti in classifica sorpassando proprio l’IM Exchange Rugby Viadana a 16 ed il Lafert San Donà a 17, in attesa degli scontri di domani. Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Sabato 1 febbraio 2020 TOP12, X giornata Im Exchange Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei 14-19 (7-12) Marcatori: p.t. 20’ m. Tuculet (0-5), 23’ m. Rodwell tr. Newton (0-12), 37’ m. Souare tr. Ceballos (7-12); s.t. 76’ m. Denti And. tr. Ceballos (14-12), 78’ m. Boccardo tr. Newton (14-19) Im Exchange Viadana 1970: Spinelli; Souare, Ceballos, Pavan, Ciofani; Apperley, Bronzini (61’ Gregorio), Casado Sandri (76’ Grassi), Ferrarini (61’ Devodier), Denti And. (cap.), Ghigo, Bonfiglio (78’ Forte), Mazibuko (76’ Novindi), Garziera (55’ Ribaldi), Denti Ant. (76’ Breglia) All. Jimenez Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Panetti (63’ Di Puccio), Menon, Rodwell (cap.), Tuculet; Newton, Esteki; Greeff (38’ Marin), Boccardo, Cosi; Signore, Chiappini (63’ Venco); Battisti (55’ Brancoli), Schiavon (49’ Broglia), Zileri (55’ De Marchi). All. Presutti/ Basson Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1: Francesco Meschini (Milano), AA2: Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano) Cartellini: al 46’ giallo a Signore (Toscana Aeroporti I Medicei), al 73’ giallo a Brancoli (Toscana Aeroporti I Medicei) Calciatori: Ceballos (Im Exchange Viadana 1970) 2/2, Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/4 Note: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Presenti 1250 spettatori. Punti conquistati in classifica: Im Exchange Viadana 1970 1; Toscana Aeroporti I Medicei 4 Peroni Player of the Match: Sebastian Rodwell (Toscana Aeroporti I Medicei)