Roma – Primo giorno di lavoro per la Nazionale Italiana Rugby nel raduno di Roma. Gli Azzurri – che nel pomeriggio di ieri si sono ritrovati presso l’NH Collection Vittorio Veneto – hanno iniziato la marcia di avvicinamento verso il prossimo incontro casalingo contro l’Inghilterra in calendario alle 17.45 di sabato 14 marzo allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Una doppia seduta di allenamento in palestra – mattutina divisa per reparti e pomeridiana collettiva – ha caratterizzato la giornata dell’Italia con gli atleti che nel pomeriggio saranno impegnati in riunioni con lo staff azzurro. “Verso il match contro l’Inghilterra avremo a disposizione più giorni per lavorare insieme – ha dichiarato Giulio Bisegni – e più momenti di confronto per analizzare l’ultima partita contro la Scozia. In settimana la videoanalisi avrà un aspetto importante dedicando maggior tempo alla visione delle situazioni di gioco che non sono andate per il meglio”. “Abbiamo vissuto – da inizio gennaio ad oggi – un periodo intenso che ha portato qualche cambiamento nelle fasi di gioco e una maggiore attenzione nei dettagli che sta a noi cercare di riportare sul campo. Non è facile fare un bilancio, ma sono sicuro che abbiamo a disposizione un gruppo molto valido che ha le possibilità di raggiungere risultati importanti in futuro” ha concluso il trequarti azzurro e delle Zebre.