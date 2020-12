Roma - Tre test-match consecutivi contro gli All Blacks, tra luglio e novembre, per un trittico senza precedenti che vedrà protagonista la Nazionale Italiana Maschile allenata da Franco Smith. Il 2021 degli Azzurri prenderà il via dall’Olimpico di Roma il prossimo 6 febbraio, con la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2021, con il derby latino contro la Francia, valido per il Trofeo Garibaldi, a lanciare la stagione azzurra. Una settimana dopo, sabato 13 febbraio, l’Italia sarà a Twickenham contro l’Inghilterra campione in carica del Torneo, per poi tornare all’Olimpico con due impegni consecutivi, il 27 febbraio con l’Irlanda e il 13 marzo con il Galles, prima di chiudere a Murrayfield il 20 marzo contro la Scozia. Il tour estivo offrirà un doppio confronto contro gli All Blacks in terra neozelandese il 3 ed il 10 luglio, con i tre volte Campioni del Mondo che torneranno ad essere avversari dell’Italrugby il 6 novembre nel primo dei tre test-match autunnali in programma in Italia prima della doppia sfida sudamericana contro l’Argentina il 13 novembre e contro l’Uruguay il 20. Le sedi dei test-match autunnali dell’Italia saranno ufficializzate nel corso del 2021 dalla FIR. Guinness Sei Nazioni 2021

Roma, Stadio Olimpico - sabato 6 febbraio

Italia v Francia Twickenham, Twickenham Stadium - sabato 13 febbraio

Inghilterra v Italia Roma, Stadio Olimpico - sabato 27 febbraio

Italia v Irlanda Roma, Stadio Olimpico - sabato 13 marzo

Italia v Galles Edinburgo, Murrayfield Stadium - sabato 20 marzo

Scozia v Italia Tour estivo

Sede da definire - sabato 3 luglio

Nuova Zelanda v Italia sede da definire - sabato 10 luglio

Nuova Zelanda v Italia Test autunnali

sede da definire - sabato 6 novembre

Italia v Nuova Zelanda sede da definire - sabato 13 novembre

Italia v Argentina sede da definire - sabato 20 novembre

Italia v Uruguay