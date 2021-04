Roma – Prima sconfitta in campionato per il Petrarca che perde la propria imbattibilità nel Peroni TOP10 nella diciassettesima giornata contro il Calvisano con la lotta per la definizione delle posizioni play-off che diventa sempre più avvincente. Nel doppio turno delle 15 il Mogliano ha espugnato il CPO Giulio Onesti superano 17-13 le Fiamme Oro. Partita combattuta sbloccata da una meta di Pavan al 9’ con gli ospiti che sono riusciti a mantenere costantemente il vantaggio in partita fino al fischio finale. A Viadana i padroni di casa hanno avuto la meglio su una Lazio mai doma in un incontro spettacolare conclusosi sul 39-31 per i gialloneri. Batti e ribatti continuo tra le due squadre con gli ospiti che riescono a chiudere la prima frazione in vantaggio grazie a due mete di Montemauri. Nella ripresa la doppia meta di Ciofani riesce a dare un vantaggio più consistente ai padroni di casa che portano a casa un successo con bonus offensivo per entrambe le squadre. Partita molto equilibrata a Padova dove i padroni di casa sbloccano il risultato con un calcio piazzato di Zini al 17’ con gli ospiti che dieci minuti più tardi ribaltano il parziale in proprio favore con la meta di Vunisa. Il XV di Marcato riesce a chiudere in vantaggio la prima frazione con la meta di Colitti trasformata da Zini. Nella ripresa Vunisa e Izekor riescono a riportare in direzione Calvisano il match con Schiabel che riesce a strappare il bonus difensivo per la sua squadra chiudendo sul 17-21 la partita. A Piacenza vittoria sofferta per il Valorugby per 17-29. Piacentini in vantaggio al termine della prima frazione di gioco grazie alle mete di Biffi e Paz. Nel secondo tempo arriva la rimonta della squadra di Manghi con tre mete che valgono la vittoria con bonus e secondo posto momentaneo in classifica. Questi i risultati di giornata: Peroni TOP10 – XVII giornata – ore 15 Rugby Viadana 1970 v S.S. Lazio Rugby 1927 39-31 (5-1) Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969 13-17 (1-4) Ore 16 Argos Petrarca v Kawasaki Robot Calvisano 17-21 (1-4) Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 17-29 (0-5) Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 69; Valorugby Emilia punti 59* Femi-CZ Rovigo punti 57*; Kawasaki Robot Calvisano* punti 55; Rugby Viadana 1970 punti 42; Mogliano Rugby 1969 punti 40; Fiamme Oro Rugby* punti 30; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno*** punti 14; Lazio Rugby 1927 punti 6. Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – Sabato 17 aprile 2021

Peroni TOP 10, XVII giornata

Rugby Viadana 1970 v S.S. Lazio Rugby 1927 39-31 (10-14) Marcatori: p.t. 8’ m. Santarelli tr. Montemauri (0-7), 25’ cp. Ceballos (3-7), 27’ m. Halalilo tr. Ceballos (10-7), 34’ m. Asoli tr. Montemauri (10-14) s.t. 48’ m. Ribaldi tr. Ceballos (17-14), 51’ cp. Montemauri (17-17), 54’ m. Ciofani tr. Ceballos (24-17), 65’ m. Ciofani tr. Ceballos (31-17), 68’ m. Denti And. (36-17), 74’ m. Cacciagrano tr. Montemauri (36-24), 78’ cp. Ceballos (39-24), 84’ m. Cacciagrano tr. Montemauri (39-31)

Rugby Viadana 1970: Jannelli (72’ Apperley); Leonardi; Manganiello; Pavan (43’ May); Ciofani; Ceballos; Jelic (52’ Gregorio); Cosi (57 Mannucci); Denti And. (Cap.); Wagenpfeil; Casado Sandri; Boschetti (46’ Schinchirimini); Novindi (40’ Denti Ant.); Silvestri (46’ Ribaldi); Halalilo (65’ Gentile).

all. Fernandez S.S. Lazio Rugby 1927: Montemauri; Bossola; Scardamaglia; Gianni; Santarelli (65’ Esteki); Granella; Loro (65’ Di Giammarco); Asoli; Filippucci (70’ Gisonni); Riccioli (57’ Ulisse); Paparone (57’ Giusti); Damiani (60’ Cacciagrano); Bolzoni (60’ Leiger); Ferrara; Di Roberto (49’ Zileri).

all. Pratichetti arb.: Marius Mitrea (Udine)

AA1 Vedovelli (Sondrio), AA2 Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna) Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 6/7; Montemauri (S.S. Lazio Rugby 1927) 5/5 Note: giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5; S.S. Lazio Rugby 1927 1 Peroni Player of the match: Juan Wagenpfeil (Rugby Viadana 1970) Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 17 aprile 2021, ore 15.00 Peroni TOP10, XVII giornata Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969 (6-10) 13-17 Marcatori: p.t. 9’ m. Pavan tr Ormson (0-7), 13’ cp Azzolini (3-7) 35’ cp Ormson (3-10), 40’ cp Azzolini (6-10) s.t. 53’ m. Guarducci tr Ormson (6-17), 70’ m. Marinaro tr Azzolini (13-17) Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Cornelli S., Fusari (58’ Gabbianelli), Forcucci, Fusco; Azzolini, Marinaro; De Marchi (54’ Faccenna), Cristiano (cap.), D’Onofrio (54’ Chianucci); Stoian, Cornelli M., Vannozzi (60’ Iacob), Kudin (58’ Moriconi), Zago (60’ Mariottini) all. Green Mogliano Rugby 1969: Da Re; Pavan (27’-37’ Michelini, 58’ Cerioni), Dal Zilio, Drago, Guarducci; Ormson, Garbisi; Derbyshire (65’ Zago), Corazzi (Cap.), Lamanna; Bocchi (59’ Finotto), Sutto; Ceccato N., Bonanni, Ceccato A. (68’ Michelini) all. Costanzo arb. Matteo Liperini (Livorno) AA1 Maria Beatrice Benvenuti (Roma) AA2 Dario Merli (Ancona) Quarto uomo: Fabio Liccardi (Salerno) Cartellini: al 27’ giallo per Ceccato (Mogliano Rugby 1969), al 62’ giallo a Lamanna (Mogliano Rugby 1969) Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 3/4, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 3/3 Note: Partita giocata a porte chiuse in rispetto delle normative anti COVID-19. Osservato un minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Massimo Cuttita e Marco Bollesan. Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 1, Mogliano Rugby 1969 4 Peroni Player of the match: Brian Ormson (Mogliano Rugby 1969) Padova, Argos Arena – Sabato 17 aprile 2021 Peroni TOP10, XVII giornata Argos Petrarca v Kawasaki Robot Calvisano 17-21 (10-7) Marcatori: p.t. 17’ cp Zini (3-0), 29’ m Vunisa tr Hugo (3-7), 37’ m Colitti tr Zini (10-7). S.t. 43’ m Vunisa tr Hugo (10-14), 46’ m Izekor tr Hugo (10-21), 65’ m Schiabel tr Faiva (17-21). Argos Petrarca: Coppo; Schiabel, De Masi, Colitti, Capraro; Zini (62’ Faiva), Panunzi (53’ Tebaldi V.Cap); Trotta (Cap.), Cannone, Ghigo (57’ Beccaris); Panozzo (63’ Michieletto), Galetto (74’ Bonfiglio); Pavesi (47’ Mancini Parri), Cugini (47’ Carnio), Braggiè (53’ Franceschetto). All. Marcato, Jimenez Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Trulla (51’ De Santis), Bronzini, Mazza, Garrydo-Panceira; Hugo, Albanese (49’ Semenzato); Vunisa, Casolari, Izekor (75’ Koffi); Zambonin (75’ Venditti), Van Vuren; Leso (40’ D’Amico), Morelli (Cap.), Brugnara. All. Guidi, Cittadini Arb. Boraso (Rovigo) AA1 Gnecchi (Brescia), AA2 Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Cusano (Vicenza) Calciatori: Zini (Argos Petrarca) 2/2, Faiva (Argos Petrarca) 1/1, Hugo (Kawasaki Robot Calvisano) 3/4 Cartellini: 42’ giallo a Schiabel (Argos Petrarca) Note: giornata soleggiata. Match a porte chiuse. Osservato 1 minuto di silenzio in ricordo di Massimo Cuttitta e Marco Bollesan. Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca 1, Kawasaki Robot Calvisano 4 Peroni Player of the Match: Samuela Vunisa (Kawasaki Robot Calvisano) Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 17 aprile 2021 Peroni TOP10, XVII Giornata Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 17-29 (17-12) Marcatori: p.t. 10’ m Chistolini (0-5), 12’ m Biffi tr Katz (7-5), 30’ m Farolini tr Farolini (7-12), 33’ mt Paz tr Katz (14-12), 38’ cp Katz (17-12); s.t. 56’ m Vaega (17-17), 62’ m Leaupepe (17-22), 81’m Bertaccini tr Farolini (17-29) Sitav Rugby Lyons: Biffi; Borzone, Paz (vcap), Bruno (cap), Via G.; Katz, Via A.; Bottacci(46’ Masselli), Petillo, Bance(64’ Moretto); Salvetti, Cemicetti; Scarsini(29’ Salerno), Rollero(64’ Cocchiaro), Cafaro(53’ Acosta)

All: Garcia Valorugby Emilia: Farolini; Leaupepe(71’ Gerosa), Bertaccini, Vaega, Costella(67’ Paletta); Rodriguez, Chillon(40’ Fusco); Amenta, Mordacci (cap)(43’ Rimpelli), Favaro; Dell’Acqua, Balsemini(57’ Devodier); Chistolini, Luus, Randisi(49’ Sanavia)

All: Manghi Arb.: Riccardo Angelucci (Livorno) AA1: Manuel Bottino (Roma) AA2: Jaco Erasmus (Treviso) Quarto Uomo: Fabio Franchini (Genova) Cartellini: al 40’ giallo a Amenta (Valorugby Emilia), al 50’ giallo a Salvetti (Sitav Rugby Lyons) Calciatori: Katz (Sitav Rugby Lyons) 3/3, Davide Farolini (Valorugby Emilia) 2/6 Note: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, partita disputata a porte chiuse. Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Valorugby Emilia 5 Peroni Player of the Match: Lorenzo Favaro (Valorugby Emilia)