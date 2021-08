La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario della Coppa Italia per la stagione sportiva 2021/22 che precederà di due settimane l’avvio del Peroni TOP10. Le dieci formazioni di punta del rugby italiano maschile debutteranno nella stagione 21/22 alle 16.00 di sabato 11 settembre. Suddivise in due giorni da cinque squadre, si affronteranno nella prima fase (cinque turni di sola andata) che qualificherà le migliori di ciascuna poule alla Finale del 2 aprile (gara unica in campo neutro) per l’assegnazione della Coppa Italia 2021/22. Primi due turni l’11 e 18 settembre, quindi stop per permettere lo svolgimento del Peroni TOP10; si tornerà in campo l’8, il 15 e 22 gennaio per la disputa delle ultime tre giornate di qualificazione. Di seguito la composizione delle due poule. Girone 1: Petrarca Rugby, Valorugby Emilia, Rugby Viadana 1970, Sitav Rugby Lyons, Mogliano Rugby 1969 Girone 2: Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Rugby Calvisano, Rugby Colorno, Fiamme Oro Rugby, Lazio Rugby 1927. Esordio tra le mura per il Petrarca Rugby impegnato presso il "Centro Memo Geremia" con il Mogliano Rugby mentre a Piacenza la formazione del Sitav Rugby Lyons riceve il Valorugby Emilia per il primo derby emiliano della stagione. Nel primo turno di gare riposano i lombardi del Rugby Viadana. Nel Girone 2 i romani della Lazio Rugby 1927 debuttano al CPO Giulio Onesti affrontando il XV di Calvisano. A Colorno la formazione di casa affronta i cremisi delle Fiamme Oro Rugby. Turno di riposo per i rosso-blu della Femi-CZ Rugby Rovigo. Di seguito il calendario della Coppa Italia 2021/22. I giornata - 11 settembre 2021, ore 16.00 Girone 1

PETRARCA RUGBY-MOGLIANO RUGBY 1969

SITAV RUGBY LYONS-VALORUGBY EMILIA

Riposa: RUGBY VIADANA 1970

Girone 2

POL.LAZIO RUGBY 1927-RUGBY CALVISANO

RUGBY COLORNO 1975-FIAMME ORO RUGBY

Riposa: FEMI-CZ R. ROVIGO DELTA II giornata - 18 settembre 2021, ore 16.00 Girone

MOGLIANO RUGBY 1969-SITAV RUGBY LYONS

RUGBY VIADANA 1970-PETRARCA RUGBY

Riposa: VALORUGBY EMILIA

Girone 2

FIAMME ORO RUGBY-FEMI-CZ R. ROVIGO DELTA

RUGBY CALVISANO-RUGBY COLORNO 1975

Riposa: POL.LAZIO RUGBY 1927 III giornata – 8 gennaio 2022, ore 15.00 Girone 1

VALORUGBY EMILIA -RUGBY VIADANA 1970

SITAV RUGBY LYONS-PETRARCA RUGBY

Riposa: MOGLIANO RUGBY 1969

Girone 2

FIAMME ORO RUGBY-POL.LAZIO RUGBY 1927

FEMI-CZ R. ROVIGO DELTA-RUGBY COLORNO 1975

Riposa: RUGBY CALVISANO IV giornata – 15 gennaio 2022, ore 15.00 Girone 1

PETRARCA RUGBY-VALORUGBY EMILIA

MOGLIANO RUGBY 1969-RUGBY VIADANA 1970

Riposa: SITAV RUGBY LYONS

Girone 2

RUGBY COLORNO 1975-POL.LAZIO RUGBY 1927

FEMI CZ R. ROVIGO DELTA-RUGBY CALVISANO

Riposa: FIAMME ORO RUGBY V giornata – 22 gennaio 2022, ore 15.00 Girone 1

VALORUGBY EMILIA -MOGLIANO RUGBY 1969

RUGBY VIADANA 1970-SITAV RUGBY LYONS

Riposa: PETRARCA RUGBY

Girone 2

POL.LAZIO RUGBY 1927-FEMI-CZ R. ROVIGO DELTA

RUGBY CALVISANO-FIAMME ORO RUGBY

Riposa: RUGBY COLORNO 1975 Finale: 2 aprile 2022