Roma – Tre vittorie esterne ed una interna nella prima giornata della Coppa Italia. Nella prima partita di giornata alle 15 il Calvisano nel Girone 2 espugna il CPO Giulio Onesti superando la Lazio 47-22. Gara equilibrata nella prima frazione di gioco con batti e ribatti continuo con gli ospiti che riescono a condurre la partita andando all’intervallo sul 21-17 in proprio favore. Nella ripresa la squadra di Guidi riesce a gestire ed incrementare il vantaggio con i padroni di casa che riescono a conquistare un punto bonus difensivo con la meta di Ercolani. Alle 16 nel match valido per il Girone 2 le Fiamme Oro al campo “Nelson Mandela” di San Benedetto del Tronto hanno superato 49-15 il Colorno nel “Memorial Pierluigi Camiscioni” sfruttando la precisione sui calci piazzati di Menniti-Ippolito. Nel Girone 1 partita senza storia a Padova dove i padroni di casa del Petrarca hanno battuto 61-5 il Mogliano allo Stadio Plebiscito. Vittoria con bonus anche per il Valorugby che ha superato a domicilio i Lyons 43-19 grazie anche alla prestazione di capitan Farolini, nominato player of the match. Girone 1 Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 61-5 (5-0) Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 19-43 (0-5) Girone 2 S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Transvecta Calvisano 22-47 (1-5) HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby 15-49 (0-5) La classifica Girone 1: Petrarca Rugby e Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons, Mogliano Rugby 1969, Rugby Viadana 1970* 0 Girone 2: Fiamme Oro Rugby e Rugby Transvecta Calvisano 5; S.S. Lazio Rugby 1927 1; HBS Colorno e Femi-CZ Rovigo 0* *Una partita in meno Questo il prossimo turno in programma il 18 settembre: Girone 1 Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby Girone 2 Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo Rugby Transvecta Calvisano v HBS Colorno I tabellini di giornata: Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 11 Settembre 2021 ore 15 Coppa Italia, I giornata Girone 2

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Transvecta Calvisano 22-47 (17-21)

Marcatori: p.t. 3’ m. Luccardi tr Albanese (0-7), 13’ m. Gianni (5-7), 15’ m. Vunisa tr Albanese (5-14), 29’ m. Cozzi tr Cozzi (12-14), 39’ m. Luccardi tr Albanese (12-21), 40’ m. Montemauri (17-21) s.t. 46’ m. Luccardi tr Peruzzo (17-28), 50’ m. Ercolani (22-28), 75’ m. Vunisa tr Peruzzo (22-35), 79’ m. Morelli (22-40), 80’ m. Regonaschi tr Peruzzo (22-47) S.S Lazio Rugby 1927: Cozzi; Pancini, Gianni, Vella; Santarelli (70’ Mattoccia); Montemauri (77’ Cruciani), Loro (cap) (70’ Cristofaro); Parlatore (76’ Ulisse); Marucchini, Ercolani; Colangeli, Cacciagrano (50’ Ferreira); Careri (55’ Paparone), Rosario (65’ Gisonni), Leiger (64’ Di Roberto) all. De Angelis Rugby Transvecta Calvisano: Garrido Panceyra (65’ Bozzoni); Vaccari, Bronzini, Mazza, Mastandrea (41’ Peruzzo); Albanese Ginammi (60’ Regonaschi), Consoli; Vunisa (cap), Izekor, Lewis (60’ Bernasconi); Ortis, Zanetti (51’ Van Vuren); Gavrilita (68’ Marinello), Luccardi (70’ Morelli), Brugnara (56’ Barducci) all. Guidi Arb.: D’Elia (Taranto)

AA1 Schipani (Benevento), AA2 Rosella (Rovigo)

Quarto Uomo: Paluzzi (Roma)

Cartellini: Al 40’ cartellino rosso a Manfredi Albanese (Rugby Transvecta Calvisano) Calciatori: Manfredi Albanese (Rugby Transvecta Calvisano) 3/3, Francesco Cozzi S.S. Lazio Rugby 1927 (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/4, Michele Peruzzo (Rugby Transvecta Calvisano) 3/4 Note: giornata soleggiata a Roma. Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1, Rugby Transvecta Calvisano 5 Player of the Match: Matteo Luccardi (Transvecta Rugby Calvisano) San Benedetto del Tronto, Campo Nelson Mandela - Sabato 11 Settembre 2021 ore 16 Coppa Italia, I giornata Girone 2 HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby 15-49 (8-21) Marcatori: p.t. 3’ cp. Menniti-Ippolito (0-3); 9’ m. Pavese (5-3); 13’ cp. Van Tonder (8-3); 15’ cp. Menniti-Ippolito (8-6); 18’ cp. Menniti-Ippolito (8-9); 25’ m. Bianchi tr. Menniti-Ippolito (8-16); 39’ m. Guardiano (8-21) s.t. 48’ m. Maccari tr. Menniti-Ippolito (8-28); 53’ m. Guardiano tr. Menniti-Ippolito (8-35); 71’ m. Guardiano tr. Menniti-Ippolito (8-42); 77’ m. Van Tonder tr. Van Tonder (15-42); 80 m. Angelini tr. Menniti-Ippolito (15-49) HBS Colorno: Van Tonder; Buondonno A. (45’ Skelton); De Santis (41’ Mey), Pavese; Gesi; Rodriguez (55’ Pasini), Del Prete; Koffi; Sapuppo (60’ Butturini), Sarto (Cap) (41’ Popescu); Rebussone (45’ - 55’ Butturini), Cicchinelli; Appiah (51’ Goegan), Elrick (38’ Ferrara), Tica (51’ Singh) All. Umberto Casellato Fiamme Oro Rugby: Cornelli S. (58’ Di Marco); Guardiano, Forcucci, Vaccari (58’ Angelini), Gabbianelli (75’ Piva); Menniti-Ippolito, Marinaro; Cornelli M. (68’ De Marchi); Bianchi, Chianucci; Chiappini (58’ Fragnito), D’Onofrio; Tenga (55’ Iacob), Taddia (54’ Kudin), Zago (54’ Iovenitti) All. Pasquale Presutti Arb. Angelucci (Livorno) AA1 Spadoni (Padova); AA2 Merli (Ancona) Quarto Uomo: Marrazzo (Modena) Cartellini: al 7’ giallo a Chiappini (Fiamme Oro Rugby); Calciatori: Van Tonder (HBS Colorno) 2/3; Menniti-Ippolito (Fiamme Oro Rugby) 8/10 Note: Soleggiato 25°,campo in ottime condizioni, 1000 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0; Fiamme Oro Rugby 5 Player of the Match: Alessio Guardiano (Fiamme Oro Rugby) Padova, Stadio del Plebiscito – Sabato 11 settembre 2021 ore 16 Coppa Italia, I giornata Girone 1 Petrarca Rugby v Rugby Mogliano 1969 61-5 (28-0) Marcatori: p.t. 12’ m Panunzi tr Lyle (7-0), 18’ m Coppo tr Lyle (14-0), 22’ m Casolari tr Lyle (21-0), 39’ Coppo tr Lyle (28-0). S.t. 43’ m Falsaperla (28-5), 55’ m Citton tr Lyle (35-5), 64’ m Ferrarin tr Ferrarin (42-5), 66’ m Citton (47-5), 75’ m Trotta tr Lyle (54-5), 80’ m Canali tr Lyle (61-5) Rugby Petrarca: Lyle; Esposito (57’ Laudin De Sanctis), Scagnolari, Broggin, Coppo; Faiva (57’ Ferrarin), Panunzi (52’ Citton); Trotta, Nostran (41’ Brevigliero), Casolari; Canali, Ghigo (8’ Galetto); Pavesi (52’ Borean), Makelara (52’ Di Bartolomeo), Spagnolo (52’ Mancini Parri). All. Marcato, Jimenez Mogliano Rugby 1969: Fadalti; Falsaperla, Da Zilio, Cerioni (57’ Pavan), Abanga; Ormson (69’ Sante), Semenzato (69’ Fabi); Derbyshire, Finotto, Baldino (69’ Vianello); Bocchi, Sutto (49’ Zuliani); Ceccato N. (69’ Bonanni), Bonanni (49’ Notariello), Ceccato A. (49’ Ros) All. Costanzo, Basson Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Alex Frasson (Treviso) Quarto Uomo: Simone Boaretto (Rovigo) Cartellini: al 42’ giallo a Galetto (Petrarca Rugby) Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 7/8, Ferrarin (Petrarca Rugby) 1/1, Ormson (Mogliano Rugby 1969) 0/1 Note: giornata soleggiata, spettatori 500 circa. Punti: Petrarca - Mogliano 5-0 Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 5; Mogliano Rugby 1969 0 Player of the match: Giovanni Scagnolari (Petrarca Rugby) Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 11 settembre 2021 ore 16 Coppa Italia, I Giornata Girone 1 Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 17-41 (14-22) Marcatori: p.t. 10’ m Castiglioni tr Castiglioni (0-7), 13’ m Dominguez tr Castiglioni (0-14), 21’ cp Ledesma (3-14), 27 cp Ledesma (6-14), 30’ cp Castiglioni (6-17), 39’ cp Ledesma (9-17), 43’ m Luus (9-22), 48’ m Bruno (14-22) s.t. 42’ cp Ledesma (17-22), 72’ m Silva tr Castiglioni (17-29), 84’ m Silva (17-34), 90’ m Silva tr Castiglioni (17-41) Sitav Rugby Lyons: Biffi; Boreri, Cuminetti, Conti (64’ Forte), Bruno (CAP); Ledesma (61’ Via G), Via A (vcap); Salvetti, Petillo (52’ Lekic), Bance; Portillo (41’ Moretto), Cemicetti (67’ Cissè); Salerno (41’ Scarsini), Rollero (52’ Cocchiaro, 86’ Rollero)), Acosta (41’ Cafaro)

All: Gonzalo Garcia Valorugby Emilia: Farolini (CAP); Bertaccini, Majstorovic (63’ Schiabel) , Antl, Cioffi; Castiglioni, Dominguez (45’ Esteki); Amenta, Sbrocco, Mordacci (41’ Rimpelli); Dell’acqua, Gerosa (41’ Du Preez), Chistolini (41’ Randisi), Luus (61’ Silva), Sanavia (76’ Mattioli)

All: Roberto Manghi Arb.: Andrea Piardi (Brescia) AA1: Gabriel Chirnoaga (Verona) AA2: Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Ferdindando Cusano (Vicenza) Calciatori: Ledesma 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Castiglioni 2/5 (Valorugby Emilia) Note: Giornata calda e soleggiata, terreno in perfette condizioni, Un minuto di silenzio osservato in ricordo di Bruno Mozzani. Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Valorugby Emilia 5 Player of the Match: Davide Farolini (Valorugby Emilia)