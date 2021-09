Calvisano – Va al Calvisano la prima partita della stagione 2021/22 del Peroni TOP10. In un match che nella ripresa ha regalato tante emozioni la squadra di Gianluca Guidi nelle battute finali – grazie ad un calcio piazzato di Consoli – riesce a conquistare la vittoria superando tra le mura amiche 19-17 le Fiamme Oro nella partita trasmessa in diretta su Rai Sport. Gara molto chiusa ed equilibrata con errori da entrambe le parti in fase offensiva. Il risultato viene sbloccato da un calcio piazzato di Consoli al 4’ e pareggiato da Menniti-Ippolito all’11’. Il botta e risposta sui calci piazzati prosegue con i padroni di casa che si riportano avanti al 26’ e pochi istanti più tardi il XV di Presutti riporta il risultato in equilibrio. Sul finale di tempo Consoli non centra i pali su un calcio piazzato da posizione defilata con le squadre che vanno all’intervallo sul 6-6. All’inizio del secondo tempo Menniti-Ippolito da circa 35 metri in posizione centrale fallisce il possibile vantaggio su calcio piazzato. La squadra di Guidi sul ribaltamento di fronte – con un’azione corale – trovano la prima meta del match con Mastandrea che finalizza al meglio sul lato destro d’attacco. Consoli trasforma portando Calvisano sul 13-6. Passano sei minuti e il numero 9 giallonero muove nuovamente il parziale centrando i pali per il momentaneo 16-6, ma al 56’ le Fiamme Oro accorciano le distanze con un calcio piazzato di Menniti-Ippoliti da circa 40 metri spostando il parziale sul 16-9. Gli ospiti, dopo aver sprecato una grande occasione al 62’, segnano la loro prima meta al 64’ con un’azione personale di Marinaro che riesce a trovare il varco giusto nella difesa avversaria sfruttando la superiorità numerica dopo il giallo rimediato da Ortis pochi istanti prima. Menniti-Ippolito non centra i pali sulla trasformazione seguente e il parziale resta sul 16-14. Al 70’ il mediano di apertura dei cremisi – da circa 25 metri – regala alla sua squadra il primo vantaggio del match centrando i pali su calcio piazzato che vale il 16-17. Finale di partita molto emozionante con i padroni di casa che, ristabilita la parità numerica, si tuffano in attacco ribaltando il risultato nuovamente con un calcio piazzato di Consoli al 77’ che vale il definitivo 19-17. Peroni TOP10 – I giornata – 24.09.21 – ore 20.30 – diretta Rai Sport Rugby Transvecta Calvisano v Fiamme Oro Rugby 19-17 (4-1) Peroni TOP10 – I giornata 25.09.21 – ore 16

S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia Petrarca Rugby v Sitav Rugby Lyons Mogliano Rugby 1969 v FEMI-CZ Rovigo - rinviata HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 Calvisano, Stadio San Michele – venerdì 24 settembre ore 20.30 Peroni TOP10, I giornata Rugby Transvecta Calvisano v Fiamme Oro Rugby 19-17 (6-6) Marcatori: p.t. 4’ c.p. Consoli (3-0); 11’ c.p. Menniti Ippolito (3-3); 26’ c.p. Consoli (6-3); 33’ c.p. Menniti Ippolito (6-6); s.t. 47’ m. Mastandrea tr. Consoli (13-6); 53’ c.p. Consoli (16-6); 56’ c.p. Menniti-Ippolito (16-9) ; 64’ m. Marinaro (16-14); 70’ c.p. Menniti-Ippolito (16-17); 77’ c.p. Consoli (19-17) Rugby Transvecta Calvisano: Vaccari (41’ Brighetti); Mastandrea, Bronzini, Mazza (78’ Regonaschi), Susio; Van Zyl, Consoli; Vunisa, Maurizi, Izekor (58’ Bernasconi); Ortis, Van Vuren (54’ Zanetti); D'Amico (54’ Gavrilita), Morelli (cap) (60’ Luccardi), Brugnara (51’ Barducci) A disposizione non entrato: Bozzoni All. Guidi Fiamme Oro Rugby: Cornelli S.; Spinelli, Forcucci, Vaccari, Gabbianelli (53’ Di Marco); Menniti-Ippolito, Marinaro (cap.); Cornelli M., Caffini (60’ Angelone), Vian; Chiappini (56’ Fragnito), D’Onofrio U.; Tenga (58’ Iacob), Moriconi (58’ Taddia), Zago (58’ Iovenitti) A disposizione non entrati: Piva, Fusari All. Presutti Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Andrea Spadoni (Padova); AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Francesco Meschini (Milano) Cartellini: al 62’ giallo a Ortis (Rugby Transvecta Calvisano) Calciatori: Consoli (Rugby Transvecta Calvisano) 5/6; Menniti-Ippolito (Fiamme Oro Rugby) 4/6 Note: prima giornata di campionato, diretta su Rai Sport. Presenti circa 850 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Transvecta Calvisano 4 ; Fiamme Oro Rugby 1 Peroni Player of the Match: Consoli (Rugby Transvecta Calvisano)