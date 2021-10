Roma - La Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Peroni TOP10 21/22 in programma venerdì 15 e sabato 16 ottobre. Si parte nella serata di venerdì con l’anticipo tra Rovigo e Colorno in programma alle 19.35 allo Stadio Battaglini con direzione di gara affidata a Luca Trentin. Sabato alle 15.30 il derby romano tra Fiamme Oro e Lazio sarà diretto da Andrea Spadoni. Alle 16 scenderanno in campo Mogliano-Petrarca e Viadana-Lyons che saranno arbitrate rispettivamente da Chirnoaga e Bottino. Alle 17 Valorugby-Calvisano chiuderanno la giornata con Andrea Piardi designato come arbitro. Queste le designazioni arbitrali del weekend: Peroni TOP10 – IV giornata – 15.10.21 – ore 19.35 FEMI-CZ Rovigo v HBS Colorno Arb. Luca Trentin (Lecco) AA1 Alex Frasson (Bologna), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Francesco Russo (Milano) 16.10.21 – ore 15.30 Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Fabio Taggi (Roma) Ore 16 Mogliano Rugby 1969 v Petrarca Rugby Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Elia Rizzo (Ferrara), AA2 Lorenzo Bruno (Udine) Quarto Uomo: Gianmarco Toneatto (Udine) Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Filippo Vinci (Brescia) Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo Ore 17 Valorugby Emilia v Rugby Transvecta Calvisano Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Carmine Marrazzo (Modena)