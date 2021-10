Roma – E’ in calendario tra sabato 23 e domenica 24 ottobre la quinta giornata del Peroni TOP10. Le partite del sabato sono tutte programmate alle 15. Tanti gli incontri interessanti in un campionato che ha dimostrato di essere sempre più imprevedibile. La capolista Petrarca – che al momento ha collezionato 4 vittorie in altrettante partite – affronterà le Fiamme Oro distanti una sola lunghezza dal quarto posto. In chiave play-off sarà anche il match tra Colorno – una delle squadre rivelazione di inizio stagione – e il Calvisano che proverà a consolidare la propria posizione in classifica. I campioni d’Italia in carica di Rovigo faranno visita ai Lyons reduci dalla prima vittoria in campionato ottenuta in casa del Viadana, mentre a Roma Lazio e Mogliano si contenderanno il primo successo stagionale. Chiuderanno la quinta giornata Valorugby e Viadana nel posticipo domenicale alle 18 che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. Questo il programma della quinta giornata del Peroni TOP10: Peroni TOP10 – V giornata – 23.10.21 – ore 15 S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Mogliano 1969 Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby HBS Colorno v Rugby Transvecta Calvisano Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo 24.10.21 – ore 18 Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 La classifica: Petrarca Rugby 19; FEMI-CZ Rovigo* 14; Rugby Transvecta Calvisano e Valorugby Emilia 13; Fiamme Oro Rugby 12; HBS Colorno 11; Rugby Viadana 1970 7; Sitav Rugby Lyons 5; Mogliano Rugby 1969* e S.S. Lazio Rugby 1927 2 *Una partita in meno Padova, Stadio Plebiscito – sabato 23 ottobre 2021 ore 15 Peroni TOP10, V giornata Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby Petrarca Rugby: Lyle; Esposito, De Sanctis, Broggin, Schiabel; Zini, Panunzi; Trotta (cap.), Ghigo, Makelara; Canali, Galetto; Pavesi, Cugini, Spagnolo. A disposizione: Franceschetto, Carnio, Hasa, Michieletto, Goldin, Citton, Ferrarin, Faiva All. Marcato Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Gabbianelli, Forcucci, Vaccari, Guardiano; Menniti-Ippolito, Marinaro (cap.); De Marchi, Bianchi, Vian; D’Onofrio U., Chiappini; Tenga, Kudin, Zago A disposizione: Moriconi, Iovenitti, Vannozzi, Fragnito, Chianucci, Piva, Di Marco, D’Onofrio G. All. Presutti Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Luca Trentin (Lecco), AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Giuseppe Cilione (Reggio Calabria) Roma, CPO Giulio Onesti – sabato 23 ottobre 2021 ore 15 Peroni TOP10, V giornata S.S. Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969 S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Donato D., Gianni, Vella; Santarelli, Montemauri, Loro (cap); Ferreira; Donato J., Marucchini; Cacciagrano, Margin; Leiger, Rosario, Maina. A disposizione: Careri, Gentile, Di Roberto, Riccioli, Ercolani, Colangeli, Del Valle, Bonavolontà F. All. De Angelis Mogliano Rugby 1969: Ormson (v. Cap.); D'Anna, Cerioni, Drago, Dal Zilio; Sante, Garbisi; Derbyshire (Cap.), Meggiato, Finotto; Lamanna, Bocchi; Ceccato N., Ferraro, Drudi A disposizione: Bonanni, Ros, Notariello, Zuliani, Baldino, Semenzato, Abanga, Falsaperla All. Costanzo Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Leonardo Masini (Roma) Quarto Uomo: Luigi Palombi (Perugia) Colorno, HBS Rugby Stadium – sabato 23 ottobre 2021 ore 15 Peroni TOP10, V giornata HBS Colorno v Rugby Transvecta Calvisano HBS Colorno: Van Tonder; Buondonno A.; Mey, Skelton; Balocchi; Rodriguez, Raffaele; Koffi; Sarto (Cap), Odiase; Cicchinelli, Butturini; Tangredi, Buondonno L., Appiah A disposizione: Ferrara, Singh, Tica; Rebussone, Mannelli; Del Prete, De Santis; Batista All.: Casellato Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Bronzini, Bernasconi, Susio; Hugo, Consoli; Vunisa (cap), Izekor, Maurizi; Lewis, Van Vuren; Gavrilita, Luccardi, Brugnara. A disposizione: Marinello, Barducci, D'Amico, Zanetti, Grenon, Brighetti, Regonaschi, Peruzzo. All. Guidi Arb. Dante D’Elia (Bari) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Filippo Vinci (Brescia) Piacenza, Stadio Beltrametti – sabato 23 ottobre 2021 ore 15 Peroni TOP10, V giornata Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rovigo Sitav Rugby Lyons: Via G; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Petillo, Salvetti; Janse van Rensburg, Cemicetti; Salerno, Cocchiaro, Acosta A disposizione: Rollero, Actis, Aloè, Lekic, Moretto, Bance, Via A, Biffi All. Garcia FEMI-CZ Rovigo: Da Re; Ciofani, Lertora, Moscardi, Bacchetti; Van Reenen, Visentin; Cosi, Lubian, Piantella; Steolo, Ferro (cap.); Swanepoel, Momberg, Rossi.



A disposizione: Cadorini, Lugato, Brandolini, Maran, Sironi, Chillon, Diederich Ferrario, Uncini. All. Coetzee Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Maria Giovanna Pacifico (Benevento) Le formazioni di Valorugby Emilia e Rugby Viadana 1970 saranno disponibili nella giornata di domani