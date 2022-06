Sabato veronese per le squadre della Pool A, domenica tour in barca a Venezia per la Pool B



Roma – Dopo il primo turno di un torneo partito decisamente subito col piede sull’acceleratore per la qualità e la quantità di giocate fantastiche messe in mostra in entrambi i gironi, nelle due giornate successive ai match disputati rispettivamente a Verona e a Treviso le otto squadre protagoniste della competizione hanno avuto modo di entrare a contatto con il capoluogo scaligero da un lato, con quello lagunare di Venezia dall’altro. Mentre la Pool B andava in scena nel caldo torrido di Monigo, nelle stesse ore Inghilterra, Sudafrica, Irlanda e Francia passeggiavano tutte assieme tranquillamente per il centro di Verona, avvicinandosi al luogo simbolo della città, un’Arena rilucente per l’allestimento del Nabucco a cartellone nella stagione lirica 2022 ormai entrata nel vivo, Giocatori e staff si sono dati appuntamento a Piazza Arsenale attorno alle 17, proseguendo poi verso Piazza Bra attraverso Ponte Castelvecchio mentre giovani rugbisti, turisti e cittadini interagivano chiedendo autografi, facendosi gli immancabili selfie e accennando a passaggi e giochi col pallone. Ad attendere le delegazioni al punto di ritrovo il Vice-Direttore dell’Ente Lirico Arena di Verona, Stefano Trespidi, la vice-presidente del Coni Regionale Veneto Clara Campese, la presidente del Club ospitante la manifestazione, Raffaella Vittadello del Verona Rugby ed i rappresentanti dei principali Club veronesi.







L’ingresso riservato al gruppo nel cuore dell’anfiteatro romano ha tolto il fiato a tutti: gusto il tempo di riprendersi e poi via ai saluti ufficiali ed allo scambio di regali, con le autorità cittadine assenti giustificate per la vigilia del ballottaggio alle elezioni amministrative.

Il giorno successivo copione molto simile per le squadre della Pool B, che oltre all’Italia conta Galles, Scozia e Georgia. L’appuntamento per tutti era alle ore 16 presso l’imbarcadero principale dell’isola del Tronchetto, il bus terminal che costituisce l’ultimo lembo di terraferma prima di entrare nella parte lagunare della città. Un battello privato messo a disposizione dell’organizzazione (erano presenti anche il Direttore Eventi FIR Pierluigi Bernabò ed il Responsabile di Six Nations Tom Price) da parte dell’Amministrazione cittadina ha trasportato giocatori e staff fino all’isola di Sant’Elena, angolo verde dove è sito lo Stadio del Venezia FC “Pierluigi Penzo” per un primo momento di contatto con la città e per un primo shooting fotografico. A seguire, lo sbarco in Piazza San Marco, dove l’Assessore al Turismo Simone Venturini, assieme al Consigliere Comunale ed ex rugbista Aldo Reato, al Consigliere con Delega allo Sport Mattia Senno ed al Direttore Eventi di VeLa spa Giorgio Betrò, hanno dato alle delegazioni il benvenuto ufficiale di Venezia, con il classico scambio di regali che ha coinvolto le autorità e i quattro capitani. Grande entusiasmo di tutti i partecipanti per l’esperienza e per la bellezza di uno dei luoghi più iconici del mondo, poi una rapida passeggiata nei dintorni ed infine il rientro ai rispettivi hotel, pronti per riprendere la preparazione in vista del secondo turno in programma tra mercoledì 29 e giovedì 30 giugno.



Pool A

Francia, Irlanda, Inghilterra, Sudafrica Pool B

Scozia, Galles, Italia, Georgia 1a giornata

Pool A, venerdì 24 giugno

Inghilterra v Sudafrica - Verona, ore 17

Francia v Irlanda - Verona, ore 20 Pool B, sabato 25 giugno

Scozia v Galles - Treviso, ore 17

Italia v Georgia - Treviso, ore 20 2a giornata

Pool A, mercoledì 29 giugno

Francia v Inghilterra - Verona, ore 17

Irlanda v Sudafrica - Verona, ore 20 Pool B, giovedì 30 giugno

Galles v Georgia - Treviso, ore 17

Scozia v Italia - Treviso, ore 20 3a giornata

Pool A, martedì 5 luglio

Francia v Sudafrica - Verona, ore 17

Irlanda v Inghilterra - Verona, ore 20 Pool B, mercoledì 6 luglio

Scozia v Georgia - Treviso, ore 17

Galles v Italia - Treviso, ore 20 Playoff, martedì 12 luglio

4° Pool A v 4° Pool B - Treviso, ore 12:00

3° Pool A v 3° Pool B - Treviso, ore 15:00

2° Pool A v 2° Pool B - Treviso, ore 18:30

1° Pool A v 1° Pool B - Treviso, ore 21:00





Su sport.ticketone.it, sono disponibili i biglietti che consentiranno di assistere con un unico titolo di accesso, per ogni turno dei gara, alle due partite di Pool in programma su uno dei due campi da gioco, per un pomeriggio tutto da vivere all’insegna del grande rugby internazionale. TUTTE LE INFO SULLE SUMMER SERIES U20 CLICCA QUI PER I BIGLIETTI DELLE U20 SUMMER SERIES Settore unico al prezzo di 30€ per ogni turno al Payanini Center di Verona, mentre a Treviso i biglietti di Tribuna Est saranno in vendita a 20€ e quelli di Tribuna Ovest a 30€, inclusa la giornata conclusiva del 12 luglio con quattro incontri tutti in calendario sul campo di casa della Benetton Rugby. Accesso libero per gli Under 16 sia a Verona che a Treviso, previa l’obbligatoria acquisizione gratuita del titolo d’accesso sulla stessa piattaforma.

Per le partite di Treviso, sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso la sede della Benetton Rugby in via Nascimben 1/B presso il Centro Sportivo “La Ghirada” e, nei giorni di gara, allo Stadio “Monigo” dalle ore 16.