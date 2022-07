Archiviate le tappe di Lisbona e Cracovia del Rugby Europe Sevens Championship Series 2022, la Nazionale Seven di Andy Vilk volerà il prossimo 16 e 17 luglio a Bucarest per prendere parte al Torneo di Qualificazione alla RWC Seven che si terrà a Capetown (Sudafrica) dal 9 all’11 settembre. Sono dodici le formazioni che si contenderanno i quattro posti messi a disposizione dal torneo di qualificazione europea, suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno: la pool A composta da Irlanda, Italia, Portogallo e Polonia; la Pool B composta da Spagna, Belgio, Lituania e Repubblica Ceca; la Pool C composta da Galles, Germania, Georgia e Romania. Esaurita la fase di qualificazione a gironi, si procederà con la disputa di quarti di finale per la definizione delle quattro formazioni che accederanno alla rassegna iridata di specialità. Sono diciotto gli Azzurri selezionati da Vilk, convocati a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del Coni, Giulio Onesti, domenica 10 luglio per partire poi alla volta della Capitale rumena giovedi 14 luglio. "Abbiamo a disposizione un gruppo molto unito pronto ad affrontare questa nuova, importante, sfida". - ha esordito Vilk - "C'è voglia di riscattare l'ultimo torneo Rugby Europe e provare a centrare un traguardo di alto livello. Focus su noi stessi e sulla nostra prestazione " Italia 7s Maschile Diego ANTL (Valorugby Emilia)

Francesco BONAVOLOTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Valorubgy Emilia)

Francesco COZZI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Mathias DOUGLAS (Valpolicella Rugby 1974)

Alessandro FORCUCCI (Fiamme Oro Rugby)

Paul Marie FORONCELLI (Rangers Vicenza)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby)

Jelic RATKO (Rugby Viadana 1970)

Lodovico MANNI (Petrarca Rugby)

Giovanni MONTEMAURI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Richard PALETTA (Valorugby Emilia)

Livio ROMANO (Unione R. Capitolina)

Jacopo SALVETTI (Sitav Rugby Lyons)

Gianmarco VIAN (Fiamme Oro Rugby)