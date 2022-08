Roma - Il Consiglio Federale della FIR ha ufficializzato le formule e le date di disputa dei Campionati Nazionali maschili, Seniores e Juniores, per la Stagione Sportiva 2022/23.

Vengono ripristinate nelle categorie Seniores, dopo aver garantito nel corso della stagione 2021/22 un opportuno assestamento organizzativo delle Società affiliate a seguito dell’impatto della pandemia da Covid-19 sul movimento, promozioni e retrocessioni tra le categorie, completando così il percorso di ritorno ai regolari obiettivi agonistici delle singole Società e del movimento nella propria totalità.

Relativamente ai Campionati Juniores, Consiglio Federale e Direzione Tecnica, dopo aver attentamente analizzato gli esiti della Stagione Sportiva 2022/23, hanno optato per una revisione delle formule coerente con la necessità del movimento di accrescere la qualità del Campionato Italiano U19 - valido per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Juniores - e del Campionato U17, che assegna il Trofeo “Mario Lodigiani” attraverso un’accresciuta omogeneità qualitativa dei partecipanti, mantenendo al cuore della competizione gli obiettivi di sicurezza, divertimento e sostenibilità.

È stato pertanto definito per entrambe le competizioni di prevedere per le Società aventi diritto una partecipazione libera, indicando all’atto dell’iscrizione se intendano partecipare all’attività Interregionale Titolo - valida per competere per lo scudetto U19 e per le fasi finali U17 - o all’attività Regionale, finalizzata alla partecipazione ed al coinvolgimento dei praticanti.



Campionato Italiano di Serie A Maschile

Inizio: domenica 2 ottobre 2022

Termine: domenica 4 giugno 2023

Promozioni in Peroni TOP10: una

Retrocessioni: quattro

Formula: Trentatré squadre partecipanti, tre gironi da undici squadre ciascuno su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Accedono alle semifinali di andata (21 maggio) e ritorno (28 maggio) per la promozione nel Peroni TOP10 le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda (Art. 30 del Regolamento Sportivo).

Le vincenti del doppio turno di semifinale si affrontano nella Finale Promozione del 4 giugno (gara unica in campo neutro). La vincente della Finale viene dichiarata Campione d’Italia di Serie A maschile 2022/23 ed è promossa nel Peroni TOP10 2023/24.

Retrocedono in Serie B 2023/24 le undicesime classificate di ciascun girone e l’ultima classificata della Pool Play-Out tra le decime di ciascun girone.

Società partecipanti:

Girone 1

Rugby Noceto Fc Soc.Coop. S.D.

Rugby Parma F.C.1931 Soc.Coop.S.D.

I Centurioni Rugby Ssd R.L.

C.U.S. Genova Asd

Ssd Pro Recco Rugby A.R.L.

Amatori Rugby Alghero Asd

Rugby Parabiago Ssd Srl

Asd Rugby Milano

Cus Milano Rugby Asd

Asd Biella Rugby Club

VII Rugby Torino Asd

Girone 2

Rugby Petrarca Srl S.D.

Valsugana Rugby Padova Asd

Patavium Rugby Union Asd

Asd Rugby Paese

Rugby Casale Asd

Ruggers Tarvisium Asd

Rugby Vicenza Asd

Valpolicella Rugby 1974 Asd

Verona Rugby Srl Ssd

Rugby Badia 1981 Asd

Romagna R.F.C. Ssd A R.L.

Girone 3

Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad

Asd Pesaro Rugby

Cavalieri Union R.Prato Sesto Arl

Rugby Perugia Ssd Arl

Asd Civitavecchia R. Centumcellae

Unione Rugby Capitolina Asd

Asd Rugby Napoli Afragola

Amatori Rugby Catania Ssd A.R.L.

Primavera Rugby Asd

Livorno Rugby Ssd S.R.L.

Avezzano Rugby Srl Ssd



Campionato Italiano di Serie B Maschile



Inizio: domenica 9 ottobre 2022

Termine: domenica 14 maggio 2023

Promozioni in Serie A: quattro

Retrocessioni in Serie C: quattro



Formula: quarantaquattro squadre partecipanti, quattro gironi da undici squadre ciascuno su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Al termine della stagione regolare sono promosse nella Serie A 2023/24 le prime classificate di ciascun girone e retrocedono nella Serie C 2023/24 l’undicesima squadra classificata di ciascun girone.

Società partecipanti:

Girone 1

Savona Rugby Asd

Asd Unione Monferrato Rugby

Amatori Rugby Novara Asd A R.L.

Ivrea Rugby Club Asd

Asd Rugby Bergamo 1950

Asd Rugby Varese

Piacenza Rugby Club Asd

Asd Rugby Lecco

Amatori & Union Rugby Milano Ssd Arl

Asd Amatori Rugby Capoterra

Olbia Rugby 1982 Asd

Girone 2

Bologna Rugby Club Asd

Rugby Viadana 1970 Ssd Arl (Cadetta)

Imola Rugby Asd

Highlanders Formigine Rugby Asd

Modena Rugby 1965 Soc.Coop. Sd

Rugby Jesi 1970 Ssd Arl

Asd Unione Rugby San Benedetto

Florentia Rugby Asd

U.S.Firenze Rugby 1931 Asd

Lions Amaranto Asd

Asd C.U.S. Siena

Girone 3

Botticino Rugby Union Asd

Rugby Franciacorta Asd

Junior Rugby Brescia Asd

Asd Rugby Feltre

C.U.S. Padova Rugby Asd

Mogliano Veneto Rugby Ssd A Rl (Cadetta)

Asd Villorba Rugby

Asd Castellana Rugby

Rugby Mirano 1957 Asd

Rugby San Dona' Ssd R.L.

San Marco Rugby Venezia Mestre Asd

Girone 4

A.P. Partenope Rugby Asd

Polisportiva Paganica Rugby Asd

Rugby L'aquila 2021 Ssd Arl

Arvalia Villa Pamphili Roma Asd

Frascati Rugby Club 2015 Ssd Arl

Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd

Us Roma Rugby Ssd R.L.

Us Rugby Benevento Asd

Asd Cus Catania Rugby

Messina Rugby 2016 Asd

Asd Ragusa Rugby Union



Campionato Italiano di Serie C Maschile

Inizio: domenica 9 ottobre 2022

Termine: domenica 28 maggio 2023

Promozioni in Serie B: otto



Formula:

Fase Qualificazione (9 ottobre-13 novembre) gestita dai singoli Comitati Regionali.

Le Regioni con meno di quattro squadre potranno essere inserite nei gironi delle Regioni limitrofe.

Al termine della Fase Qualificazione (13 novembre) sarà definito il numero delle squadre classificate per la Fase Interregionale Promozione.

Fase Interregionale Promozione (4 dicembre 2022-28 maggio 2023): otto gironi interregionali da otto squadre ciascuno, con partire di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le vincenti di ogni girone della Fase Interregionale Promozione sono promosse nella Serie B 2023/24.

Fase Coppe Regionali (4 dicembre-28 maggio): le squadre non qualificate alla Fase Interregionale Promozione disputeranno Gironi Regionali gestiti dai rispettivi Comitati per l’assegnazione di Coppe Regionali e non competeranno per il passaggio di categoria. In caso di numero di squadre non adeguato per organizzare un girone autonomo, le stesse saranno inserire nelle Regioni limitrofe.



Campionato Italiano Under 19 Maschile

Inizio: 25 settembre 2022

Termine: 4 giugno 2023



Formula: iscrizione libera su due livelli di competizione, Interregionale per il Titolo o Regionale.

Fase Qualificazione (25 settembre-23 ottobre): obbligatoria per chi si iscrive alla fase Interregionale, gestita dai Comitati Regionali. La formula consentirà di individuare le venti migliori squadre iscritte alla fase Interregionale.

Fase Interregionale Titolo (30 ottobre 2022-14 maggio 2023): due gironi da dieci su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificano alle semifinali di andata e ritorno del 21 e 28 maggio secondo il seguente schema:

2° Girone 2 v 1° Girone 1

2° Girone 1 v 1° Girone 2

Le vincenti del doppio confronto di semifinali si affrontano in campo neutro nella Finale del 4 giugno 2023 che assegna il titolo di Campione d’Italia Giovanile 2022/23.

Fase Regionale: (30 ottobre 2022-28 maggio 2023): Le Società iscritte alla Fase Regionale e quelle non qualificate alla Fase Interregionale Titolo dopo la Fase Qualificazione disputeranno gironi locali per l’assegnazione di Coppe Regionali, con formule definite dai Comitati Regionali di riferimento.



Campionato Under 17 Maschile - Trofeo “Mario Lodigiani”

Inizio: 25 settembre 2022

Termine: 28 maggio 2023



Formula: iscrizione libera su due livelli di competizione, Interregionale o Regionale.

Fase Qualificazione (25 settembre-30 ottobre): gestita dai singoli Comitati Regionali con formula a griglia e/o mini-gironi in base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2021/22. Qualifica quarantotto squadre, determinate tra spareggi tra regioni, alla Fase Interregionale.

Fase Interregionale (6 novembre-14 maggio): sei Gironi da otto squadre su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun Girone. Accedono alla Fase Nazionale le prime e le seconde classificate di ciascun Girone (Art. 30 del Regolamento Sportivo).

Fase Nazionale (23 aprile-28 maggio): partecipano 12 squadre. Le dodici squadre qualificate dalla Fase Interregionale si affrontano nei barrage in gara di andata (23 aprile) e ritorno (30 aprile) per determinare le sei squadre che unitamente alle due migliori perdenti prenderanno parte ai Quarti di Finale (andata 14 maggio – ritorno 21 maggio). Le quattro squadre vincitrici si affronteranno in campo neutro nelle semifinali e finale programmate in sede unica il 28 maggio per l’assegnazione il Trofeo “Mario Lodigiani”.

Fase Regionale (6 novembre-28 maggio 2023): le squadre che scelgono il livello Regionale all’atto dell’iscrizione e quelle non qualificate alla Fase Interregionale disputeranno gironi regionali per l’assegnazione di Coppe Regionali.



