Roma – La Nazionale Under 20, agli ordini del confermatissimo Responsabile Tecnico Massimo Brunello, si affaccia alla nuova stagione internazionale con il primo stage 2022-2023. Sede del raduno, in programma dal 12 al 15 settembre, nuovamente Treviso ed il centro La Ghirada della Benetton, ormai a tutti gli effetti “casa” di elezione degli Azzurrini dopo gli ottimi esiti della scorsa annata tra Sei Nazioni e Summer Series. Agli ordini dello staff coordinato dal tecnico rodigino, venuto a perdere l’apporto del responsabile degli avanti Agustin “Kuka” Cavalieri (divenuto nel frattempo head-coach dei Dallas Jackals nella Major League Rugby statunitense), un gruppo formato da 23 giocatori classe 2003 e 4 classe 2004, per un totale di 27 convocati attesi al Best Western Titian Inn di Silea alle ore 14:00 di lunedì, con sciogliete le righe programmato per giovedì 15 alle ore 15:30. “Cominciamo un nuovo percorso, dopo aver salutato un gruppo 2002 davvero eccezionale, che tanto ha saputo dare alla maglia Azzurra negli ultimi due anni e cui auguro di poter confermare il proprio valore sia nelle franchigie che nei club”, il commento di Massimo Brunello. “Voglio considerare questo come un raduno allargato assieme a quello di Parma dell’Under 19 di questa settimana, un’ottima opportunità di visionare 60 giocatori classe 2004 e 2003 consentendo una prima valutazione di ampio respiro in vista di una stagione che sarà per molti aspetti davvero molto dura, ma che affrontiamo con serenità e consapevolezza del lavoro fin qui svolto”. “Chiaro che la partenza di un elemento per noi importantissimo come Kuka Cavalieri pesa non poco”, prosegue il tecnico azzurro. “Tra giocatori e staff, ma anche all’interno dello stesso staff, si era creata un’alchimia particolare grazie all’apporto personale di tutti, ma sono certo che sapremo ricostruirla anche grazie a chi sarà chiamato a sostituirlo. Ciò detto, capisco i motivi della scelta di Cavalieri, si tratta di una grande opportunità professionale e di un’esperienza di vita decisamente affascinante, gli auguro tutto il meglio”. Confermati i due test contro Irlanda e Francia in avvicinamento al Sei Nazioni 2023. “A dicembre saremo a Dublino, poi ad inizio gennaio torneremo ad affrontare i francesi dopo la sospensione dell’anno scorso causa Covid”, spiega ancora Brunello. “Sono due appuntamenti ormai abbastanza classici per noi, utilissimi per misurarci in vista del Torneo”. Carico per la nuova stagione azzurra, e consapevole di essere passato tra i Senatori, il trequarti centro veneziano Dewi Passarella, uno dei punti fermi già l’anno scorso: “Sappiamo che sarà dura replicare quanto fatto tra Sei Nazioni e Summer Series, però il percorso intrapreso è quello giusto, noi ragazzi del 2003 siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità ed il gruppo dei 2004 promette bene. I proclami non fanno parte del nostro ambiente, ci sarà da impegnarsi tanto e non è detto che si riesca a replicare quanto fatto in passato, ma l’ambizione deve essere quella di migliorarsi ancora, credendo fino in fondo al valore del lavoro”. Di seguito la lista dei convocati: 1 ARTUSO Alex Valentino (2003 - Benetton Rugby Treviso) 2 BARBI Jacopo (2003 - Rugby Rovigo Delta) 3 BARTOLINI Riccardo (2003 - Florentia Rugby Asd) 4 BATTARA Sebastiano (2003 - Mogliano Veneto Rugby) 5 BERLESE Carlos (2003 - Ruggers Tarvisium) 6 BERNARDINELLO Matteo (2003 - Rugby Petrarca) 7 BOZZONI Filippo (2003 - Rugby Calvisano) 8 CALABRÒ Christian (2003 - G.S. Fiamme Oro Rugby Roma) 9 CANTINI Federico (2003 - Rugby Rovigo Delta) 10 CASILIO Lorenzo (2004 - Accademia Federale Benetton U22) 11 CINQUEGRANI Giovanni (2004 - Benetton Rugby Treviso) 12 CORONA Aramis (2003 – CUS Genova) 13 DOUGLAS Matthias Leon (2003 - Mogliano Veneto Rugby) 14 ELETTRI Lorenzo (2004 - Rugby Rovigo Delta) 15 FILONI Alessandro (2003 - Unione Rugby Capitolina) 16 HENDERSON Bradley Ross (2003 - Accademia Federale Zebre U22) 17 LAVORENTI Filippo (2003 - Livorno Rugby) 18 MATTIOLI Alex (2003 - Rugby Colorno 1975) 19 PASSARELLA Dewi (2003 - Benetton Rugby Treviso) 20 PONTARINI Enrico (2003 - Rugby Udine Union F.V.G.) 21 QUATTRINI Giovanni (2003 - Asd Rugby Milano) 22 ROSSONI Edoardo (2003 - Rugby Rovigo Delta) 23 RUARO Fabio (2003 - Rugby Parma F.C.1931) 24 RUBINATO Matteo (2003 - Benetton Rugby Treviso) 25 SIMONI Tommaso (2004 - Valpolicella Rugby 1974) 26 TADDEI Samuele (2003 - Frascati Rugby Club 2015) 27 TANI Emanuele (2003 - Unione Rugby Capitolina)