Roma – E’ in calendario alle 16 odierne il calcio d’inizio dell’edizione 2022/23 della Coppa Italia. La corsa verso il trofeo – vinto nella scorsa stagione dal Petrarca, che insieme al Viadana osserverà un turno di riposo nella prima giornata – inizierà con tre partite programmate allo stesso orario. CLICCA QUI PER LE FORMAZIONI DELLE PARTITE IN PROGRAMMA SABATO 17 SETTEMBRE A chiudere il primo turno saranno il Colorno e la neo promossa nel Peroni TOP10 – il Cus Torino – che si sfideranno domani, domenica 18 settembre, alle 16 all’HBS Stadium. “Sono due settimane che ci prepariamo a questa sfida. Abbiamo lavorato molto sull’implementare il nostro gioco, concentrandoci soprattutto su noi stessi e sul piano da seguire. Per quanto mi riguarda sono felicissimo di tornare in campo dopo sei mesi dall’ultima partita ufficiale. Colorno mi ha accolto a braccia aperte e mi ha sostenuto giorno dopo giorno nel mio recupero dall’infortunio. Non vedo l’ora di scendere in campo coi miei nuovi compagni per cercare di salutare nel migliore dei modi questo caloroso pubblico” ha sottolineato Oliviero Fabiani, capitano del Colorno. “Questo è un momento storico per tutti noi. Il progetto è iniziato 70 anni fa ed oggi è al culmine del successo: il rugby ha fatto la storia del CUS Torino. Il nostro obiettivo è qualificare a livello nazionale il progetto Torino Universitaria. Quindi forza ragazzi e forza CUS Torino” ha dichiarato Riccardo D’Elicio, Presidente del Centro Universitario Sportivo Torinese. Questo il programma completo della prima giornata: Sabato 17 settembre, ore 16 Transvecta Rugby Calvisano v Mogliano Veneto Rugby – Girone 1 Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo – Girone 2 Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia – Girone 2 Domenica 18 settembre, ore 16 HBS Colorno v Cus Torino - Girone 1 Riposano Petrarca Rugby (Girone 1) e Rugby Viadana 1970 (Girone 2) Colorno, HBS Stadium – domenica 18 settembre ore 16 Coppa Italia, Girone 1 – I giornata HBS Colorno v Cus Torino HBS Colorno: Van Tonder; Batista; Pavese, Antl; Leaupepe; Ceballos, Del Prete; Mbanda; Mordacci, Ciotoli; Broglia, Butturini; Galliano, Fabiani (Cap), Lovotti A disposizione: Ferrara, Franceschetto, Leiger; Mattioli, Popescu; Boscolo; De Santis, Cozzi All. Umberto Casellato Cus Torino: Monfrino; Cisi, Modena, Groza, Lozzi; Reeves (Cap) Loro; Pedicini, De Biaggio, Piacenza; Dreyer, Andreica; Jeffery, Sangiorgi, De Lise A disposizione: Pais, Valleise, Barbotti, Lavorenti, Spinelli, Civita, Roger, Bellazzo All. D’Angelo Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Michael Baldazza (Forlì Cesena)

Quarto Uomo: Pasquale Picheo (Modena)