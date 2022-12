Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 10 e domenica 11 dicembre. Sabato 10 si parte con la sfida salvezza tra Lyons e Cus Torino che sarà diretta da Dante D’Elia e che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle 15. Alla stessa ora i campioni d’Italia in carica del Petrarca saranno di scena a Viadana con direzione di gara affidata a Riccardo Angelucci. Tutte in calendario alle 15 anche le partite in programma domenica 11 dicembre. Le Fiamme Oro ospiteranno il Valorugby nella sfida play-off diretta da Federico Vedovelli. La capolista Colorno farà visita al Calvisano con direzione di gara assegnata a Filippo Russo, mentre Gabriel Chirnoaga sarà l’arbitro del derby Veneto Rovigo-Mogliano. Questo il programma completo delle designazioni arbitrali dell’ottava giornata: VIII giornata – 10.12.22 – ore 15 Sitav Rugby Lyons v Cus Torino – diretta Rai Sport e Eleven Sports Arb. Dante D’Elia (Bari) AA1 Dario Merli (Jesi), AA2 Fabio Taggi (Roma) Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano) TMO: Luca Trentin (Lecco) Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby – diretta Eleven Sports Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Francesco Meschini (Milano) Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso) TMO: Vincenzo Schipani (Benevento) 11.12.22 – ore 15 Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia – diretta Eleven Sports Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Maria Beatrice Benvenuti (Roma) Quarto Uomo: Matteo Culocchi (Roma) TMO Emanuele Tomò (Roma) Transvecta Calvisano v HBS Colorno – diretta Eleven Sports Arb. Filippo Russo (Treviso) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) TMO: Stefano Pennè (Lodi) FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby – diretta Eleven Sports Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Dario Merli (Jesi) Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso) TMO: Giuseppe Vivarini (Padova)