Roma – Alessandro Troncon, Capo Allenatore dell’Italia A, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno in preparazione del Match Internazionale in calendario contro la Romania A allo Stadio Zaffanella di Viadana sabato 21 gennaio alle 14, partita che sarà trasmessa in diretta su federugby.it. Primo appuntamento ufficiale per l’Italia A che affronterà la Romania A un giorno prima dell’inizio del raduno della Nazionale Maggiore Maschile in calendario a partire da domenica 22 gennaio a Verona. Trenta i giocatori a disposizione di Alessandro Troncon con otto giocatori che hanno conquistato almeno un cap internazionale con l’Italia e sette atleti che, una volta concluso il raduno dell’Italia A, raggiungeranno la squadra guidata da Kieran Crowley per iniziare la preparazione verso il Guinness Sei Nazioni 2023. “Quella di Viadana sarà il nostro primo appuntamento del 2023. L’ampliamento della base a disposizione della Nazionale Maggiore resta un aspetto importante, ancora di più nell’anno della Rugby World Cup. Affronteremo un avversario che ci metterà alla prova soprattutto dal punto di vista fisico. In rosa abbiamo molti giocatori interessanti: giocando il nostro miglior rugby possiamo conquistare risultati importanti” ha dichiarato Alessandro Troncon Questa la lista degli atleti convocati: Piloni Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap) Valerio BIZZOTTO (Petrarca Rugby) Muhamed HASA (Zebre Parma) Emanuele LECCIOLI (FEMI-CZ Rovigo) Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby) Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 17 caps) Tallonatori Lapo FRANGINI (Benetton Rugby) Marco MANFREDI (Zebre Parma) Seconde Linee Leonard KRUMOV (Zebre Parma) Alessandro ORTOMBINA (Valorugby Emilia) Nicola PIANTELLA (Mogliano Veneto Rugby) Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps) Terze Linee Giacomo FERRARI (Zebre Parma) Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby) Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps) Davide RUGGERI (Zebre Parma) Ross VINTCENT (Exeter Chiefs) Mediani di Mischia Manfredi ALBANESE (Benetton Rugby, 3 caps) Andrea CUOGHI (Sitav Rugby Lyons) Ratko JELIC (Zebre Parma) Mediani di Apertura Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap) Filippo LAZZARIN (Valorugby Emilia) Nicolò TENEGGI (Zebre Parma) Centri Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia) Filippo DRAGO (Benetton Rugby) Damiano MAZZA (Zebre Parma) Matteo MOSCARDI (Zebre Parma) Ali/Estremi Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps) Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24 caps) Giovanni MONTEMAURI (FEMI-CZ Rovigo)